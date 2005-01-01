Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:41  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

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Десятки, а, может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...

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            Владимир Ардаев

            Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

            Владимир Ардаев
            журналист, политический обозреватель
            		 12 марта 2019, 19:00

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            Тридцать лет назад, 12 марта 1989 года было сделано изобретение, перевернувшее мир. Учёный из CERN Тим Бернес-Ли разработал глобальный гипертекстовый проект, и это стало первым шагом к созданию Всемирной паутины. Вскоре цифровая сеть опутала всю планету, и сегодня поколение, не представляющее своё существование вне её, уже вступило во взрослую жизнь.

            Интернет произвел мировую информационную революцию. Границы и запреты пали, всё тайное стало явным. Не вставая со стула в самой далекой глухомани, любой может не только получать новости со всех континентов, но и читать приватную переписку кандидата в президенты США или изучать реестр владельцев вилл на Лазурном берегу. Мир информационно насыщен и открыт как никогда прежде.

            Казалось бы, всё именно так. Но в то же время совсем не так: жизнь показывает, что на самом деле, пока человечество обсуждает очередной скандал из-за приставаний продюсера к актрисе (или актеру), случившийся полвека назад, незамеченными для него так и остаются глобальные события, затронувшие судьбы десятков миллионов людей.

            Крупная международная гуманитарная организация Care International опубликовала доклад, озаглавленный «Страдание в молчании». В нем она рассказала о десяти крупных гуманитарных катастрофах 2018-го года, фактически обойдённых вниманием и мировыми СМИ, и ресурсами интернета.

            В 2010 году на Гаити произошло мощное землетрясение, последствия которого не преодолены до сих пор. Индекс, отражающий степень продовольственной безопасности, там один из самых низких в мире –  более половины населения постоянно сталкивается с угрозой голода и 22 процента всех детей хронически истощены. Ситуация усугубляется повальной бедностью и частыми природными катаклизмами. Плюс долгая политическая нестабильность, которая привела к тому, что социальная сфера в стране попросту заброшена, и жители массово стекаются в городские густонаселенные трущобы.

            Фото: Farah Abdi Warsameh/AP/ТАСС

            В последние годы на Гаити раз за разом обрушиваются сокрушительные ураганы и происходят новые подземные точки. В то же время, прошлогодняя засуха на севере вызвала неурожаи. Свирепствует холера. По оценке Care International, в гуманитарной помощи остро нуждаются почти три миллиона гаитян. Три четверти населения живет менее чем на два доллара в день, а половина – менее чем на доллар. Огромное множество людей не имеет свободного доступа к электричеству, воде, санитарии и здравоохранению.

            Голодает Эфиопия. Хотя прошлый год был дождливым, сельское хозяйство страны так и не может восстановиться после двухлетней засухи, а в низинных районах дожди разрушили ирригационную инфраструктуру и залили пахотные земли. Это при том, что 84 процента всех эфиопских семей живет в сельской местности за счет собственных хозяйств. Многие продают за бесценок остатки скота, бросают землю и перебираются в города.

            Люди хронически недоедают – особенно молодежь, женщины и дети. Каждый десятый ребенок истощен. Кроме того, почти десять миллионов человек не имеют жилья и не могут получать образование. Растет число детей, бросающих школы и рано начинающих работать, обычным делом в стране стали ранние браки.

            На третьем месте с этом жутком рейтинге – Мадагаскар. Периодические засухи последних лет привели к гибели посевов кукурузы, маниока, риса. Множество полей погибло от нашествия вредителей. Продовольствия не хватает, цены на него резко подскочили.

            На юге острова почти полтора миллиона человек живут на грани голода, нередко оказываются в рабстве. Почти половина детей на Мадагаскаре отстаёт в развитии.

            «После десятилетий насилия для более чем половины населения  Демократической Республике Конго война стала единственным представлением о жизни», – говорится в докладе Care International. Сегодня почти 13 миллионов человек в этой стране находятся на грани голода. В том числе – более четырех миллионов детей, из которых по крайней мере 1,3 миллиона страдают от тяжелого недоедания. Не менее чем 8,5 миллиону конголезцев грозят эпидемии – холеры и новой вспышки лихорадки Эбола на востоке страны.

            ДРК охвачена насилием, которое подогревается межобщинной напряженностью. Изнасилования и убийства стали обыденностью, ценность человеческой жизни сведена к минимуму. Миллионы людей мигрируют по стране, которая входит в десятку крупнейших в мире по численности населения. И, хотя лишь в прошлом году почти 800 тысяч конголезцев бежали в Бурунди, Уганду и Замбию, в саму эту страну нахлынуло более полумиллиона беженцев из соседних стран.

            Непрекращающийся африканский ужас.

            Но – не только африканский. О тропических циклонах в последнее время сообщается много и регулярно, но только не о тайфуне Мангхут (местное название Омпонг) который обрушился на филиппинский остров Луссон штормом со скоростью ветра 200 километров в секунду. Ураган уничтожил посевы, разрушил тысячи домов. Пострадали почти четыре миллиона человек.

            В Чаде голодают более четырех миллионов. Однако эта страна вынуждена принимать сегодня почти полмиллиона беженцев из ЦАР, Нигерии и Судана. От опустынивания и хронической нехватки продовольствия страдает Нигер.

            Почти три миллиона человек – около 60 процентов населения Центральноафриканской республики – отчаянно нуждаются в еде. И число это значительно выросло за прошлый год.

            В Судане пятнадцатилетний военный конфликт, хроническая бедность и природные катастрофы поставили на грань выживания 5,5 миллиона человек. Особенно страдает население западной провинции Дарфур.

            Если подытожить – десятки, а, может, сотни миллионов людей находятся где-то между жизнью и смертью. Но, как утверждает Care International, на этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Пресыщенный информацией мир гораздо более интересуют взломы почтового сервера Хиллари Клинтон, заскорузные сексуальные приключения Харви Вайнштейна и торопливые несвязные реплики Дональда Трампа.

            Характерная и парадоксальная деталь, отмеченная аналитиками Care International: чем масштабнее катастрофа, тем меньше внимания ей уделяют в мире. Так, трагедии на Гаити было посвящены лишь 503 сообщения в СМИ, голоду в Эфиопии – 986, засухе на Мадагаскаре –1393, ситуации в Конго – 2078, катастрофе на Филиппинах – 2320. «Рейтинг освещаемости», если можно так сказать, обратно пропорционален рейтингу трагичности.

            Дело, похоже, в том, что бескрайнее и бездонное информационное поле, на котором пасётся сегодня всё прогрессивное человечество, является всё же информационным рынком. А на любом рынке, как известно, всегда действуют рыночные законы. Большинство которых касается урегулирования отношений между спросом и предложением.

            Иными словами: поставщик (в данном случае – информации) всегда будет предлагать потребителю именно то, что востребовано им больше всего. Если потребитель с большей охотой поглощает новости о том, какие бородавки на ягодицах Вайнштейна запомнила та или иная кинозвезда, чем сообщения о миллионах умирающих от голода африканцев, то он и будет получать именно их. И как бы ни был глобален интернет с его эксгибиционистским информационным распахом, ничего это в общей картине не изменит. О чем, конечно, вряд ли помышлял учёный из CERN Тим Бернес-Ли.

            Как говорили в 90-е, рынок все порешал.


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