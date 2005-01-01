Западные политики ведут себя как подростки

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивалась в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...

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            Валерий Коровин

            Западные политики ведут себя как подростки

            Валерий Коровин
            директор Центра геополитических экспертиз
            		 26 марта 2019, 18:25

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            Кто бы что ни говорил – русские вмешивалась в дела США. Конечно же, вмешивались! Но не так, как это себе представляют американцы. Мы не вербовали Трампа, не подкупали сенаторов, не вскрывали серверы избирательных штабов. Зато мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Тем, что сами определяем свою судьбу и без указки из Вашингтона развиваем свою государственность. 

            Мы смотрели на их обвинения и расследования, как взрослые смотрят на детей, вмешиваясь в их игру только фактом своего присутствия.

            Американские элиты не могли поверить, что какие-то там граждане США, да ещё при наличии страховки в виде института «выборщиков», могли сами, без вмешательства извне, выбрать Трампа. Того, кто решил камня на камне не оставить от глобалистских структур и их сетей по всему миру. Ведь если бы речь шла о самих США, они бы точно вмешались. Всегда вмешивались и будут вмешиваться впредь.

            Такова логика восприятия мира элитами Запада. Ничего не происходит само по себе. Если что-то произошло, значит, в этом был кто-то заинтересован (ну точно не народ США, он вообще не в счёт). Если это были не американские элиты, а они все как один были за Хилари, значит, кто-то вмешался извне. Главный враг глобалистских американских элит – русские, значит точно они. Если они сделали ставку на Трампа, а тот согласился сотрудничать (иначе с чего бы русские его поддерживали), значит, что-то от них получил. Выгоду материальную или политическую, или и ту и другую, то есть вошёл с русскими в сговор. Прямая, грубая и циничная логика.

            Интересно в этом контексте обратить внимание на исследования одного из ярчайших учёных этнопсихологов – ученицы легендарного Франца Боаса – Маргарет Мид. Она получила всемирную известность благодаря исследованиям по социализации детей и подростков в Полинезии. На обширном этнографическом материале Мид показывает, что определяющей структурой мышления в традиционном обществе являются мифы, легенды и сказки, как бы они не вуалировались, не прикрывались внешней рациональностью.

            Фото: Сказка о Мальчише-Кибальчише/Киностудия им. А. Довженко

            Причём, чем взрослее и ответственнее человек, чем более он умудрён житейскими опытом и знаниями, чем больше ему пришлось пережить, тем большее влияние на его мышление, на его решения и действия оказывают те самые мифы и легенды. Если в рамках традиционного общества мужчина перестаёт верить в мифы, теряет связь с сакральным – такой мужчина утрачивает статус, превращаясь в изгоя и аутсайдера. 

            «Ха, так это когда было? Сейчас всё как раз наоборот, социальные стереотипы изменились», – скажете вы. Да, сейчас в приоритете другие ценности, и о них тоже пишет Мид. Согласно её исследованиям, изданным, кстати, гигантскими тиражами, такими свойствами, как рационализм, скепсис, материализм, жажда наживы и цинизм в традиционном обществе обладают… дети. Именно дети и подростки до прохождения пубертатной инициации и полового созревания отличаются грубостью и прямолинейностью.

            Мид замечает, что если взрослые в таких этносах считают обмен ценностями или товарами символом проявления позитивной расположенности, то дети, напротив, стараются накопить как можно больше ценных предметов для себя, а отдать – как можно меньше. При этом дети и подростки идут на всевозможные уловки ради обретения ценностей, не считаясь с законами, высмеивая всё, что выходит за рамки примитивного и доступного в ощущениях физического мира.

            Дети готовы идти на ухищрения, чтобы присвоить себе как можно больше ракушек, стёклышек или песьих клыков, схоронив их затем подальше от глаз конкурентов – таких же детей или подростков. Они готовы обманывать ради получения порции сладкого, наговаривать на другого, подозревать приятеля в краже, жалуясь более взрослому на своего не столь изворотливого ребёнка-конкурента. Взрослый же понимает всю глубину последствий, осознаёт меру ответственности и исходит из тех самых идеальных образов, архетипами описания которых являются сказки и мифы. 

            Читая у Маргарет Мид описание повадок и поведения детей из традиционного общества, невольно сопоставляешь их с поведением современного нам Запада и его политиков. Они ломятся, не разбирая дороги, к мировому господству. Хитрят, ложно свидетельствуют и обвиняют без всяких доказательсв. И все ради большего контроля над ресурсами и финансами. Выходит, они – типичные носители подросткового сознания и ведут себя как подростки из Полинезии. А значит, и относиться к ним надо соответсвующим образом. То есть по-взрослому.


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