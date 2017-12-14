Дочку Скрипаля уволокли в неизвестном направлении.

Вообще-то, на их языке это называется kidnapping и расценивается как тяжкое преступление, корень слова образуется от kid – ребенок, так вначале называлось воровство детей, а в новые времена законы определяют kidnapping как похищение человека.

Термин применим, Юлия Скрипаль-то – гражданка РФ.

Уже говорят у них о том, что Юлия Скрипаль даст пресс-конференцию, на которой попросит политического убежища.

Спрашивается: ее звонок двоюродной сестре, видимо, был сделан в короткие несколько минут, когда она вырвалась из-под контроля, и его содержание и намерения, высказанные в этом разговоре, не соответствуют тому, что происходит сейчас, то есть у Юлии, вероятно, нет возможности проявлять себя самостоятельно. Она там в плену, и если не в наручниках, то я удивлюсь, что не в наручниках.

Не следует забывать также, что она дочь предателя родины, как далеко она упала от папы-яблони, черт ее знает.





На эту тему

В любом случае – история гнуснейшая.

Совсем они опупели, конечно, англосаксы. Пустились во все тяжкие.

По мне, так просматривается даже желание соединить «отравление» Скрипалей якобы Россией с отравлениями химическим оружием в Сирии, якобы совершаемыми Башаром Асадом.

Тут они замахнулись широко так, мерзавцы.

Источник: Блог Эдуарда Лимонова