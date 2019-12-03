Как создавался символ могущества СССР в Арктике

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Спустя шесть лет после подписания сенсационного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились?  Подробности...
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Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России – гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Зеленский продемонстрировал презрение к жителям Донбасса

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Президент Украины выступил с программным интервью за несколько дней до встречи в «нормандском формате». Зеленский обозначил крайне противоречивое и порою даже презрительное отношение к тем, кто восстал с оружием против совершенного в Киеве переворота – жителям Донбасса. Какой рецепт взаимодействия с этими гражданами Украины предлагают действующие украинские власти? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...

Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

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Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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              Как создавался символ могущества СССР в Арктике

              Ледокол «Ленин» стал одним из символов технологического могущества СССР   3 декабря 2019, 17:25
              Фото: Марк Редькин/ТАСС
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Ровно шестьдесят лет назад наша страна получила один из величайших символов технологического успеха – в эксплуатацию был принят первый в мире атомный ледокол «Ленин». Для каких задач создавалось это уникальное судно, какие рекорды были им установлены и почему ни США, ни Канада не смогли создать ничего подобного?

              3 декабря 1959 года первый в мире атомный ледокол «Ленин» был сдан Министерству морского флота СССР. Новейший по тем временам и уникальный по конструкции корабль создали всего лишь за три с половиной года — атомный ледокол заложили на Адмиралтейских верфях в Ленинграде в августе 1956 года. Сегодня мы отмечаем 60-летие начала работы «Ленина» в Арктике, которая продлилась без малого 30 лет — на покой первый советский атомный ледокол ушел только в 1989 году.

              Расскажем же об основных вехах трудового пути «Ленина» — и о его значении для покорения Арктики.

              От «Ермака» до «Ленина»

              Проект первого атомного ледокола создали буквально «с нуля»: до создания «Ленина» Советский Союз не строил ледоколов такого размера.

              К началу 1950-х годов СССР подошел с разношерстным и, что греха таить, уже устаревшим ледокольным флотом. В частности, проводкой судов в Арктике занимались ледоколы еще дореволюционной постройки — «Ермак», «Красин» и «Федор Литке», первый из которых и вовсе был первым в мире ледоколом арктического класса, построенным по проекту знаменитого адмирала Макарова и спущенном на воду в далеком 1898 году. Эти небольшие суда, водоизмещением всего в 5000-9000 тонн, были снабжены очень мощными силовыми установками — так, например, на «Ермаке» паровые машины выдавали около 9000 л.с. мощности, а на вдвое меньшем «Федоре Литке» — 7000 л.с.

              Большую часть работы по освоению Арктики, пик которой пришелся в СССР на 1930-40 годы, сделали именно эти корабли, а также разнообразные «эрзац-ледоколы» — суда ледового класса, который вынужденно использовались в тяжелых ледовых условиях. Так называемые ледоколы-пароходы, на которые были возложены функции настоящих ледоколов, в целом неплохо справлялись с поставленными задачами, но их использование было сопряжено с немалым риском. Например, в навигацию 1932 года во льдах был затерт ледокол-пароход «Александр Серебряков», который в летом достиг Чукотского моря, где в сложной ледовой обстановке потерял часть гребного вала с винтом. Оставшись без хода, начал дрейфовать, но с помощью самодельных парусов к 1 октября команде удалось вывести судно на чистую воду в северной части Берингова пролива, откуда его отбуксировали в Петропавловск-Камчатский.

              Гораздо трагичнее закончился рейс ледокола-парохода «Челюскин». В 1933 году Чукотском море пароход встретился со сплошными паковыми льдами и 23 сентября оказался полностью заблокирован в районе места прошлогодней аварии парохода «Александр Сибиряков». Пять месяцев экипаж «Челюскина» героически боролся за живучесть, но корабль спасти не удалось — 13 февраля 1934 года он был раздавлен льдами возле берегов Чукотки.

              Нельзя сказать, что СССР не пытался решить проблему устойчивой навигации в Арктике вплоть до создания атомного ледокольного флота. В частности, в 1930-40 годах в Советском Союзе была построена крайне удачная серия ледоколов проекта 51 («Иосиф Сталин») с водоизмещением около 11 000 тонн. Эти ледоколы уже имели достаточно мощную силовую установку — три паровые машины общей мощностью в 9900 л.с. — почти вчетверо больше, чем у сравнимого по водоизмещению «Челюскина». Корпуса этих ледоколов были классической яйцевидной формы, что предохраняло их от повреждения во время сжатия во льдах, для их постройки использовалась высококачественная сталь, а число шпангоутов в силовом наборе было увеличено вдвое от судов ледового класса. Однако был у этих ледоколов и свой недостаток — их паровые машины критически зависели от наличия высококачественного угля, работа по перегрузке которого была затруднена в северных портах по климатическим и погодным условиям.

              Значение Арктики критически возросло с началом Великой Отечественной войны — ведь именно северный маршрут через порт Мурманск стал главным источником столь необходимого для СССР ленд-лиза. Для обеспечения этих поставок в США были построены три ледокола класса Wind, которые после их передачи в распоряжение Советского Союза получили названия «Адмирал Макаров», «Северный Ветер» и «Северный Полюс». Это были на тот момент самые современные суда: при водоизмещении всего в 6500 тонн (меньше, чем у «Ермака») они были вооружены дизель-электрической силовой установкой мощностью в 13 300 л.с. Однако век американских ледоколов в советской Арктике был очень недолог — уже к 1951 году последний из них был возвращен в США.

              В такой ситуации перед СССР встал насущный вопрос: а чем дальше осваивать Арктику? Старые, еще «имперские» ледоколы уже были на пределе сроков эксплуатации, ледоколы-пароходы были для этого просто непригодны, а продолжать постройку серии ледоколов проекта 51 означало безадежно отстать от тех передовых рубежей, которые наглядно продемонстрировали «ленд-лизовские» ледоколы серии Wind. 

              И вот тут мы и подходим к тому интересному выбору, к которому пришла советская научно-конструкторская мысль в вопросе постройки первого атомного ледокола — да и вообще первого в мире надводного судна с атомным двигателем.

              Проект номер 92

              Ледокол проекта 92, который впоследствии получил наименование «Ленин», стали проектировать в 1953 году, когда создание кораблей с ядерными силовыми установками было на самой начальной стадии. Первая американская атомная субмарина, «Наутилус», в то время находилась еще на стапелях — она будет спущена на воду годом позднее, в 1954 году.

              Интересен выбор литеры проекта, «92». Существует мнение, что этот шифр был выбран для атомного ледокола неслучайно, так как под номером 92 в периодической таблице элементов Менделеева находится уран — основное ядерное топливо.

              В качестве ядерной силовой установки будущего «Ленина» были выбраны три реактора ОК-150, которые были разработаны специально для атомного ледокола. Все проектные работы по реакторному отсеку и машинному отделению шли тоже очень оригинальным способом, в «докомпьютерном 3D». Для этих целей в ленинградском ЦКБ-15 был построен полноразмерный макет машинного отделения и реакторного отсека из дерева. На этом макете отрабатывались все компоновочные решения, а выбор дерева в качестве основного материала позволял легко проводить любые изменения с минимальными затратами и в кратчайшие сроки. Впрочем, впоследствии оказалось, что реакторы ОК-150 вышли не особо удачными, а сама реакторная установка обладала крайне низкой ремонтопригодностью. В силу чего уже в 1967 году изначально установленные на «Ленине» три реактора ОК-150 поменяли на два реактора ОК-900.

              Ядерная силовая установка стала настоящим «сердцем» нового ледокола — с помощью реакции деления урана мощность нового корабля удалось довести до 44 000 л.с. Это больше чем втрое превосходило мощность самых современных «ленд-лизовских» Wind-ов и позволило достичь водоизмещения «Ленина» в 16 000 тонн без потери ледопроходимости. Оригинальным моментом было то, что охлаждение ядерной установки идет с помощью забортной воды, температура которой в Арктике практически постоянна. Однако из-за этого «Ленин» и другие арктические атомные ледоколы никогда не работали в Антарктике — они просто не могут туда дойти через теплые тропические воды.

              За счет избыточной теперь мощности реакторов удалось и увеличить ширину судна, которая достигла 27,6 метра против 23 метров у паровых ледоколов проекта 51. Кстати, в дальнейшем эта тенденция к росту ширины ледоколов сохранится — для линейных советских ледоколов «Арктика» ширина составит 30 метров, а для нового российского проекта ЛК-60Я — 34 метра. Более широкие ледоколы позволяют вести суда большего водоизмещения — и именно с приходом «Ленина» в Арктику Северный морской путь стал настоящей морской артерией, а не захудалым «капилляром», как во времена «Челюскина» и «Александра Сибирякова».

              Надо сказать, что уже во время своей постройки «Ленин» стал настоящим символом СССР.

              Во время строительства и испытаний на борту атомного ледокола побывали множество делегаций и представителей разных государств и стран мира, в числе которых оказались премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, вице-президент США Ричард Никсон, министры Китая и Индии. Наряду с первым советским спутником, запуском в космос Юрия Гагарина и первой атомной станцией в Обнинске «Ленин» показывал совсем другой Советский Союз, устремленную в будущее страну самых современных технологий.

              Стоит отметить, что еще в 1960 годы проекты создания своих атомных ледоколов имели такие страны, как США и Канада. Однако уже к началу 1970 годов от таких проектов отказались — в первую очередь из-за сложностей в конструировании и эксплуатации таких уникальных судов. После этого СССР, а теперь и Россия стали фактическими монополистами в деле создания ледоколов с ядерной силовой установкой, а другие арктические страны оказались во многом ограничены в своих северных начинаниях.

              «Ленин» стал действительно вехой в советском атомном проекте и гражданском кораблестроении. Несмотря на то, что самая высокая честь — достичь Северного полюса Земли в надводном положении - выпала на долю его потомка, ледокола «Арктика», наш герой сделал немало своих собственных свершений. В 1971 году «Ленин» первым из надводных судов зашел туда, где до него никто не бывал — севернее Северной Земли, одного из самых труднодоступных участков суши в Северном Ледовитом океане. Всего же за полное время эксплуатации «Ленин» прошел более 654 тысяч морских миль, из них во льдах 563,6 тысяч миль.

              С 1989 года «Ленин» ушел на покой  и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. С 2016 года он включен в единый государственный реестр памятников культурного наследия России — и, стоит сказать, действительно заслужил в нем это достойное место.

              С юбилеем, «Ленин»! Хочется верить, тебе не стыдно за нас в 2019 году, ведь мы — в Арктике!


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