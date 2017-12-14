Если человек пристаёт к женщинам, это не значит, что у него плохой вкус в литературе

Если человек пристаёт к женщинам, домогается их, ещё вовсе не значит, что у него плохой вкус в литературе. Это к вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума.



А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной.

В 1933 году Нобелевскую премию по литературе дали Ивану Бунину только для того, чтобы не давать её советскому Горькому, хотя Горький тогда гремел в мире. И казалось естественным, что дадут Горькому. Но у советской власти было агромадное количество врагов.



Потом Нобелевку дали Пастернаку за ничтожный и пошлый роман «Доктор Живаго».

Во времена дружбы с СССР дали Шолохову за «Тихий Дон» и так далее.

Вплоть до Алексиевич, которая не пришей кобыле хвост по таланту, но русофоб, змея.



Любая премия это клановое мероприятие.

Если ты не в кланах, так и просидишь всю жизнь, не получив ни одной.

Иточник: Блог Эдуарда Лимонова