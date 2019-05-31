«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

Мост через Амур ознаменует новую веху в дружбе странФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Его появление особенно актуально на фоне торговой агрессии США и запроса на расширение товарооборота. Чем еще полезен мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ? Подробности...
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Рада едва не признала Крым частью России

В тексте постановления сказано, что российские власти усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России» с 2014 годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины призвал страны НАТО и ОБСЕ ввести новые санкции против России, дабы пресечь «политику фактической ассимиляции коренных народов», у которых отняли «обучение на родном языке». Этот призыв состоит из вранья приблизительно полностью и ничтожен по содержанию, но интересен не этим. Судя по всему, Рада была в шаге от того, чтобы косвенно признать Крым частью России. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течение двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...

Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
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            Ирина Алкснис

            «Молекулы свободы» как признак упадка Америки

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 31 мая 2019, 17:26

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            Смешная история с «молекулами свободы» очень интересна не только как любопытный аспект процессов, развивающихся на мировом рынке СПГ, но и как показательный пример проблем, с которыми ныне приходится сталкиваться американцам на фронтах пропагандистско-идеологических войн. Стоит напомнить основную фабулу событий.

            Пару дней назад в канадском Ванкувере тихо и незаметно прошла ведомственная конференция по чистой энергии. На мероприятии сразу два представителя министерства энергетики США, выступая с оптимистичными докладами о текущем положении дел, использовали примечательные риторические обороты, назвав добываемый в Штатах природный газ «молекулами американской свободы» и «газом свободы». Эти пассажи вошли в официальный пресс-релиз министерства, опубликованный на его сайте. Там их заметил телеканал CNN… ну и пошло-поехало.

            Вчера новость довольно мощно прокатилась по российским СМИ, вызвав привычные – в основном, весьма едкие – комментарии экспертов и официальных лиц.

            Это не первая подобная история, когда получают резонанс высказывания американских официальных лиц, звучащие фальшиво-помпезными пропагандистскими штампами на российский слух. В принципе, в случившемся самом по себе нет ничего загадочного. Дело – в особенностях внутриамериканской публичной риторики, которая как будто сняла кальку с советской пропаганды периода развитого социализма.

            В Штатах у политиков и чиновников действительно принято выражаться подобным образом. Так что ничего удивительного, что на ведомственно-отраслевом мероприятии бюрократы выдали пару перлов, которые на седьмой части суши у существенной части населения способны вызвать ядовитое хмыканье и воспоминания о выступлениях некоторых комсомольско-партийных вожаков сорок лет назад. Тем не менее, для Соединенных Штатов это на самом деле проблема, пусть даже они не осознают ее существование. Дело вовсе не в том, что над их риторическими пассажами смеются пресловутые 86 процентов населения России, а строго в обратном – в оставшихся 14 процентах.

            Фото: «Во все тяжкие», Sony Pictures

            Давно известен и уже достаточно хорошо изучен феномен, который заключается в том, что люди успешно отсекают неугодную им информацию, воспринимая, в основном, то, что соответствует их убеждениям и подкрепляет их.

            Например, аудиторию «Взгляда» в абсолютном большинстве составляют люди, к чьим мнениям можно применить такие эпитеты как «прогосударственные», «патриотические», «прокремлевские», «лоялистские» и так далее. Представители либеральной оппозиции могут оказаться тут либо случайно, либо для получения очередного подтверждения своего мнения, какой ужас и кошмар представляют собой «кремлевские СМИ» – с цитатами из свежих колонок Акопова, Холмогорова или Алкснис. С «Эхо Москвы», «Дождем» или «Медузой» ситуация аналогичная, просто с обратным знаком.

            Люди склонны фильтровать и игнорировать не нравящуюся, не устраивающую, не соответствующую их представлениям информацию. А современный мир предоставляет чрезвычайно широкие, прямо-таки невиданные в прошлом возможности для формирования собственного уютного инфомирка, который будет обеспечивать желаемый человеком поток информации любой тематической и идеологической направленности. И прорвать эту ментальную блокаду очень трудно.

            Именно поэтому, по большому счету, бессмысленны все эти разбирательства вокруг самых громких антироссийских скандалов последних лет, будь то сбитый над Донбассом боинг, антидопинговая история или химатака в сирийской Думе. Или дело Скрипаля, которое для одних является поводом возмутиться или посмеяться над абсурдностью происходящего, над шитостью белыми нитками всего этого дела, для других – основанием искренне негодовать по поводу действий преступного Кремля, который мало того, что людей травит ядовитым газом в центре Европы, да еще громко и цинично издевается по этому поводу.

            Однако все эти идейно-информационно-политические мирки, которые формируют вокруг себя люди, все-таки не являются непроницаемыми и у любого из них есть свой предел прочности. Так вот серьезная проблема Соединенных Штатов заключается в том, что они слишком много выдают вовне информации, которая размывает в глазах их сторонников, поклонников и симпатизантов по всему миру целостность их образа как самой могущественной на планете сверхдержавы, страны свободы, демократии и всеобщего благополучия.

            Информация о непростых социально-экономических реалиях Штатов распространяется все шире. Текущие внутриполитические склоки – от борьбы вокруг Трампа до обостряющихся идейно-политических противоречий внутри американского общества – все более затруднительно не замечать и объяснять в рамках привычных конструкций.

            Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Просто потому, что тем самым разрушается образ США как сияющей в своем всемогуществе и недосягаемости для противников силы. «Молекулы свободы» представляют собой другой аспект данной проблемы.

            Можно сколько угодно твердить про особенности внутриполитической жизни Штатов, но ничто не способно изменить, что все эти высказывания про «газ свободы» выглядят невероятно глупо извне, например, в России. Включая людей даже самых «проамериканских» взглядов. Глупо, смешно и чрезвычайно напоминают позднесоветскую пропаганду, чье тогдашнее состояние, как теперь очевидно, свидетельствовало о критической деградации системы, обернувшейся ее крахом спустя считанные годы. И все это обладает накопительным эффектом и в итоге сказывается на внутренних представлениях людей.

            Более ста лет Америка была землей обетованной практически для всего мира. Ей завидовали, к ней стремились, на нее ориентировались, с нее брали пример. Львиная доля идейного и политического влияния США зиждется на искренней вере десятков и сотен миллионов людей во всех уголках планеты в то, что Америка круче и лучше всех. Сейчас эта вера на глазах неуклонно ослабляется. И это происходит даже в тех кругах, которые Штаты традиционно воспринимают как свой основной инструмент влияния в соответствующих странах. А самое главное, что основной вклад в данный процесс вносят они сами.

            Нынешняя история с «молекулами свободы» очень наглядна в этой связи. Даже в сухих новостных сообщениях по данному поводу в российских СМИ, традиционно позиционирующих себя как оппозиционные и прозападные, отчетливо сквозит фейспалм журналиста, делавшего материал. А потому что это действительно фейспалм и позорище по российским меркам – вне зависимости от того, как сильно человек не любит Кремль и российское государство в целом. Он не полюбит их и дальше, но его внутреннее глубочайшее убеждение – идеалистическое «с Америки надо брать пример» или мелко-мстительное «Америка им всем покажет» – подобными историями неуклонно размывается.

            Очень похоже где-то с полвека полвека назад начался процесс утраты СССР морального и идеологического авторитета во внешнем мире. Чем дело в итоге кончилось, все прекрасно знают.


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