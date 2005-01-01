Западные политики ведут себя как подростки

Кто бы что ни говорил – русские вмешивалась в дела США. Конечно же, вмешивались! Но не так, как это себе представляют американцы. Мы не вербовали Трампа, не подкупали сенаторов, не вскрывали серверы избирательных штабов. Зато мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Тем, что сами определяем свою судьбу и без указки из Вашингтона развиваем свою государственность.

Мы смотрели на их обвинения и расследования, как взрослые смотрят на детей, вмешиваясь в их игру только фактом своего присутствия.

Американские элиты не могли поверить, что какие-то там граждане США, да ещё при наличии страховки в виде института «выборщиков», могли сами, без вмешательства извне, выбрать Трампа. Того, кто решил камня на камне не оставить от глобалистских структур и их сетей по всему миру. Ведь если бы речь шла о самих США, они бы точно вмешались. Всегда вмешивались и будут вмешиваться впредь.

Такова логика восприятия мира элитами Запада. Ничего не происходит само по себе. Если что-то произошло, значит, в этом был кто-то заинтересован (ну точно не народ США, он вообще не в счёт). Если это были не американские элиты, а они все как один были за Хилари, значит, кто-то вмешался извне. Главный враг глобалистских американских элит – русские, значит точно они. Если они сделали ставку на Трампа, а тот согласился сотрудничать (иначе с чего бы русские его поддерживали), значит, что-то от них получил. Выгоду материальную или политическую, или и ту и другую, то есть вошёл с русскими в сговор. Прямая, грубая и циничная логика.

Интересно в этом контексте обратить внимание на исследования одного из ярчайших учёных этнопсихологов – ученицы легендарного Франца Боаса – Маргарет Мид. Она получила всемирную известность благодаря исследованиям по социализации детей и подростков в Полинезии. На обширном этнографическом материале Мид показывает, что определяющей структурой мышления в традиционном обществе являются мифы, легенды и сказки, как бы они не вуалировались, не прикрывались внешней рациональностью.

Причём, чем взрослее и ответственнее человек, чем более он умудрён житейскими опытом и знаниями, чем больше ему пришлось пережить, тем большее влияние на его мышление, на его решения и действия оказывают те самые мифы и легенды. Если в рамках традиционного общества мужчина перестаёт верить в мифы, теряет связь с сакральным – такой мужчина утрачивает статус, превращаясь в изгоя и аутсайдера.

«Ха, так это когда было? Сейчас всё как раз наоборот, социальные стереотипы изменились», – скажете вы. Да, сейчас в приоритете другие ценности, и о них тоже пишет Мид. Согласно её исследованиям, изданным, кстати, гигантскими тиражами, такими свойствами, как рационализм, скепсис, материализм, жажда наживы и цинизм в традиционном обществе обладают… дети. Именно дети и подростки до прохождения пубертатной инициации и полового созревания отличаются грубостью и прямолинейностью.

Мид замечает, что если взрослые в таких этносах считают обмен ценностями или товарами символом проявления позитивной расположенности, то дети, напротив, стараются накопить как можно больше ценных предметов для себя, а отдать – как можно меньше. При этом дети и подростки идут на всевозможные уловки ради обретения ценностей, не считаясь с законами, высмеивая всё, что выходит за рамки примитивного и доступного в ощущениях физического мира.

Дети готовы идти на ухищрения, чтобы присвоить себе как можно больше ракушек, стёклышек или песьих клыков, схоронив их затем подальше от глаз конкурентов – таких же детей или подростков. Они готовы обманывать ради получения порции сладкого, наговаривать на другого, подозревать приятеля в краже, жалуясь более взрослому на своего не столь изворотливого ребёнка-конкурента. Взрослый же понимает всю глубину последствий, осознаёт меру ответственности и исходит из тех самых идеальных образов, архетипами описания которых являются сказки и мифы.

Читая у Маргарет Мид описание повадок и поведения детей из традиционного общества, невольно сопоставляешь их с поведением современного нам Запада и его политиков. Они ломятся, не разбирая дороги, к мировому господству. Хитрят, ложно свидетельствуют и обвиняют без всяких доказательсв. И все ради большего контроля над ресурсами и финансами. Выходит, они – типичные носители подросткового сознания и ведут себя как подростки из Полинезии. А значит, и относиться к ним надо соответсвующим образом. То есть по-взрослому.