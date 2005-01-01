Обман Китая и США исказил картину мира

Хочу поделиться с вами моим недоверием. В частности, я считаю, что Китай намеренно преувеличивает количество своего населения приблизительно вдвое. То есть на территории Китая живут где-то миллионов семьсот. Это не мало, это очень много. Но не миллиард четыреста миллионов. Не удивляйтесь, если знать историю Китая, преувеличение населения всегда было способом напугать врагов, «варваров», чтобы много раз подумали прежде чем нападать.

У меня, как я не так давно выяснил, есть единомышленники, которые более убедительно доказывают (приводят конкретные детали), что в Китае меньше населения. Покопайтесь, найдёте. Я полагаю, что и небывалые рекордные достижения Китая во многих областях производства и строительства – намеренно преувеличены.

Соединённые Штаты также преувеличивают своё экономическое и военное могущество. США вообще создают такую поистине голливудскую реальность в том, что касается состояния их промышленности. Штаты живут в долг и никогда не собираются его отдавать.

Вот я с вами делюсь моим недоверием. Подумайте хорошенько сами, сколько измерений необходимо провести, сколько миллионов данных получить, чтобы озвучить наконец, что в такой-то отрасли производство увеличлось хотя бы на 1%. Да миллионы данных и замеров. Ничтожные даже ошибки в замерах в сумме составляют просто фантастическую, а не правдивую картину. Короче,

мы живём в фантастическом мире, где лживые результаты Китая и США (они соревнуются) исказили и искажают реальную картину хотя бы экономики. Потому что каждый сочинил сказку, выгодную себе.

Жульничают и страны поменьше. Опять всё с той же целью, что и страны-гиганты. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно.

Вы знаете, самая документированная в современное время война – это Первая Мировая. (Нет, не Вторая.) Однако единого мнения о потерях нет, существует более ста различных оценок потерь в Первой Мировой войне. Объясняется всё просто: командиры воюющих сторон на местах всегда были склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои. А как проверишь те данные, все командиры посылавшие рапорты давно умерли от старости, если не во время войны.

В экономике и во всех сферах жизнедеятельности государств и сегодня, и всегда так будет, у человека прослеживается устойчивое желание возвысить свою страну и опустить соседей, опередив их и посрамив.

Источник: Блог Эдуарда Лимонова