Россия приняла историческое решение для Донбасса

Слухи о выдаче российских паспортов ходили в Донецке, где я живу сейчас, уже месяца два с небольшим. Их то подтверждали, то опровергали разные люди. И вот свершилось.

Оказывается, это было так просто – историческое решение подписано одним росчерком пера. Я ничего не стану рассказывать про ликование и восторг, просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. По крайней мере до заветного гражданства теперь можно дотянуться рукой.

Я переехал жить и работать из Москвы в Прагу в 2000 году. На фоне западноевропейских стран Чехия была бедной и не слишком хорошо обустроенной страной. Средний заработок пражанина составлял порядка 400 долларов США, в других городах и того меньше. Это нельзя было назвать нищетой, но уровень жизни колебался на грани. За почти пятнадцать лет, которые я прожил в чешской столице, положение дел изменилось кардинально. К 2014 году средний заработок уже уверенно перешагнул за тысячу, а чешская промышленность считалась самой развитой, если сравнивать ее с промышленностью других стран, входивших в Варшавский договор. Никакой специфической государственной идеологии, обычная восточноевропейская демократия.

Пишу об этом, задавшись вопросом: а нет ли у Украины шанса пойти таким же путем развития после смены главы государства? Отказаться от националистического курса во внутренней политике и, как следствие, избавиться от глубокого внутреннего конфликта, искусственно навязанного обществу, где проживают две большие этнические группы – украинская и русская. Завершить войну в Донбассе, примириться с Россией. Все это моментально избавит страну от того колоссального напряжения и разброда, которые сегодня ведут ее по пути галопирующей деградации. Украина и по сей день остается богатейшей страной с не окончательно уничтоженными промышленными, научными и аграрными активами.

Интеграция в ЕС, хотя с ней и не все так просто, не сильно способствует подъему украинской экономики, но и не так чтобы очень этот процесс тормозит. Может ли Украина, сменив политические приоритеты, стать образцом благоденствия, которое обеспечит ей верно выбранное направление в сторону Запада? В свое время наш либеральный пул таким примером считал Грузию, но там как-то дела не задались из-за крайне скудных ресурсов. А вдруг получится у Украины. Это бы посрамило сторонников Русского мира, утверждающих, что приверженность традиционным ценностям только и способна обеспечить полноценное общественное здоровье. Но разве здоровье не равно экономическому процветанию и развитию?

Похоже, будущий украинский президент в этом уверен. Зеленский говорит, что достижения в области экономики должны будут убедить Донбасс и Крым в необходимости возвращения в состав Украины. Мысль эта не новая, на эту тему периодически грезили самые разные политики и чиновники, но сейчас открылось окно возможностей. Новый глава украинского государства в принципе может не слишком резко и быстро, но подвести черту под радикальным националистическим курсом своего предшественника и реально объединить страну – русскоязычные, центральные и западные регионы.

Пока заявления молодого политика большого оптимизма не внушают, но он находится в ситуации, когда приходится вести себя предельно аккуратно, чтобы не раздражать радикалов, диктующих свою волю стране. Увы, мне кажется, что у событий есть своя внутренняя логика, прописанная отнюдь не в Киеве, и сломать ее Зеленскому не удастся, даже если он этого будет страстно желать. Председатель комитета Государственной думы Леонид Слуцкий считает, что Украина останется «территорией внешнего управления, раздираемой междоусобицами, где такие понятия, как гражданский мир и согласие, недостижимы». Свое мнение он основывает на заявлении спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Америка надолго задержится на Украине.

Действительно, не для того Вашингтон добивался в 2014 году ухода Виктора Януковича, чтобы сейчас допустить малейшее отклонение от избранной для Украины роли. По мнению Слуцкого, американцам не нужен мир на Украине, и они будут и далее провоцировать Киев на продолжение конфликта на юго-востоке страны для поддержания напряженности вблизи российских границ.

Война в Донбассе стала тяжелейшим обременением для России – не столько экономическим, сколько политическим. Невозможность напрямую оказывать военную поддержку двум народным республикам с тем, чтобы обеспечить их безопасность, ставит российское руководство в слабую позицию, поскольку американцы в таких ситуациях ведут себя иначе. Но с решением Владимира Путина все изменилось, о чем чуть ниже.

В общем, мне кажется крайне сомнительным, что Владимиру Зеленскому удастся уговорить западных кураторов позволить Украине преследовать собственные интересы, а не служить инструментом связывания России и давления на нее. Ведь именно националисты сформировали образ России как государства-агрессора и оккупанта, образ, который Запад охотно тиражирует и использует как повод для поддержания режима санкционных ограничений. Лишиться всего этого лишь по той причине, что украинцы хотели бы жить самостоятельно и благополучно, Вашингтон не позволит. Система вещей, сложенная им, будет продолжать существовать до тех пор, пока не исчерпает запас прочности. Вот тогда и начнется принципиально новая украинская государственность.

Сейчас война в Донбассе идет в вялотекущем режиме, но может возобновиться в любой момент по указанию со стороны.

Кроме того, еще будучи кандидатом, Зеленский заявил, что он исключает амнистию для донбасских ополченцев и не намерен предоставлять Донецкой и Луганской областям особый статус. Этим самым он поставил крест на Минских соглашениях, а, соответственно, и на всем процессе мирных переговоров. Порошенко хотя бы чисто теоретически допускал выполнение политических пунктов соглашения после передачи границы под контроль Киева. А здесь – ни при каких обстоятельствах. Это вполне могло стать последней каплей, переполнившей чашу. Не желаете выполнять обязательства по обеспечению прав населения Донбасса, значит, это сделаем мы.

В указе президента РФ прямо сказано, что его цель – «защита прав и свобод человека и гражданина». И это не пустые слова.

В свое время наличие российских паспортов у жителей Южной Осетии было одним из факторов, определивших ход событий. Россия обязана была взять под защиту собственных граждан и российские военные подразделения вошли в республику, чтобы отогнать от нее грузинскую армию. Если в ДНР и ЛНР будут проживать граждане России, то российская власть применит адекватные меры для того, чтобы остановить любую агрессию на донбасской земле.