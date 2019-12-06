История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Историю Советского Союза когда-нибудь обязательно будут изучать, как «историю невозможного». Масштаб того, что успели создать всего три человеческих поколения, не может не поражать.

В ряду невероятных свершений, открытий и побед, восхищавших весь мир – создание атомного ледокольного флота. Это была поистине «Великая Армада», взломавшая тысячелетнюю твердь Северного Ледовитого океана.

Ровно 60 лет назад был построен атомный ледокол «Ленин». Построенный на Адмиралтейских верфях в Ленинграде, всего за три с половиной года он стал одним из главных символов технологического успеха СССР того времени.

За два года до этого Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Освоение космоса и освоение Арктики шло параллельно, и в этом есть особый символизм. Белая пустота Севера, как антитеза черной бесконечности Космоса. Человек бросил вызов этим двум мирам и покорил их.

Но на самом деле освоение Россией Арктики было начисто лишено всякой пустой мечтательности, и с 40-х годов стало вопросом национальной безопасности.

Северный маршрут через Мурманск стал главным источником поставок по ленд-лизу. Для их обеспечения американцы построили три ледокола класса Wind, которые в СССР получили названия «Адмирал Макаров», «Северный Ветер» и «Северный Полюс». Но уже к 1951 году все они были возвращены в США.

К этому моменту Советское Заполярье уже являлось экономически освоенной территорией, развитие потенциала которой требовало транспортных путей, а они лежат во льдах.

СССР не стал строить проверенные ледокольные суда по типу американских, а пошел по пути создания совершенно нового типа ледокола – с ядерной силовой установкой.

Как и в случае с освоением космоса, которое часто называют побочным результатом военных ракетных программ, строительство атомных ледоколов стало вопросом обеспечения стратегически важных транспортных коммуникаций страны.

Однако здесь есть одна существенная особенность. Если в ракетной программе у СССР изначально был соперник в лице США, то к началу 50-х годов ХХ века Советский Союз являлся единственной страной, которая освоила Крайний Север –и, кстати, Россия остается в этом уникальном статусе до сих пор.

Ни Канада, ни США не имеют за полярным кругом вообще никаких городов. Для них это все по-прежнему – Дикий Север, белое безмолвие, северные территории. Такие же, как во времена Джека Лондона.

Несмотря на все страшные прогнозы, Русский Север не обезлюдел и не был брошен, несмотря на все тяготы и испытания, выпавшие на его долю в постперестроечные годы.

А в последние десять лет полярные регионы страны и вовсе неожиданно стали территориями опережающего развития. Арктика – «предмет особой заботы» руководства страны не только из-за открытых новых месторождений нефти и газа. Северный морской путь является сегодня стратегическим проектом, который позволит России стать, наконец, действительно морской державой.

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Круглогодично действующие морские коммуникации вдоль российского северного побережья станут реальной альтернативой существующим главным морским путям. Если раньше мировую торговлю контролировал тот, кто контролировал Суэцкий и Панамский каналы и основные морские торговые пути в Тихом и Атлантическом океанах, то теперь Россия будет полностью контролировать еще одну альтернативную морскую транспортную магистраль, потенциал которой оценивается уже сегодня в 80 млн тонн в год.

А этот транспортный аспект добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует.

Российское Минобороны построило несколько «полярных» военных баз и существенно нарастило свой военный потенциал в регионе, что вызывает явное раздражение наших «уважаемых партнеров».

Защита и контроль морских коммуникаций идут параллельно со строительством трех новых сверхмощных ледоколов серии 22220 на петербургских верфях. После их ввода в строй Северный морской путь будут обеспечивать семь атомных ледоколов.

«Ленин» верой и правдой прожил свою полярную жизнь, ломая ледяной хаос. Он состарился и угас вместе с великой страной, которая его создала. В 1989 году первый атомный ледокол ушел на покой и встал на вечную стоянку в Мурманске.

С 2016 года он включен в единый государственный реестр памятников культурного наследия России.