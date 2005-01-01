Обман Китая и США исказил картину мира

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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...

Обман Китая и США исказил картину мира

Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...

Ставка Вашингтона на грубую силу в Венесуэле не сработала

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
В магазинах мы сразу бежали к пoлкам с туалетнoй бумагой и фoтoграфирoвались. Тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости стала частью виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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            Эдуард Лимонов

            Обман Китая и США исказил картину мира

            Эдуард Лимонов
            писатель
            		6 марта 2019, 13:10

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            Хочу поделиться с вами моим недоверием. В частности, я считаю, что Китай намеренно преувеличивает количество своего населения приблизительно вдвое. То есть на территории Китая живут где-то миллионов семьсот. Это не мало, это очень много. Но не миллиард четыреста миллионов. Не удивляйтесь, если знать историю Китая, преувеличение населения всегда было способом напугать врагов, «варваров», чтобы много раз подумали прежде чем нападать.

            У меня, как я не так давно выяснил, есть единомышленники, которые более убедительно доказывают (приводят конкретные детали), что в Китае меньше населения. Покопайтесь, найдёте. Я полагаю, что и небывалые рекордные достижения Китая во многих областях производства и строительства – намеренно преувеличены.

            Соединённые Штаты также преувеличивают своё экономическое и военное могущество. США вообще создают такую поистине голливудскую реальность в том, что касается состояния их промышленности. Штаты живут в долг и никогда не собираются его отдавать.

            Вот я с вами делюсь моим недоверием. Подумайте хорошенько сами, сколько измерений необходимо провести, сколько миллионов данных получить, чтобы озвучить наконец, что в такой-то отрасли производство увеличлось хотя бы на 1%. Да миллионы данных и замеров. Ничтожные даже ошибки в замерах в сумме составляют просто фантастическую, а не правдивую картину. Короче,

            мы живём в фантастическом мире, где лживые результаты Китая и США (они соревнуются) исказили и искажают реальную картину хотя бы экономики. Потому что каждый сочинил сказку, выгодную себе.

            Жульничают и страны поменьше. Опять всё с той же целью, что и страны-гиганты. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно.

            Вы знаете, самая документированная в современное время война – это Первая Мировая. (Нет, не Вторая.) Однако единого мнения о потерях нет, существует более ста различных оценок потерь в Первой Мировой войне. Объясняется всё просто: командиры воюющих сторон на местах всегда были склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои. А как проверишь те данные, все командиры посылавшие рапорты давно умерли от старости, если не во время войны.

            В экономике и во всех сферах жизнедеятельности государств и сегодня, и всегда так будет, у человека прослеживается устойчивое желание возвысить свою страну и опустить соседей, опередив их и посрамив.

            Источник: Блог Эдуарда Лимонова


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