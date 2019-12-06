История Великой полярной армады началась 60 лет назад

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:13  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Новые санкции США против России сильно отличаются от старых

Ущерб экономики США от киберпреступлений оценивается в десятки миллиардов долларов в годФото: Markku Ulander/ТАСС
Вашингтон объявил об очередном пакете санкций, пущенном в ход против российских компаний и частных лиц. В центре внимания опять находятся вездесущие «русские хакеры», а посол Москвы в Вашингтоне выражает свое возмущение происходящим. Тем не менее эта ситуация отличается от эпизодов санкционной войны прошлого, и вот почему. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

Американцы смогут пускать свой аналог «Кинжала» с самолетов с дозвуковой скоростьюФото: edwards.af.mil
Соединенные Штаты поставили перед собой задачу догнать Россию в разработке одного из наиболее перспективных видов вооружений – гиперзвуковых ракет. Создавать собственные образцы в США начали еще несколько лет назад, но появление ракеты «Кинжал» резко подстегнуло активность американцев. Как это произошло и чем американская ракета будет отличаться от российских «Кинжалов»? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...

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              Сергей Мардан

              История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Сергей Мардан
              публицист
              		 6 декабря 2019, 09:22

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              Историю Советского Союза когда-нибудь обязательно будут изучать, как «историю невозможного». Масштаб того, что успели создать всего три человеческих поколения, не может не поражать.

              В ряду невероятных свершений, открытий и побед, восхищавших весь мир – создание атомного ледокольного флота. Это была поистине «Великая Армада», взломавшая тысячелетнюю твердь Северного Ледовитого океана.

              Ровно 60 лет назад был построен атомный ледокол «Ленин». Построенный на Адмиралтейских верфях в Ленинграде, всего за три с половиной года он стал одним из главных символов технологического успеха СССР того времени.

              За два года до этого Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Освоение космоса и освоение Арктики шло параллельно, и в этом есть особый символизм. Белая пустота Севера, как антитеза черной бесконечности Космоса. Человек бросил вызов этим двум мирам и покорил их.

              Но на самом деле освоение Россией Арктики было начисто лишено всякой пустой мечтательности, и с 40-х годов стало вопросом национальной безопасности.

              Фото: Матыцин В./Фотохроника ТАСС

              Северный маршрут через Мурманск стал главным источником поставок по ленд-лизу. Для их обеспечения американцы построили три ледокола класса Wind, которые в СССР получили названия «Адмирал Макаров», «Северный Ветер» и «Северный Полюс». Но уже к 1951 году все они были возвращены в США.

              К этому моменту Советское Заполярье уже являлось экономически освоенной территорией, развитие потенциала которой требовало транспортных путей, а они лежат во льдах.

              СССР не стал строить проверенные ледокольные суда по типу американских, а пошел по пути создания совершенно нового типа ледокола – с ядерной силовой установкой.

              Как и в случае с освоением космоса, которое часто называют побочным результатом военных ракетных программ, строительство атомных ледоколов стало вопросом обеспечения стратегически важных транспортных коммуникаций страны.

              Однако здесь есть одна существенная особенность. Если в ракетной программе у СССР изначально был соперник в лице США, то к началу 50-х годов ХХ века Советский Союз являлся единственной страной, которая освоила Крайний Север –и, кстати, Россия остается в этом уникальном статусе до сих пор.

              Ни Канада, ни США не имеют за полярным кругом вообще никаких городов. Для них это все по-прежнему – Дикий Север, белое безмолвие, северные территории. Такие же, как во времена Джека Лондона.

              Несмотря на все страшные прогнозы, Русский Север не обезлюдел и не был брошен, несмотря на все тяготы и испытания, выпавшие на его долю в постперестроечные годы.

              А в последние десять лет полярные регионы страны и вовсе неожиданно стали территориями опережающего развития. Арктика – «предмет особой заботы» руководства страны не только из-за открытых новых месторождений нефти и газа. Северный морской путь является сегодня стратегическим проектом, который позволит России стать, наконец, действительно морской державой.

              Круглогодично действующие морские коммуникации вдоль российского северного побережья станут реальной альтернативой существующим главным морским путям. Если раньше мировую торговлю контролировал тот, кто контролировал Суэцкий и Панамский каналы и основные морские торговые пути в Тихом и Атлантическом океанах, то теперь Россия будет полностью контролировать еще одну альтернативную морскую транспортную магистраль, потенциал которой оценивается уже сегодня в 80 млн тонн в год.

              А этот транспортный аспект добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует.

              Российское Минобороны построило несколько «полярных» военных баз и существенно нарастило свой военный потенциал в регионе, что вызывает явное раздражение наших «уважаемых партнеров».

              Защита и контроль морских коммуникаций идут параллельно со строительством трех новых сверхмощных ледоколов серии 22220 на петербургских верфях. После их ввода в строй Северный морской путь будут обеспечивать семь атомных ледоколов.

              «Ленин» верой и правдой прожил свою полярную жизнь, ломая ледяной хаос. Он состарился и угас вместе с великой страной, которая его создала. В 1989 году первый атомный ледокол ушел на покой и встал на вечную стоянку в Мурманске.

              С 2016 года он включен в единый государственный реестр памятников культурного наследия России.


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