Люди устали от войны и хотят отвернуться

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Скандинавы теряют Прибалтику из-за «грязных денег русских олигархов»

Постсоветская история финансов стран Прибалтики была историей их поглощения со стороны СкандинавииФото: Ints Kalnins/Reuters
После распада СССР Прибалтика досталась вовсе не Европе в целом – точнее говоря, не только ей. Контроль над банковской системой Литвы, Латвии и Эстонии получили скандинавские финансовые структуры, уничтожавшие местных конкурентов. Однако теперь они сами попали под удар – и это, как ни странно, имеет отношение и к России. Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Люди устали от войны и хотят отвернуться

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...

Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Анна Долгарева

            Люди устали от войны и хотят отвернуться

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 25 марта 2019, 18:15

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            Мой товарищ Мурз – рядовой армии Луганской народной республики, бывший московский айтишник, а сейчас связист, и он от усталости сидит на полу. Собственно, он с переменным успехом воюет еще с 2014: то война, то формирование гуманитарных грузов, то снова гражданка. Например, в декабре он опять был московским айтишником, а сейчас снова солдат. И он считает, что ближе к апрелю его и других моих друзей будут убивать. Ну, пытаться убивать.

            Вообще, конечно, их пытаются убивать с завидной регулярностью – весной и летом чаще, чем зимой и осенью, потому что весной и летом дороги подсыхают и убивать людей удобнее. Иногда у их противников это получается. Иногда получается наоборот. Я приезжаю в этот прифронтовой городок нечасто. Я знаю и люблю этих хмурых мужиков в форме, с вечным недосыпом, с хронической усталостью, постоянно ходящих под пулями. По три выходных в месяц у них бывает. Все остальное война.

            В сотне километров от фронта – КПП, российская граница. Там стоят фуры, которые везут товары в Луганск, там очереди из автомобилей – в обе стороны. Вскоре после границы – Ростов. Там о войне не знают уже, не помнят. Там город-миллионник, там ночные клубы и стрип-бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, там ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, уже всем надоела тема Донбасса. Беженцы, которые шли потоком в 2014 – 2015 году, надоели. Парни в военной форме на вокзале, вся эта бесконечная тема войны, сводки из новостей, ну сколько можно, в конце-то концов, люди устали, устали, неужели нет собственных проблем – дороги, счета за коммуналку, за газ… И, между прочим, за электричество! Сколько можно, как вы надоели со своей войной.

            А здесь прифронтовой Кировск, и мой друг – командир батальона «Призрак» – очень устал хоронить своих людей. Он ходит в разведку сам, потому что ему проще рискнуть собой, чем отправлять в неизвестность пацанов.

            Здесь вымерший поселок Желобок. Летом 2017, когда его чуть не взяли враги, там жили последние двое жителей – старик со старухой, как в сказке. Потом старик уехал, не выдержал. Старуха оставалась одна, кормила приблудившуюся кошку под пулями. Потом ее все-таки тяжело ранили, увезли в больницу. Желобок опустел. За него постоянно идут бои. Раньше это была нейтральная зона, теперь нейтральной зоны в принципе нет – окопы моих друзей и их врагов находятся уже совсем рядом.

            Фото: Александр Кравченко/ТАСС

            Я – военный корреспондент на Донбассе с 2015 года. Я четыре года кричу: не закрывайте глаза. Все эти безликие трупы в сводках – все они были живыми людьми. Безымянная пенсионерка 1937 года рождения вязала носки, когда ее убил осколок, влетевший в окно, и ее сын страшно и горько дергался всем телом в сухих всхлипах, когда материл ее убийц, и у нее было имя, была судьба, почему вы не смотрите? Этот молодой мальчик в форме когда-то ехал со мной в машине и покупал мне конфеты, а теперь он не живой, а мертвый, совсем мертвый, как вы не понимаете, что происходит? Вот мои друзья, они воюют и мало спят, сейчас они живые, а будут ли живыми завтра, я не знаю.

            Но люди устали от войны, люди привыкли к ней, и это неинтересно. К тому же, довольно неприятно осознавать, что совсем рядом с тобой происходит много горя, а ты ничего не делаешь, чтобы помочь.

            Понятно, кстати, что обычному россиянину помочь и нечем особо – ну там, на гуманитарку можно скинуться, если есть лишние деньги. Лишние деньги бывают сильно не всегда и не у всех. Но в итоге происходит так: человек осознает, что ничего не может поделать с большой бедой, которая разворачивается у него по соседству, и… вообще отворачивается от этой беды, чтобы не думать о неприятном.

            Вот так не надо. Если можете – просто смотрите, не отворачивайтесь. Поверьте, это тоже важно. Это важно для этих людей на линии фронта – не быть забытыми. И это важно для истории нашей страны. Спасибо.


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