Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Взгляд
4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
Разделы

Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
Перейти а раздел…

Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
Перейти а раздел…

США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Сергей Худиев, публицист, богослов
Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...

Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ
            Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУВ Подмосковье киллер на мотоцикле застрелил директора ТЦМИД ответил на требование США отчитаться о крушении Boeing в ДонбассеОдесский медуниверситет попросил у Зеленского защиты от Супрун
            Названы возможные места размещения американских ракет после выхода США из ДРСМДЛавров усомнился в качестве советников ТрампаЭкстренные службы получили рассылку об угрозе массовых взрывов в МосквеРоссиянку не пустили на Украину из-за ее постов в соцсетях
            В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапсаЗеленский пошутил о своем превосходстве над ПорошенкоРоссия оспорила в швейцарском суде решения по искам «Укрнафты»Аршавину запретили выезд за границу

            Главная тема


            Коммунисты опять пугают Чехию Пражской весной

            громкое дело


            В Думе оценили шансы на экстрадицию подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

            государство и церковь


            В Латвии планируют дерусифицировать православную церковь

            неизвестные герои


            Пользователи соцсетей нашли чернокожего в Чернобыле

            Видео

            волнения 1989 года


            На Тяньаньмэнь Китай спасся от судьбы СССР

            «Национальное достояние»


            Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

            Снос памятника Жукову


            Кернес бьёт Зеленского его же оружием

            ближний восток


            Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            «Разрулить» не вышло


            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Коммунизм в Бундестаге


            Игорь Мальцев: Климатическая бомба в головах

            Расстрел демократии


            Алексей Алешковский: Между Конституцией и севрюжиной с хреном

            на ваш взгляд


            Как вы поступите, увидев массовую драку?


            Сергей Худиев

            Монархия в топонимике полезна для российского сознания

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 4 июня 2019, 18:31

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            На днях Президент подписал указ о присвоении ряду аэропортов имен российских исторических деятелей, причем некоторым аэропортам были присвоены имена русских монархов. В частности, аэропорт Мурманска назвали именем Государя Императора Николая II, основателя этого города. Этому решению предшествовали энергичные споры – и это были споры не о вывесках, а чем-то гораздо более важном.

            Такие вещи, как смыслы, убеждения, картина мира и истории, могут казаться чем-то неосязаемым и – поэтому неважным. Это не многотонные металлические изделия вроде танков или зенитных установок. Тем не менее, как учит история (мировая и отечественная, давняя и современная), общества могут обрушиваться, и могущественные государства погибать из-за дефектов не в броне, а в общественном сознании.

            Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди (иногда чисто инстинктивно) это чувствуют. Мы спорим не о вывесках, а о том, кто мы такие, каково наше место в истории и как нам следует поступать в будущем.

            Споры о названиях еще раз обозначили разделение русского политического спектра на революционеров и консерваторов – и отношение к русским монархам служит тут важным индикатором.

            Многим участникам общественной дискуссии сильно не нравится Российская Империя вообще и последний Император в особенности. По их убеждению, «Царизм» был ужасен, и не заслуживал ничего, кроме презрения, революция против него – оправдана. 

            Фото: Maxim Shemetov/Reuters

            На другой стороне – те, кто видят себя наследниками исторической России, и оценивают ее не с презрением, а, напротив, с благодарностью и гордостью.

            Из этой оценки прошлого вытекают и две стратегии в отношении будущего. С консервативной точки зрения важно культурное и историческое преемство – развитие должно опираться на нашу собственную культурную и историческую традицию; с революционной – именно эта традиция является источником «вековой отсталости» «рабства» и вообще всего худого, и она должна быть разрушена.

            Для консерватора любая революция является преступлением против страны и народа; для революционера – это, напротив, прекрасное и славное деяние. В этом отношении две общественные группы, которые на первый взгляд, настроены по отношению друг ко другу крайне враждебно, либералы-западники и большевики, обнаруживают глубокое сходство в оценках русской истории. Историческая Россия – «тюрьма народов», отмеченная «дремучей отсталостью» и «рабством», ей правили «бездарные деспоты», и разрушение Российской Империи было делом «исторически необходимым».

            Конечно, они расходятся в оценке Октябрьской Революции, для либералов их революция – это Февраль, но негативная оценка Империи их объединяет. И это, конечно, не случайность – и большевики и либералы являются наследниками одной и той же традиции общественной мысли, восходящей, в России, к 1860-тым годам, и еще дальше – к Великой Французской Революции.

            Для обеих групп характерна острая враждебность к Церкви, вызванная рядом принципиальных причин. Во-первых, Церковь обеспечивает историческое преемство – люди чтут святыни своих предков и возносят те же молитвы, что и они – а в глазах революционеров это источник «отсталости», который мешает «прогрессу», причем тут риторика большевиков и либералов совпадает иногда буквально.

            Во-вторых – Церковь, делая нас частью христианского мира, остается, в то же время, стержнем национальной идентичности, и мешает растворению России в глобальном проекте, адептами которого (в несколько различных версиях) являются и большевики, и либералы. В третьих – это актуально больше для либералов – тот глобальный проект, которому они присягают, с его настойчивым продвижением абортов и извращений, носит отчетливо антирелигиозный характер.

            Память о монархии вызывает при этом неприязнь, которая кажется иррациональной (в конце концов, буквальная реставрация невозможна, и опасаться ее нечего), но за ней есть определенные мировоззренческие причины. Монархия убита и мертва, но ее ценности могут быть живы. Это ценности исторического преемства, верности, общественного долга и гражданского согласия, когда даже глубочайшие преобразования – такие как реформа 1861 года – проходят мирно и законно.

            Для революционной традиции фраза «умеренный прогресс в рамках законности» является специально придуманным издевательством; прогресс возможен только при условии гражданской борьбы и революции. Для консерватора прогресс только и возможен в рамках законности – сохранения общественных институтов, поддержания гражданского мира, и, конечно, он должен быть умеренным – если вы будете прыгать через ступеньки, вы сломаете себе шею.  

            В наши дни – как и более столетия назад – люди делают выбор между революционной традицией (в ее либеральном или большевистском изводе) и традицией консервативной. Присвоение мурманскому аэропорту имени Государя Императора Николая II указывает на понимание того, что ниспровергатели, революционеры и борцы с режимом были неправы тогда, как не правы и сейчас.

            Мы не можем восстановить монархию по целому ряду причин. Но мы можем осознать себя наследниками и преемниками исторической России, которые чтут ее святыни и помнят ее государей. Это избавит нас от той разрухи в головах, которая уже приводила в нашей истории к грандиозным катастрофам.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Генетический код России построен на героизме

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
            Обсуждение: 29 комментариев

            России нужна технологическая дипломатия

            Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
            Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
            Обсуждение: 19 комментариев

            Когда в России перестанут бояться психиатров

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
            Обсуждение: 44 комментария

            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Климатическая бомба в головах

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
            Обсуждение: 95 комментариев

            Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

            Алексей Зензинов, сценарист, драматург
            Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
            Обсуждение: 48 комментариев

            Между Конституцией и севрюжиной с хреном

            Алексей Алешковский, сценарист
            Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
            Обсуждение: 55 комментариев

            «Молекулы свободы» как признак упадка Америки

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
            Обсуждение: 37 комментариев

            Зачем России сдавать Иран

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
            Обсуждение: 30 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............