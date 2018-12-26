У народного артиста нет права на создание фальшивок

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Комик Зеленский оказался под прицелом мировых СМИФото: Стрингер/РИА Новости
«Стратегическая дилемма: олигарх или кто-то, возможно, контролируемый олигархом? Марионетка или кукловод?» – так западные аналитики представляют себе сценарий украинских выборов. Комментируя борьбу Зеленского и Порошенко, европейские СМИ в наименьшей степени говорят о торжестве украинской демократии. Украину предупреждают о грядущих сложностях и рисуют ей апокалиптический сценарий. Подробности...
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            Сергей Козлов
            ветеран спецназа
            		 2 апреля 2019, 18:00

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            В Министерстве культуры состоялся закрытый показ фильма Павла Лунгина «Братство». Фильм рассказывает о последних днях 40-й общевойсковой армии в Афганистане. Поэтому на просмотр и пригласили ветеранов Афганской войны. И они были вправе надеяться, что будет наконец снят правдивый кинофильм о том времени. Ни «Афганский излом» Бортко, ни пресловутая «9 рота» Бондарчука не являются фильмами, отражающими реальные события. У тех, кто воевал, они вызывают лишь обиду и разочарование. 

            Поэтому и была надежда... Ан нет! То, что было показано на экране, превзошло даже гнусное вранье «9 роты». Вполне объяснимо, почему реакция зала была исключительно негативной. Офицеры и генералы – ветераны войны в ДРА – были крайне возмущены тем, что им предложил господин Лунгин, гордо заявивший, что он «снял правду».

            А для того, чтобы придать своим словам весомость, Лунгин добавил, что вот Францу Клинцевичу (члену Совета Федерации, ветерану Афганской войны) фильм понравился. Однако довольно скоро его утверждение было опровергнуто. Франц Адамович на просмотре не присутствовал, но видел фильм ранее и высказался резко негативно. Мало того, он еще летом прошлого года указал Лунгину, что фильм дискредитирует армию и не способствует патриотическому воспитанию молодежи. На что Лунгин прямо заявил, что он «не снимает патриотическое кино». И это действительно так. Ни «Царь», ни «Остров» не рождают любви и уважения к Родине. Для Лунгина характерно извращать правду и ставить все с ног на голову. 

            Так, фильм «Остров» в конечном итоге показывает, что трус и предатель, стрелявший в своего командира, на самом деле едва не святой.

            Кстати о Родине. В своем выступлении ваш покорный слуга обратился к Лунгину, в частности, с таким упреком: «Павел Семенович, вы, конечно, талантливый режиссер, однако силу своего таланта вы направили не на благо нашей Родины, а во вред». Лунгин же поинтересовался, смотрел ли я его «Остров», я подтвердил это. И тогда проживающий во Франции режиссер спросил: «Чем же я этим фильмом навредил ВАШЕЙ Родине?»

            Фото: ГТРК «Дагестан»/YouTube

            Так о чем же рассказывает фильм с громким названием «Братство»? Ссылаясь на некую документальность, а именно на дневниковые записи бывшего сотрудника КГБ СССР Ковалева Н. Д., который был в то время советником в Баграме, Лунгин с первых кадров демонстрирует на экране ложь.

            Некая разведрота остановила для досмотра афганский караван. В ходе досмотра пропали 500 000 афгани. Афганцы возмущены и требуют старшего начальника, которым и является, очевидно, Ковалев. Хотя армейские подразделения никоим образом не были связаны с КГБ и никак им не подчинялись. И тем более не могли вызвать для оказания помощи офицера КГБ. Однако на экране проницательный чекист сразу понимает, кто украл деньги, но делает так, чтобы афганцы отказались от поиска виновного. То есть, по сути, сам становится соучастником воровства.

            Теперь второй момент, не соответствующий действительности. В разговоре чекистов выясняется, что им известно, что караван идет с наркотой, но его почему-то спокойно отпускают. Такого быть не могло в принципе, так как захват партии наркотиков – такой же результат успешных действий разведчиков, как и захват партии оружия или боеприпасов.

            Следующий эпизод – реализация краденых денег в афганском дукане. Солдату, который, очевидно, является давней проблемой командования роты, советский прапорщик оказывает помощь в покупке магнитофона на краденые деньги. То есть он в сговоре с мародером. Что вызывает недоумение, но только сначала. Поскольку товарищ прапорщик далее нагло обманывает торговца. И тогда становится ясно, что это не армейское подразделение, а банда.

            Для того, чтобы у зрителя не было сомнений, в дукан вваливаются двое спецназовцев, которые отнимают покупку. Бандиты крадут у бандитов. Спецназ! Вот кто главный грабитель. Ибо его солдатам все нипочем, и они запросто вступают в драку с лейтенантом, ставшим случайным свидетелем всех этих событий. Интересно, что по результатам драки лейтенант попадает в разведроту. Это же не воинское подразделение со своим штатом, и перевод офицера из подразделения в подразделение не сопровождается приказом по полку. Это банда! Умеешь махать кулаками – айда к нам!

            И лейтенант уже разведчик. И в составе разведроты едет на войну. И вообще такое впечатление, что советские воины предоставлены сами себе и поэтому запросто шарахаются по населенному пункту, посещают дуканы, устраивают драки и грабят местных. Лейтмотивом фильма является стремление перед выводом в Союз награбить побольше. Однако автору фильма невдомек, что это было невозможно в принципе, поскольку ничего незаконного, не имеющего документов о приобретении в магазинах Внешпосылторга, из Афганистана вывезти было нельзя. И все прекрасно знали, что на границе при выводе будут работать и таможенники, и пограничники, и офицеры особого отдела.

            При выводе войск показано массовое пьянство солдат и офицеров, что является грубой клеветой. Павел Лунгин даже не задумывается, что в соответствии с требованием Устава посещение военнослужащими базаров и тому подобных мест запрещено и потому для поддержания порядка там обычно нес службу комендантский патруль. Поэтому вся эта грязная драка в дукане – плод воспаленного воображения автора. Последствия такой драки чреваты для участников, прежде всего для рядовых, трибуналом. Ни один солдат никогда не посмел бы поднять руку на офицера. А тут – подрались и разошлись. Как ни в чем ни бывало...

            Спецназ не мог оказаться в дукане в Чарикаре, поскольку там никогда не было частей специального назначения. 177 ооСпН и 668 ооСпН в то время дислоцировались в Кабуле. Я уж не говорю, что спецназ вообще никогда и нигде не светился. И уж тем паче в каких-то разборках с пехотными разведчиками. На это сразу обратили внимание ветераны кабульской роты спецназа, воевавшие в Афганистане с 1980 года.

            Зато в фильме Лунгина спецназ почему-то не появляется там, где ему быть сам Бог велел. Речь идет о сбитом самолете. Надо понимать, что при каждом факте падения советских летательных аппаратов – независимо от причины – проводилась поисково-спасательная операция. Для спасения экипажа немедленно поднималась группа спецназа, которая в то время дежурила на аэродроме Кабула. Но почему-то группа спецназа даже близко не появляется в зоне падения самолета, хотя она там могла оказаться в течение 30 минут максимум.

            Далее показывают боевые действия. Мародерство, воровство кур, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, судя по представлениям Лунгина, это норма жизни советских военных в Афганистане и разницы он не увидел.

            Выступающие после показа фильма офицеры и генералы были потрясены этой вопиющей ложью. В частности, генерал-лейтенант Норат Григорьевич Тер-Григорянц, бывший начальником штаба 40-й армии, подчеркнул, что абсолютно все действия советских частей и соединений в Афганистане носили плановый характер и не были спонтанными, бандитскими, как показывает фильм «Братство».

            Безусловно, любая война – явление аморальное, связанное с преступлениями. К сожалению, на любой войне они имеют место. Но война также характерна проявлениями героизма в самом высоком понимании этого слова.

            Однако авторы фильма не удосужились показать героев той войны. Фильм называется «Братство», но из сюжета непонятно, о каком братстве здесь идет речь. Кто кому брат? На этот вопрос, заданный ему зрителями, Лунгин не смог ответить. Герои фильма насквозь пронизаны шкурными интересами, жаждой наживы, а не жертвенной готовностью служения Родине.

            Совершенно очевидно, что, несмотря на заверения Лунгина о том, что он снимал этот фильм с любовью к ветеранам, он выполнял социальный заказ «пятой колонны», окопавшейся в рядах деятелей российской культуры. Именно эта публика сейчас пытается выступать в защиту информационной атаки (назвать иначе показ фильма в кинотеатрах нельзя), которую они наметили на 9 мая этого года.

            Таким образом они хотят плюнуть в лицо не только ветеранам локальных конфликтов, но и ветеранам Великой Отечественной войны. Этот фильм – не что иное, как идеологическая диверсия. Услышав в свой адрес критику ветеранов, Лунгин заявил в интервью, что это являлось «подготовленным проявлением мракобесия». Кроме того, он заявил, что ветераны войны не могут его критиковать, поскольку он является народным артистом. Но разве звание народного артиста дает право снимать лживое кино?

            Я уверен, что демонстрация этого фильма нанесет нашей Родине такой ущерб, который невозможно будет восполнить никакими деньгами. Святая обязанность каждого честного гражданина России сделать все, чтобы этот грязный пасквиль не появился на экранах нашей страны.


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