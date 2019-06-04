Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно - в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...

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      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Дмитрий Михайлин

            Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

            Дмитрий Михайлин
            медиаменеджер
            		 4 июня 2019, 21:25

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            Вывод, который мы можем сделать из этого трагического случая с компанией армян и бывшим спецназовцем, предельно прост. Странно, что наше государство не догадалось сделать это раньше.

            С каждой из стран, из которых в Россию существует большая миграция, должно быть подписано соглашение о выдаче преступников. А то ребята хорошо устроились: живут в России, но, если тут накосячу, то хоп - и я уже не в России, а в своей суверенной стране. Со своими законами, особенностями судебной системы, коррупцией и полным отсутствием мотивации у местных правоохранников что-то делать.


            Если та сторона будет против такого соглашения, то очень недолго - после того, как мы остановим миграцию, деньги которой составляют значимую часть ВВП некоторых стран, они очень быстро станут «за». Если к тому моменту там будет вообще с кем разговаривать. Потому что трудовая и прочая миграция в Россию удерживает многие страны от социальных взрывов. Прирост населения, например, в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии такой, что социальные лифты, даже если бы они там работали эффективно, физически не смогли бы поднять всех желающих. Даже до уровня разнорабочего на стройке. А именно это и приводит к революциям, что нам наглядно и регулярно демонстрирует та же Киргизия.

            Таких стран, собственно, немного: помимо упомянутых, это еще Казахстан, Молдавия, Армения, Украина (да, понимаю), Белоруссия, ну, может, еще Грузия и Азербайджан. Для Дальнего Востока и Сибири, возможно, актуальна тема Китая и Северной Кореи.

            Соглашение об экстрадиции должно идти в паре с соглашением о безвизовом режиме. Тут надо сделать оговорку: экстрадиция может касаться граждан России, совершивших преступление в России и сбежавших в другую страну - это одно, это даже не обсуждается, и такие соглашения со многими странами есть. Я же говорю о выдаче граждан других стран, совершивших преступление в России, и сбежавших в эти страны.

            Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

            Это не может стать широкой практикой, такое не принято в международном праве. Но это должно стать исключением для тех стран, откуда существует большая и целенаправленная миграция в Россию. Скажем, почти со всей Южной Америкой у нас безвиз, но бессмысленно добиваться от какой-нибудь Аргентины, выдачи ее граждан, потому что таких преступлений за десять лет может быть одно, или не быть вообще. А вот относительно наших более близких партнеров - такой смысл более чем есть.

            Хочешь, чтобы из твоей страны люди могли мигрировать в Россию - будь добр подписать соглашение о выдаче «своих». И совершенно не факт, что это соглашение должно быть взаимным - у нас выдачу своих прямо запрещает статья 61 Конституции. А вот по Конституции той же Армении, например, «гражданин Республики Армения не может быть выдан иностранному государству, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Армения».  Вот это «за исключением случаев, предусмотренных международными договорами» и должно стать отправной точкой процесса. И не только относительно Армении.

            С этими странами выдача преступников должна стать не предметом переговоров, а автоматической процедурой. Любой человек, находящийся в России, должен быть абсолютно убежден в неизбежности наказания. Потому что это вопрос даже не государственной, а просто общественной безопасности.


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