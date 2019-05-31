«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Смешная история с «молекулами свободы» очень интересна не только как любопытный аспект процессов, развивающихся на мировом рынке СПГ, но и как показательный пример проблем, с которыми ныне приходится сталкиваться американцам на фронтах пропагандистско-идеологических войн. Стоит напомнить основную фабулу событий.

Пару дней назад в канадском Ванкувере тихо и незаметно прошла ведомственная конференция по чистой энергии. На мероприятии сразу два представителя министерства энергетики США, выступая с оптимистичными докладами о текущем положении дел, использовали примечательные риторические обороты, назвав добываемый в Штатах природный газ «молекулами американской свободы» и «газом свободы». Эти пассажи вошли в официальный пресс-релиз министерства, опубликованный на его сайте. Там их заметил телеканал CNN… ну и пошло-поехало.

Вчера новость довольно мощно прокатилась по российским СМИ, вызвав привычные – в основном, весьма едкие – комментарии экспертов и официальных лиц.

Это не первая подобная история, когда получают резонанс высказывания американских официальных лиц, звучащие фальшиво-помпезными пропагандистскими штампами на российский слух. В принципе, в случившемся самом по себе нет ничего загадочного. Дело – в особенностях внутриамериканской публичной риторики, которая как будто сняла кальку с советской пропаганды периода развитого социализма.

В Штатах у политиков и чиновников действительно принято выражаться подобным образом. Так что ничего удивительного, что на ведомственно-отраслевом мероприятии бюрократы выдали пару перлов, которые на седьмой части суши у существенной части населения способны вызвать ядовитое хмыканье и воспоминания о выступлениях некоторых комсомольско-партийных вожаков сорок лет назад. Тем не менее, для Соединенных Штатов это на самом деле проблема, пусть даже они не осознают ее существование. Дело вовсе не в том, что над их риторическими пассажами смеются пресловутые 86 процентов населения России, а строго в обратном – в оставшихся 14 процентах.

Давно известен и уже достаточно хорошо изучен феномен, который заключается в том, что люди успешно отсекают неугодную им информацию, воспринимая, в основном, то, что соответствует их убеждениям и подкрепляет их.

Например, аудиторию «Взгляда» в абсолютном большинстве составляют люди, к чьим мнениям можно применить такие эпитеты как «прогосударственные», «патриотические», «прокремлевские», «лоялистские» и так далее. Представители либеральной оппозиции могут оказаться тут либо случайно, либо для получения очередного подтверждения своего мнения, какой ужас и кошмар представляют собой «кремлевские СМИ» – с цитатами из свежих колонок Акопова, Холмогорова или Алкснис. С «Эхо Москвы», «Дождем» или «Медузой» ситуация аналогичная, просто с обратным знаком.

Люди склонны фильтровать и игнорировать не нравящуюся, не устраивающую, не соответствующую их представлениям информацию. А современный мир предоставляет чрезвычайно широкие, прямо-таки невиданные в прошлом возможности для формирования собственного уютного инфомирка, который будет обеспечивать желаемый человеком поток информации любой тематической и идеологической направленности. И прорвать эту ментальную блокаду очень трудно.

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Именно поэтому, по большому счету, бессмысленны все эти разбирательства вокруг самых громких антироссийских скандалов последних лет, будь то сбитый над Донбассом боинг, антидопинговая история или химатака в сирийской Думе. Или дело Скрипаля, которое для одних является поводом возмутиться или посмеяться над абсурдностью происходящего, над шитостью белыми нитками всего этого дела, для других – основанием искренне негодовать по поводу действий преступного Кремля, который мало того, что людей травит ядовитым газом в центре Европы, да еще громко и цинично издевается по этому поводу.

Однако все эти идейно-информационно-политические мирки, которые формируют вокруг себя люди, все-таки не являются непроницаемыми и у любого из них есть свой предел прочности. Так вот серьезная проблема Соединенных Штатов заключается в том, что они слишком много выдают вовне информации, которая размывает в глазах их сторонников, поклонников и симпатизантов по всему миру целостность их образа как самой могущественной на планете сверхдержавы, страны свободы, демократии и всеобщего благополучия.

Информация о непростых социально-экономических реалиях Штатов распространяется все шире. Текущие внутриполитические склоки – от борьбы вокруг Трампа до обостряющихся идейно-политических противоречий внутри американского общества – все более затруднительно не замечать и объяснять в рамках привычных конструкций.

Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Просто потому, что тем самым разрушается образ США как сияющей в своем всемогуществе и недосягаемости для противников силы. «Молекулы свободы» представляют собой другой аспект данной проблемы.

Можно сколько угодно твердить про особенности внутриполитической жизни Штатов, но ничто не способно изменить, что все эти высказывания про «газ свободы» выглядят невероятно глупо извне, например, в России. Включая людей даже самых «проамериканских» взглядов. Глупо, смешно и чрезвычайно напоминают позднесоветскую пропаганду, чье тогдашнее состояние, как теперь очевидно, свидетельствовало о критической деградации системы, обернувшейся ее крахом спустя считанные годы. И все это обладает накопительным эффектом и в итоге сказывается на внутренних представлениях людей.

Более ста лет Америка была землей обетованной практически для всего мира. Ей завидовали, к ней стремились, на нее ориентировались, с нее брали пример. Львиная доля идейного и политического влияния США зиждется на искренней вере десятков и сотен миллионов людей во всех уголках планеты в то, что Америка круче и лучше всех. Сейчас эта вера на глазах неуклонно ослабляется. И это происходит даже в тех кругах, которые Штаты традиционно воспринимают как свой основной инструмент влияния в соответствующих странах. А самое главное, что основной вклад в данный процесс вносят они сами.

Нынешняя история с «молекулами свободы» очень наглядна в этой связи. Даже в сухих новостных сообщениях по данному поводу в российских СМИ, традиционно позиционирующих себя как оппозиционные и прозападные, отчетливо сквозит фейспалм журналиста, делавшего материал. А потому что это действительно фейспалм и позорище по российским меркам – вне зависимости от того, как сильно человек не любит Кремль и российское государство в целом. Он не полюбит их и дальше, но его внутреннее глубочайшее убеждение – идеалистическое «с Америки надо брать пример» или мелко-мстительное «Америка им всем покажет» – подобными историями неуклонно размывается.

Очень похоже где-то с полвека полвека назад начался процесс утраты СССР морального и идеологического авторитета во внешнем мире. Чем дело в итоге кончилось, все прекрасно знают.