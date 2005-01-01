Разговоры про русскую лень лишены оснований

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Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Разговоры про русскую лень лишены оснований

Андрей Бабицкий, журналист
Там, где европеец мог позволить себе вести единоличный образ жизни, русские могли выживать только общиной. В деревнях был обычай делиться с хлебом с теми, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства. Подробности...

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            Андрей Бабицкий

            Разговоры про русскую лень лишены оснований

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 6 марта 2019, 11:22

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            Уникальность русской цивилизации, обычно отрицаемая критиками современного положения вещей в России (дескать, история страны, будучи обречена на постоянное отставание, всю дорогу плелась в хвосте процесса становления западных государств) заключается в том, что русский народ как раз создавал совершенно иные формы общественного быта. Крайне сложные климатические и географические условия требовали такого колоссального напряжения сил для поддержания ежедневного существования, каких Европа не знала и знать не могла в силу того, что ее положение было не в пример комфортней.

            Два фактора обусловили формирование национального характера. Низкая рентабельность, высокая рискованность земледелия и отсутствие естественных барьеров по границам русского пространства. Первое обусловлено переменчивыми погодными условиями в Центральной России, где неурожай, согласно данным историка Л.В. Милова, раз в 9-10 лет в прошлом был обычным явлением. Что говорить о северных районах и засушливых степях Южной России!

            В России самая низкая среднегодовая температура на континенте, Европа даже близко не знает таких ее перепадов, которые могут достигать в течение года 60-ти градусов. Я 14 лет прожил в Чехии, где 8-10-градусный мороз моментально приводил к параличу всех жизненных процессов. Та же картина наблюдается и в других европейских странах. Достаточно сказать, что в южной части России отопительный сезон длится 6 месяцев, на севере почти круглый год. В западных странах 3-4 месяца.

            В результате трудоемкость и затратность любых работ – земледелие, строительство, производство – возрастает в разы. Как пишет в своем вступлении к серии статей «Миссия Росссии», известный философ Виктор Аксючиц, в Центральной России фундамент для дома заглубляется на два метра, в то время как в Европе трехэтажные дома возводятся вообще без фундамента. Одноэтажный дом в России весит столько же, сколько трехэтажный в Англии. Коммуникации у нас необходимо прокладывать на большей глубине, в то время, как у них, они проходят по поверхности. Износ дорожного климата у нас тоже существенно выше из-за сурового климата.

            Отсюда следует первый вывод. Для выживания русский народ вынужден был работать в напряжении всех сил. Чтобы достичь тех же результатов, что и в Европе, крестьянин в России должен был трудиться, не покладая рук. Труд на грани возможного явился той кузницей, в которой выковывалась одна из граней национального характера. Но любая деятельность приносит удовлетворение и становится осмысленной, если человек вкладывает в нее всю душу, если он понимает, что от результатов его усилий зависит благополучие его семьи, общины, народа в целом. Поэтому работа не была механической, выматывающей, иссушающей.

            Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

            Русский человек выучился любить и понимать труд, видеть в нем не бремя, а долг и чудо приумножения бытия. Так что все разговоры про русскую лень и безалаберность лишены всяких основания.

            Там где европеец мог позволить себе вести единоличный образ жизни, русские могли выживать только общиной. Здесь берет начало общинный характер русского быта. В деревнях, согласно Виктору Аксючицу, был обычай делиться с хлебом с теми, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства. Если семью постиг неурожай, то дети брали мешки и шли по домам просить помощи. И им отдавали последнее не по желанию, а по необходимости. Отказать не имел права никто, поскольку каждый мог завтра оказаться в таком же положении. Точно так же всей деревней выходили на постройку дома для погорельцев или на уборку хлеба для семьи, потерявшей кормильца. Тяготы и невзгоды требовали от людей готовности к взаимопомощи, способности понимать потребности ближнего, сострадания и готовности протянуть руку каждому нуждающемуся.

            Русская равнина в течение многих веков служила проходным двором для кочующих народов, ареной их переселения. Историк Сергей Соловьев подсчитал, что с 800 по 1237 годы русские были вынуждены отражать военные нападения примерно раз в четыре года. После кровавого, опустошительного монгольского нашествия в последующие двести лет Русь отражала вторжения в среднем раз в год. Начиная с Куликовской битвы и до конца XIX века Россия была вынуждена воевать в среднем два года из трёх лет.

            И вот что пишет историк Борис Никольский, развенчивая миф об агрессином и колониальном характере войн, которые вели русские: «До середины XVIII века, пока Россия не вмешивалась в дела Европы (т.е. примерно до Семилетней войны), все русские войны носили характер защиты собственных интересов, разумно и бережно охраняемых. Войн «династических», «религиозных» или просто от избытка воинственного пыла и стремления господствовать над соседями Россия не знала. Со времени нашествия татар и до Петра Великого России приходилось к тому же думать только об обороне, а когда позже, при Петре, она твердой ногой встала на северо-западе, а на юге достигла Чёрного моря, это было не что иное, как борьба за ворота, за выход из собственного дома и двора».

            Можно еще говорить и об огромных пространствах, которые требовали колоссальных затрат для транспортировки товаров и грузов, что приводило значительному повышению стоимости последних. Экстенсивное освоение новых земель было необходимостью. Там где европейцу требовался небольшой клочок земли, в который можно было воткнуть палку и получить урожай, русские должны были засеивать целый поля без перспективы гарантированного результата. Столь сложный климатический, географический и геополитический рельеф стал причиной появления сильного государства. Только централизованная власть могла поддерживать процесс жизнеобеспечения на должном уровне.

            В итоге те принципы и ценности, которые были выработаны всем ходом русской истории можно назвать совпадающими с основными истинами христианского вероучения. Труд, жертвенность, мужество, доблесть, умение открыто смотреть в глаза трудностям, способность объединять усилия и действовать сообща, поддерживать слабых, делиться последним – все эти свойства без малейших усилий и сомнений рифмуются с заповедями Христовыми. Русское православие таким образом прочитывается как самое близкое соответствие Евангелия. И да, русский народ не укоренен в мирском, его душа принадлежит небу.

            Здесь уместно процитировать Никиту Михалкова, который как-то сказал; «Я вывел формулу русского человека. Вот она: русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет – и хрен с ним».


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