В Зеленском проступили черты Гуайдо

Куда делся выскочивший в Венесуэле в январе, как чёрт из табакерки, этот соперник Мадуро, как его – Хуан Гуайдо, юный проамериканский мулатик Хуан Гуайдо? Так, кажется, его звали?

Как умер или в воду канул. Побряцал фейковыми новостями, прокричал про свою победу, потерпел поражение – и исчез. Поучительный пример современного наглеца, пустого как тыква или бутылка. Доказательство того, что интернетом и фэйком власти не добудешь.

Зеленский теперь занял место Гуайдо на мировой сцене... На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Вот отличился тем, что назвал себя союзником Крымского ханства. Так и оставайся, друг, союзником Крымского ханства, для этого в библиотеку тебе.

Я лично различаю в Зеленском привычные черты Гуайдо – фанфарон, брехун и только библиотечная пыль нам в глаза летит.

Трамп – тот другого поколения, но того же поля ягода – современный типаж. Агрессивно болтлив, грозит войною, но войны боится и не начинает. Всё время отменяет якобы приказы о начатии войны. Лжёт.

Теперь вот Борис Джонсон ещё прибавился. Тоже будет казаться, но не сможет быть.

Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами.

У нас?

У нас Яшин – такая щупленькая химера, гиеной по кромке власти бегает. Или Гудков–младший. Или их смесь.

Источник: Блог Эдуарда Лимонова