Впереди «ревущие двадцатые»

Взгляд
27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
Разделы

Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
Перейти а раздел…

Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
Перейти а раздел…

Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Впереди «ревущие двадцатые»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
    Перейти а раздел…

    Спасибо американцам за наши Курилы

    Права пассажира поезда, о которых мало кто знает

    Почему в Европе не любят русских

      Перейти а раздел…

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
          • Как победу России

          • Как победу Украины

          • Как победу обеих стран

          Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Москва и Киев договорились обнулить взаимные претензии по газу 1 января
              Пассажирский самолет упал на жилые дома под Алма-Атой (видео)Черногория приняла закон против Сербской православной церквиСтало известно о срыве обновления группировки военных спутниковРПЦ изменила правила крещения детей
              «Суперджет» выкатился за пределы полосы в ШереметьевоРоссия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управленияПожилая японка возмутилась приветствием жителей КурилForbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия
              В Раде нашли плюсы для Украины от запуска ж/д движения по Крымскому мостуФранцузов разозлило решение Макрона не поздравлять страну с РождествомТрамп заподозрил Трюдо в мести с помощью фильма «Один дома – 2»Российские ученые назвали максимальный срок пребывания человека на Луне

              Главная тема


              Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

              эстонский правопорядок


              Таллин отверг требования России по делам против сотрудников «Sputnik Эстония»

              дело Хангошвили


              Немецкие СМИ: «Агента ГРУ» в Германии выдал неоплаченный штраф за превышение скорости

              «элементарная зависть»


              В России ответили на недовольство США пуском поездов по Крымскому мосту

              Видео

              поставки газа в Европу


              Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

              общественное мнение


              Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

              кровавая революция


              Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

              начало Второй мировой


              Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

              контроль над проливами


              Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для России конвенции

              Тоталитарная идеология


              Сергей Худиев: Трансгендерная идеология уже добралась до России

              Оценки не нужны


              Сергей Мардан: Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

              Новая реальность


              Василий Стоякин: Украина первой признала республики Донбасса

              на ваш взгляд


              На какой улице вы бы предпочли жить?


              Тимофей Бордачёв

              Впереди «ревущие двадцатые»

              Тимофей Бордачёв
              Программный директор клуба "Валдай"
              		 27 декабря 2019, 09:14

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют, новые очень далеки от возникновения. Ведущие державы Запада во внутреннем смятении, Востока – в неопределенности относительно своей дальнейшей стратегии. Вообще слово «неопределенность» становится ключевым для глобальной политики. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Логику истории международных отношений не переспорить – «разгул демократии» не может продолжаться. Поэтому самая большая неопределенность, на самом деле, это как ведущие державы смогут такую схватку вести, минимально рискуя обрушиться в ядерную катастрофу.

              В драку сейчас вряд ли полезут

              Поэтому наступающий 2020 год станет для международной политики относительно спокойным. Распад тех порядков, которые возникли по итогам холодной войны, практически завершился, а консолидация сил для схватки за новое распределение власти и богатства в мире только начинается. Еще далеко не стабилизировали внутреннюю ситуацию США, не определились со своей стратегией Европа и Китай, Россия не убедила себя и мир в способности сохранить после 2024 года достигнутую с таким трудом стратегическую автономию. Поэтому в драку сейчас вряд ли кто-нибудь полезет. Хотя о действии хоть каких-то правил в мировой политике и экономике в наступающем году придется забыть окончательно.

              Это относительное спокойствие даст России возможность не только и дальше успешно решать текущие внешнеполитические задачи, но и думать о том, какой должна быть успешная политика в будущем. Важный шаг в этом направлении был сделан в выступлении президента России в октябре, когда (на ежегодной конференции клуба «Валдай») глава российского государства вообще не уделил времени традиционной для нас критике действий Запада. 2020 год даст возможность пристально наблюдать за эволюцией важнейших партнеров России на мировой арене и готовиться к их действиям в будущем.

              Сторонники Евразии

              Фото: Zuma/ТАСС

              Не думаю, что в наступающем году стоит ожидать каких-то феноменальных достижений в строительстве общего евразийского пространства и развитии евразийской экономической интеграции. С января приступает к выполнению своих обязанностей новый состав Евразийской экономической комиссии и ее новый председатель – представитель Белоруссии. После весьма активного лидерства уходящего Тиграна Саркисяна ЕАЭС предстоит пройти период внутренней стабилизации, которую неравнодушные наблюдатели смогут принять даже за стагнацию. Наиболее ожидаемое событие – начало переговоров о вступлении в ЕАЭС Узбекистана. Ташкент одновременно нуждается в том, чтобы стать частью крупного блока, и может многое предложить партнерам. Поэтому переговоры будут интересными.

              В свою очередь, стратегия строительства на территории окружающего Россию региона большой зоны международного сотрудничества постепенно обретает новых сторонников. Хотя до конкретных институциональных решений еще очень далеко. Важнее другое – новая Евразия состоится, если у ее народов будет нарастать осознание своей общности и одновременно сокращаться стремление втягивать в региональные дела внешних игроков. В том числе из-за океана. Тем более, что сами эти внешние игроки будут в 2020 году заняты преимущественно внутренними делами.

              США продолжают разрушать мир, в котором мы живем

              В 2020 году Дональд Трамп сохранит свою внешнюю политику самого мирного за последние 40 лет президента США. В течение трех лет во главе Белого дома Трамп не начал ни одной войны – небывалое со времен Картера достижение, включая нобелевского лауреата мира Барака Обаму. По количеству пролитой крови он – безусловный аутсайдер на фоне большинства своих предшественников и таким останется. Другое дело, что от личности самого президента ничего особенно не зависит. США продолжают сворачивать всю инфраструктуру относительно системного регулирования наиболее важных вопросов международной жизни – от глобальной торговли до режимов контроля над вооружениями. По сути – готовятся к новой мировой войне, которую рассчитывают, конечно, выиграть, не вступая в рискованное для себя прямое столкновение.

              В отношениях с Россией ставка и в новом году будет делаться на планомерное, хотя и вялое, удушение – в расчете на то, что после смены президента к власти в Москве придут люди, более склонные к соглашению с США. Американская элита –как республиканцы, так и демократы – считает стремление России сохранить существующие международные соглашения, в первую очередь в области вооружений, признаком слабости и даже страха. Вежливая дипломатическая риторика воспринимается как постоянный поиск компромисса, который в США никогда и никому не нужен. А демонстрация действительно убедительных военных возможностей России оценивается недостаточно серьезно – в США считают, что применить их Москва морально не готова. Вряд ли в 2020 году ситуация в этом стратегическом диалоге сильно изменится. Тем более, что неуклонное нарастание борьбы между США и Китаем будет ставить перед Россией все более сложные вопросы. 

              Что же касается самого Китая, то Вашингтон и дальше будет, с одной стороны, давить на Пекин по всем азимутам, а с другой – подбадривать китайские власти в их нерешительности к жестким ответным мерам. Это же только Китай считает, что ведет мудрую политику затягивания конфликта, рассчитывая, что время работает на него. В США уверены, что время на их стороне и чем больше Китай будет уклоняться от того, чтобы называть вещи своими именами, тем более сильные позиции смогут занять американцы и их союзники.

              Но это противостояние продлится ближайшие полтора-два десятилетия. Сам же 2020 год станет в плане американского поведения достаточно безопасным. США будут, конечно, продолжать разрушать мир, в котором мы живем, но борьба за кресло в Овальном кабинете Белого дома серьезно ограничит их способность по-настоящему доставлять человечеству неприятности. В конце года Дональд Трамп, если с ним лично ничего трагического не случится, выиграет президентские выборы – и вот только тогда можно ожидать активизации американской политики. Эта же предвыборная кампания, к слову, окончательно парализует работу «Большой семерки» – главного неформального института стран Запада, который и так дышит на ладан.

              Китайский вызов

              Однако в том случае, если Китай решится на прямую борьбу с США за мировое лидерство, то для России это станет не менее серьезным вызовом. Китай обладает колоссальными ресурсами, человеческим потенциалом и, что главное, уверенностью в своей способности перестроить мир на более справедливых основах. В своем, естественно, понимании справедливости, когда каждый должен занимать свое место в иерархии, управляемой мудрым гегемоном. Попытки Китая добиться этой гегемонии (и 2020 год не станет исключением) будут все более активно отталкивать от Пекина малые и средние страны Азии.

              Европа, которая пока колеблется, тоже станет в 2020 году более энергично бороться с экономической экспансией Китая на своей территории. Суть китайского вызова для России в том, что мы не готовы и не хотим жить в мире, разделенном на враждующие лагеря. Для китайско-российских отношений важным станет в наступающем году продолжение как двустороннего сотрудничества, так и втягивание Пекина в многосторонние механизмы в Евразии. Важно формировать у китайцев понимание, что ставка на лидерство приведет его к изоляции, что для России совершенно неприемлемо.

              С Европой будет о чем разговаривать

              Европа в наступающем 2020 году будет для России более интересным собеседником, чем раньше. Яркая политика президента Эммануэля Макрона постепенно вытесняет с европейского поля тяжеловесные внешнеполитические подходы Берлина, действия которого при Ангеле Меркаль завели отношения Россия – ЕС в дипломатический тупик. У Макрона есть сейчас буквально несколько лет, пока в Вашингтоне не придет к власти более умеренный деятель и Европа не сможет «лечь» под США с минимальными унижениями. 2020 год станет для него решающим: Макрон либо перестроит Европу под себя, либо рухнет под тяжестью внутренних проблем и социальной непопулярности.

              При этом в экономике Евросоюз становится все более протекционистским. А в политике позволяет себе действительно возмутительные действия вроде недавней резолюции Европарламента, уравнивающей фашистскую Германию и СССР в качестве ответственных за возникновение Второй мировой войны. Однако такого рода заявления – это не только признак доминирующей в Евросоюзе русофобии. Это еще и индикатор европейского отношения к таким трагическим событиям истории, как самая страшная война человечества.

              В отличие от России, для которой 1941–1945 годы стали схваткой с самым страшным за ее историю врагом, Европа не принесла на алтарь победы над нацизмом сопоставимых по масштабам жертв. А если бы даже и принесла, то для европейских элит они бы все равно стали, рано или поздно, только одним из эпизодов бурной истории континента. Не более драматичным, чем Тридцатилетняя война 17-го века или войны Наполеона. А стало быть, и текущее толкование значения этих трагедий может ставиться на службу политическим задачам. Не говоря о том, что в самой России немало готовых принять такую трактовку истории. Поэтому в 2020 году, особенно в преддверии празднования Россией и ее друзьями юбилея великой Победы, такие заявления стоит ожидать на регулярной основе.

              В 2020 году завершится, наконец, изрядно затянувшийся выход Великобритании из Европейского союза. Соединенное Королевство отправится в свободное плавание. Избавившись от британского балласта, Европа уже не сможет списывать на происки Лондона собственную неспособность создать полноценный политический союз. И будет вынуждена вернуть всю власть ведущим национальным государствам. Брюссель в их руках – только протекционистская дубинка и «плохой полицейский». Для этого главой Еврокомиссии назначили не очень умную, но крайне активную Урсулу фон дер Ляйен. Агрессивная политика Евросоюза на мировой арене станет не более чем инструментом, при помощи которого Париж и Берлин будут решать свои национальные задачи.

              Германия и Франция в наступающем году постараются возобновить позитивный дипломатический диалог с Россией. Но полноценно им этого сделать не позволит висящая на ногах гиря восточноевропейских партнеров, присутствие которых в международных новостях возможно только в условиях конфликта с Москвой. Поэтому в 2020 году Европа будет и дальше сползать на позиции младшего партнера США в противостоянии с Китаем и ждать, когда Трампа в Вашингтоне сменит более вежливый собеседник.

              Но это партнерство уже никогда не станет таким крепким, как это было в годы холодной войны и после нее. Благодаря Трампу европейцы убедились, насколько ненадежным и эгоистичным может быть их покровитель. Тем более, что при колоссальном экономическом могуществе Китая, самостоятельной России и все более значимой Индии победа США в борьбе за мировое господство совсем не очевидна. Однако место Европы на шахматной доске все равно ближе к США, чем к другим центрам силы.

              Относительно мирный 2020 год станет последним в периоде неопределенности мировой политики. Важнейшие игроки постепенно занимают свои места. Впереди «ревущие двадцатые».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Украинская молодежь поползла к Бандере

              Глеб Простаков, журналист
              Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

              Юрий Максимов, журналист, писатель
              Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
              Обсуждение: 86 комментариев

              Катастрофа Су-57, как праздник злобы

              Максим Соколов, публицист
              Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
              Обсуждение: 59 комментариев

              Украина первой признала республики Донбасса

              Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
              Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Трансгендерная идеология уже добралась до России

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
              Обсуждение: 87 комментариев

              Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

              Павел Данилин, политолог
              Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

              Сергей Мардан, публицист
              То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
              Обсуждение: 74 комментария

              Германия вряд ли чем-то ответит США

              Василий Федорцев, политолог, германист
              В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
              Обсуждение: 66 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............