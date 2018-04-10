Москва обвинила ЦРУ в исчезновении Скрипалей

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил опасения за состояние здоровья важнейших свидетелей по инциденту в Солсбери, не исключив причастности ЦРУ к исчезновению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Никто их (Скрипалей) пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей», – подчеркнул постпред России при ООН, слова которого передает РИА «Новости».

«Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей – важнейших свидетелей произошедшего», – отметил российский дипломат.

По сообщениям британских СМИ, агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.

Сотрудники российского посольства в Великобританииобъяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.