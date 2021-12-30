Россия в кино стала Землей Обетованной

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30 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

Окончание строительства нового российского газопровода стало важнейшей победой Москвы Stefan Sauer/DPA /Picture Alliance/Reuters
«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.  Подробности...
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Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
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«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
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Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия в кино стала Землей Обетованной

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. Подробности...

За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Святой старец» отчаянно не хотел умирать – он перенес как попытку отравления, так и несколько попаданий из револьвера. Чтобы убить Распутина, потребовалось три револьверных пули. А его убийцы тут же стали героями патриотической прессы. Подробности...
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Новая экономика заставит людей уезжать из городов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобалистская потребительская урбанистическая цивилизация привела к тому, что в городах скопилось огромное количество людей, которые не нужны в цепочках производства товаров и услуг, они не производят добавленной стоимости. Они мучительно ищут место в экономике. Подробности...
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Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Погиб Егор Просвирнин

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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дарья Митина

    Россия в кино стала Землей Обетованной

    Дарья Митина
    секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
    		30 декабря 2021, 12:04

    В Москве закончился уникальный кинофестиваль «Московская премьера» – фестиваль кино постсоветского пространства. Точнее, официально он называется фестивалем кино стран Содружества, но эти рамки давно расширились, кино приезжает из всех бывших советских республик. Это крайне любопытное зрелище не только для синефилов, но прежде всего для тех, кто претендует на то, чтобы разбираться в современной ситуации на одной шестой части суши – аналитиков, международников, страноведов-регионоведов и вообще для всех, кому интересно, как будет обратно интегрироваться наше разрушенное в пьяном угаре государство.

    Постсоветское кино мы смотрим уже 30 лет и наблюдаем очень интересную динамику. Если раньше, еще каких-нибудь десять лет назад, преобладали мотивы обиды на Россию, враждебности, выпячивание «исторической памяти» (то есть слезодавильные истории о том, как проклятые русские мешали свободолюбивым народам жить и развиваться, как всех живьем съел кровавый Сталин, как хорошо, что теперь каждый сам за себя), то теперь совершенно другие интонации и другие настроения. Практически каждый второй герой любого фильма либо уже на заработках в России, либо собирается, либо перезванивается со своими родными, которые уехали сюда.

    В России работают, создают параллельные семьи, собираются сюда переезжать. Герои армянской картины встречают в Ереване Новый год дважды – сначала смотрят новогоднее обращение президента Пашиняна, потом, через час – обращение Путина, а главный герой щелкает языком: «Вот это, я понимаю, президент, не то что…» В азербайджанском фильме мальчик выпрашивает у отца любимый йогурт – российский йогурт «Чудо» (продакт-плейсмент?), а когда мальчика отправляют в магазин, то оказывается, что полки бакинского магазина уставлены российской сгущенкой и российскими консервами. Герой узбекистанского блокбастера, потеряв работу в Ташкенте, едет в Ярославль, и по ходу действия выясняется, что оставайся он там, был бы жив, здоров и благополучен (по сюжету его, правда, черти надрали завербоваться в ИГИЛ*).

    А камера оператора, снимающего современный Бишкек, фиксирует: вся реклама в городе на русском языке, вывески на учреждениях продублированы на русский, герои киргизских фильмов постоянно, беседуя на родном языке, переходят на русский – это норма жизни. Герой искрометной казахстанской комедии прерывает говорящих на титульном языке односельчан: мол, говори по-русски, чего язык ломать. Отношение к России варьирует от «спокойное место, где всегда можно переждать беду и не умереть с голоду» до «остров надежды, Земля Обетованная».

    Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются, и периодически их берут на российские кинофорумы (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. В основном этим отличаются высокобюджетные псевдоисторические киноленты, снимаемые по госзаказу (под них проще всего получить финансирование), но из авторского кино мотивы неприязни к недавней общей Родине исчезли практически совсем. 

    Фото: Растворяться,Kim Ki-Duk Film

    Конкурсный фильм фестиваля «Дорога в Эдем» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу, приехавший из Киргизии – настоящий антикапиталистический манифест. Главный герой – пожилой писатель, Герой Социалистического Труда, национальная гордость киргизов и их киргизское Всё – целиком ассоциируется с советской эпохой, когда дружба народов и человек человеку – друг, товарищ и брат. Кажется, что оператор с придыханием водит камерой по советским орденам на бархатных подушечках, старым черно-белым фотографиям съездов писателей и встреч с читателями. Этому доброму старому миру, память о котором вот-вот исчезнет, противостоит мир сегодняшний – мрачный мир капитала и выгоды, бандитов-коллекторов, рушащихся семейных отношений.

    Первопричина трагедии, легшей в основу сюжета фильма-победителя фестиваля – грандиозной якутской драмы «Вертолет» (режиссер Михаил Лукачевский) – тоже людоедский мир капитализма: вместо того, чтобы спасать заболевшего ребенка санитарным авиарейсом, в отдаленный якутский поселок присылают коммерческий самолет, на котором умирающему младенцу места, конечно, не найдется. Такой же мир чистогана, помноженного на моментально возрожденные из небытия после ликвидации СССР социальные предрассудки и пороки – в объективе камеры таджикских кинематографистов.        

    Глубоко символично, что фестиваль «Московская премьера» открывался последним фильмом не выдержавшего сражения с коронавирусом и безвременно покинувшего нас Ким Ки Дука «Растворяться» – такой выбор фильма-открытия только на первый взгляд выглядит неожиданным. В последнее время великий кореец, преследуемый и гонимый на родине, обвиненный в нелояльности и прочих смертных грехах, отправился искать счастья по миру и, казалось бы, нашел дело жизни: после долгих скитаний решил осуществить грандиозный проект – в каждой постсоветской стране спродюсировать по фильму, чтобы получился цикл, объединенный общим культурным пространством.

    К сожалению, Казахстан в его путевом листе стал первой и последней точкой: Ким Ки Дук успел посодействовать только появлению «Растворяться» – фильма о казахстанской жизни на русском языке. Остальные замыслы мэтр унес с собой в могилу, но совершенно понятно, что, останься он в живых, серия из 15 картин подтверждала бы актуальность и востребованность языка межнационального общения, советского проекта как временно спрятанного под сукно, но крайне жизнеспособного феномена.

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