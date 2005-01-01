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Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Ставка США на грубую военную силу в Венесуэле не сработала

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В магазинах мы сразу бежали к пoлкам с туалетнoй бумагой и фoтoграфирoвались. Тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости стала частью виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Подробности...

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            		 6 марта 2019, 12:58

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            Рoссийская делегация на Ассамблею нарoдoв мира в Каракасе oпoздала на сутки: «пo сooбражениям безoпаснoсти» «Эр Франс» oтменила на три дня все рейсы в Боливарианскую Республику, внеся тем самым свой вклад в блoкаду страны. Авиакомпания отменила рейсы именно в дни предполагавшейся американской «гуманитарнoй операции». Обходными путями добравшись до Каракаса, мы узнали, что она действительно должна была стать ширмой для военной интервенции, и только заявления сначала стран лимской группы (в Венесуэле «группу Лимы» называют «лимским картелем» по аналогии с латиноамериканскими преступными наркокартелями), а затем и Евросоюза о нежелательности военного вторжения, встреченные делегатами Ассамблеи овацией и криками "Victoria popular!", привели в чувство пентагонских ястребов, не решившихся действовать в одиночку.

            Администрация Трампа рассчитывала на быстрый и беспроблемный государственный переворот в 24 часа, который ей пообещали горе-исполнители во главе с ее новоиспеченным любимчиком Гуайдо, но что-то пошло не так: венесуэльская оппозиция не добилась ни внушительного перевеса на столичных улицах, ни красивых телегеничных провокаций на колумбийской границе, куда для торжественных проводов «гуманитарного груза» и создания впечатляющей телекартинки стянулся весь оппозиционный бомонд и все мировые СМИ.

            Я не оговорилась – именно проводов, а не встречи, потому что гордая венесуэльская фронда предпочитает наблюдать за ею же организованной заварухой с колумбийской стороны. Кровавый режим Мадуро настолько кровав, что спокойно пропускает через границу страны, с которой Венесуэла официально находится в состоянии войны, шляющихся туда-обратно депутатов, журналистов, контрабандистов, наживающихся на кризисе. Расчет на то, что венесуэльцы из приграничных районов будут встречать аплодисментами три американских грузовика с надписью USAID с «гуманитарной помощью» в виде бутылок с коктейлем Молотова, гвоздей, заточек, противогазов, камней и прочих жизненно необходимых страждущему народу вещей, не сработал – для массовки свезли пару сотен «гуаримбас», профессиональных погромщиков, устраивающих беспорядки по заказам правых политических сил.

            «Антимадуровские волнения индейцев», о которых взахлеб заливались мировые медиа, оказались пикетами индейской общины, требовавшей бесперебойной доставки бесплатных газовых баллонов (в отличие от соседних латиноамериканских стран, в боливарианской Венесуэле правительство берет на себя оплату газа для коренных народов) в индейские поселения – во время экономического кризиса машины с газом не всегда приезжают вовремя.

            Вместо обсуждения страданий тридцатимиллионного народа, к которому тиран не пускает три спасительных грузовика, вся венесуэльская пресса, что официальная, что оппозиционная, судачила о соратнике Гуайдо по фракции и секретаре парламентской контрольной комиссии Суперлано, который вместе со своим помощником, приехав в приграничную колумбийскую Кукуту для наблюдения за «восстанием», пал жертвой местных проституток: жрицы любви чем-то траванули парламентариев и обчистили их, в результате чего депутат Суперлано отправился в реанимацию, а его помощник Салинас – на тот свет. В общем, пафосная картина всеобщего восстания против тирана упорно не складывалась, превратившись в какой-то малоприличный фарс.

            Фото: Carlos Jasso/Reuters

            К нам, представителям политических партий, социальных и гражданских движений, на закрытие Ассамблеи народов мира приехал на несколько часов Николас Мадуро, исповедующий принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: он показывал нам видеокадры, снятые отнюдь не венесуэльской компанией Telesur, а СNN: на видео абсолютно ясно видно, что бутылки с зажигательной смесью в «гуманитарные» грузовики бросают с именно колумбийской стороны персонажи с закрытыми платками лицами – эти разошедшиеся по всему белу свету кадры плохо сочетались с визгливыми заголовками мировых агентств «Диктатор сжигает машины с гуманитарным грузом, доставленным в помощь голодающим венесуэльцам».

            Все СМИ цитировали Мадуро, назвавшего Трампа ку-клукс-клановцем, но основной огонь критики венесуэльский президент обрушил на своего колумбийского коллегу, отметив, что весь этот похабный цирк на границе происходит не просто с молчаливого согласия Ивана Дуке, а по его прямому указанию. Эти слова получили бурное одобрение колумбийской делегации (в которой, кстати, были и представители повстанцев FAFC), скандировавшей "Colombia mañana será Bolivariana!" – «Завтра Колумбия станет боливарианской!».

            Себя Мадуро охарактеризовал как «марксиста-ленинца, который верит в Бога», вызвав аплодисменты аудитории.

            Нынешний раскол венесуэльского общества, усугубляемый кризисом, не перерастает в активный социальный конфликт, как бы ни старались поджигатели войны всех против всех: слишком хорошо тут помнят кровавые события 1989 года, вошедшие в историю как восстание Каракасо и унесшие три с половиной тысячи жизней. Миллионные демонстрации как в поддержку чавистов, так и против правительства проходят по выходным, в разных районах столицы, никак не соприкасаются между собой и носят подчеркнуто мирный характер, больше напоминая своеобразные карнавалы с участием музыкантов, клоунов, мотоциклистов, танцевальных коллективов. 

            Я лично наблюдала мотопробег, когда центральные проспекты Каракаса были запружены тысячами сторонников правительства на мотоциклах с портретами Мадуро и Чавеса. То, что до сих пор не отмечено ни одной уличной перестрелки, поножовщины, массовой драки стенка на стенку, говорит о высоком уровне гражданской культуры венесуэльцев, тем более что после начала антивенесуэльской вакханалии в январе было создано народное ополчение с раздачей населению оружия.

            Весь Каракас расписан и разрисoван чавистскими лoзунгами и рисунками, а oппoзициoнных вообще не видно – без oгoнька рабoтает венесуэльская oппoзиция, однако. За шесть дней я так и не увидела ни oднoгo рисунка или лoзунга в пoддержку самoпрoвoзглашеннoгo президента. Ведь граффити в Латинскoй Америке – одна из oснoвных сoставляющих любoй прoпаганды.

            «Почему оппозиционеры ничего не малюют, неужели у них нет свoих граффитчикoв?» – спрашиваю у венесуэльских друзей. И вот наконец в богатом столичном районе Сабана Гранде, настроенном в основном античавистски, местные мне тыкают пальцем в странную надпись на стене: GNB = HDP. Непoсвященный и не местный в жизни не дoгадается. Oказывается, аббревиатура расшифрoвывается как Guardia Nacional Bolivariana – Hijos de Putas! («Нациoнальная бoливарианская гвардия – сынoвья шлюх!»). Ну, как-то негусто для огромного города.

            Конечно, мы старались не засиживаться на одном месте в Каракасе, а поближе познакомиться с различными сторонами местной жизни: ездили в коммуны, населенные жителями столицы и пригородов, в бедняцкие барриос, в гости к обитателям социальных домов, построенных по боливарианской программе «мисьон вивьенда» (добротные кирпичные и панельные многоэтажки, возведенные белорусскими, китайскими и российскими застройщиками, квартиры в которых население получает бесплатно – в этом году страна вышла на 2,5 миллиона таких социальных квартир).

            В коммунах смотрели, как устроены поликлиники (обычно там работают как венесуэльские врачи, так и кубинские специалисты), комнаты матери и ребенка, клубы детского творчества, молочные кухни, общественные пекарни. В детском садике «Трибилин» дети играют на барабанах, танцуют, поют, рисуют, а присматривают за ними по очереди родители – члены коммуны. В специальных пунктах социальной взаимопомощи коммуна распределяет продукты и лекарства, и любую помощь там можно получить бесплатно. Такое устройство коммун помогает пережить кризис. 

            Когда мы в государственных и кооперативных магазинах сразу бежали к пoлкам с туалетнoй бумагой, хватали пачку рулoнoв и фoтoграфирoвались, венесуэльские тoварищи смoтрели на нас с плoхo скрываемым недоумением: не все догадываются, что тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости уже стала частью перевернутой, виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Вот чего в венесуэльских магазинах действительно днем с огнем не найдешь, так это чая – не пьют его венесуэльцы.

            Коммунальные платежи для жителей барриос отменены, набор основных продуктов венесуэлец получает за символические копейки, так что маленькие зарплаты компенсируются достаточно полным социальным обеспечением. В общем, кризис кризисом, но неимущему пережить тяжелые времена в Венесуэле куда проще, чем в соседних странах. Именно в Венесуэле в последние годы нашли себе пристанище более шести миллионов беженцев из соседней Колумбии, ищущих спасения от перманентной внутренней войны и острой нужды (вы, конечно, можете и дальше слушать сказки о миллионах венесуэльцев, покидающих страну, но реальность от этого не меняется). Правительство Мадуро пытается заниматься их адаптацией, хотя, как говорится, своих хлопот полон рот.

            Сегодня уже понятно, что ставка Соединенных Штатов на грубую военную силу в Венесуэле не сработала – американская администрация явно недооценила готовность венесуэльцев постоять за себя и защитить завоевания последних двадцати лет, а вот способности местной оппозиции сильно переоценила – исполнители явно подвели. Но иллюзий венесуэльцы не испытывают, понимая, что взялись за них всерьез. 


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