Впереди «ревущие двадцатые»

За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют, новые очень далеки от возникновения. Ведущие державы Запада во внутреннем смятении, Востока – в неопределенности относительно своей дальнейшей стратегии. Вообще слово «неопределенность» становится ключевым для глобальной политики. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Логику истории международных отношений не переспорить – «разгул демократии» не может продолжаться. Поэтому самая большая неопределенность, на самом деле, это как ведущие державы смогут такую схватку вести, минимально рискуя обрушиться в ядерную катастрофу.

В драку сейчас вряд ли полезут

Поэтому наступающий 2020 год станет для международной политики относительно спокойным. Распад тех порядков, которые возникли по итогам холодной войны, практически завершился, а консолидация сил для схватки за новое распределение власти и богатства в мире только начинается. Еще далеко не стабилизировали внутреннюю ситуацию США, не определились со своей стратегией Европа и Китай, Россия не убедила себя и мир в способности сохранить после 2024 года достигнутую с таким трудом стратегическую автономию. Поэтому в драку сейчас вряд ли кто-нибудь полезет. Хотя о действии хоть каких-то правил в мировой политике и экономике в наступающем году придется забыть окончательно.

Это относительное спокойствие даст России возможность не только и дальше успешно решать текущие внешнеполитические задачи, но и думать о том, какой должна быть успешная политика в будущем. Важный шаг в этом направлении был сделан в выступлении президента России в октябре, когда (на ежегодной конференции клуба «Валдай») глава российского государства вообще не уделил времени традиционной для нас критике действий Запада. 2020 год даст возможность пристально наблюдать за эволюцией важнейших партнеров России на мировой арене и готовиться к их действиям в будущем.

Сторонники Евразии

Не думаю, что в наступающем году стоит ожидать каких-то феноменальных достижений в строительстве общего евразийского пространства и развитии евразийской экономической интеграции. С января приступает к выполнению своих обязанностей новый состав Евразийской экономической комиссии и ее новый председатель – представитель Белоруссии. После весьма активного лидерства уходящего Тиграна Саркисяна ЕАЭС предстоит пройти период внутренней стабилизации, которую неравнодушные наблюдатели смогут принять даже за стагнацию. Наиболее ожидаемое событие – начало переговоров о вступлении в ЕАЭС Узбекистана. Ташкент одновременно нуждается в том, чтобы стать частью крупного блока, и может многое предложить партнерам. Поэтому переговоры будут интересными.

В свою очередь, стратегия строительства на территории окружающего Россию региона большой зоны международного сотрудничества постепенно обретает новых сторонников. Хотя до конкретных институциональных решений еще очень далеко. Важнее другое – новая Евразия состоится, если у ее народов будет нарастать осознание своей общности и одновременно сокращаться стремление втягивать в региональные дела внешних игроков. В том числе из-за океана. Тем более, что сами эти внешние игроки будут в 2020 году заняты преимущественно внутренними делами.

США продолжают разрушать мир, в котором мы живем

В 2020 году Дональд Трамп сохранит свою внешнюю политику самого мирного за последние 40 лет президента США. В течение трех лет во главе Белого дома Трамп не начал ни одной войны – небывалое со времен Картера достижение, включая нобелевского лауреата мира Барака Обаму. По количеству пролитой крови он – безусловный аутсайдер на фоне большинства своих предшественников и таким останется. Другое дело, что от личности самого президента ничего особенно не зависит. США продолжают сворачивать всю инфраструктуру относительно системного регулирования наиболее важных вопросов международной жизни – от глобальной торговли до режимов контроля над вооружениями. По сути – готовятся к новой мировой войне, которую рассчитывают, конечно, выиграть, не вступая в рискованное для себя прямое столкновение.

В отношениях с Россией ставка и в новом году будет делаться на планомерное, хотя и вялое, удушение – в расчете на то, что после смены президента к власти в Москве придут люди, более склонные к соглашению с США. Американская элита –как республиканцы, так и демократы – считает стремление России сохранить существующие международные соглашения, в первую очередь в области вооружений, признаком слабости и даже страха. Вежливая дипломатическая риторика воспринимается как постоянный поиск компромисса, который в США никогда и никому не нужен. А демонстрация действительно убедительных военных возможностей России оценивается недостаточно серьезно – в США считают, что применить их Москва морально не готова. Вряд ли в 2020 году ситуация в этом стратегическом диалоге сильно изменится. Тем более, что неуклонное нарастание борьбы между США и Китаем будет ставить перед Россией все более сложные вопросы.

На эту тему

Что же касается самого Китая, то Вашингтон и дальше будет, с одной стороны, давить на Пекин по всем азимутам, а с другой – подбадривать китайские власти в их нерешительности к жестким ответным мерам. Это же только Китай считает, что ведет мудрую политику затягивания конфликта, рассчитывая, что время работает на него. В США уверены, что время на их стороне и чем больше Китай будет уклоняться от того, чтобы называть вещи своими именами, тем более сильные позиции смогут занять американцы и их союзники.

Но это противостояние продлится ближайшие полтора-два десятилетия. Сам же 2020 год станет в плане американского поведения достаточно безопасным. США будут, конечно, продолжать разрушать мир, в котором мы живем, но борьба за кресло в Овальном кабинете Белого дома серьезно ограничит их способность по-настоящему доставлять человечеству неприятности. В конце года Дональд Трамп, если с ним лично ничего трагического не случится, выиграет президентские выборы – и вот только тогда можно ожидать активизации американской политики. Эта же предвыборная кампания, к слову, окончательно парализует работу «Большой семерки» – главного неформального института стран Запада, который и так дышит на ладан.

Китайский вызов

Однако в том случае, если Китай решится на прямую борьбу с США за мировое лидерство, то для России это станет не менее серьезным вызовом. Китай обладает колоссальными ресурсами, человеческим потенциалом и, что главное, уверенностью в своей способности перестроить мир на более справедливых основах. В своем, естественно, понимании справедливости, когда каждый должен занимать свое место в иерархии, управляемой мудрым гегемоном. Попытки Китая добиться этой гегемонии (и 2020 год не станет исключением) будут все более активно отталкивать от Пекина малые и средние страны Азии.

Европа, которая пока колеблется, тоже станет в 2020 году более энергично бороться с экономической экспансией Китая на своей территории. Суть китайского вызова для России в том, что мы не готовы и не хотим жить в мире, разделенном на враждующие лагеря. Для китайско-российских отношений важным станет в наступающем году продолжение как двустороннего сотрудничества, так и втягивание Пекина в многосторонние механизмы в Евразии. Важно формировать у китайцев понимание, что ставка на лидерство приведет его к изоляции, что для России совершенно неприемлемо.

С Европой будет о чем разговаривать

Европа в наступающем 2020 году будет для России более интересным собеседником, чем раньше. Яркая политика президента Эммануэля Макрона постепенно вытесняет с европейского поля тяжеловесные внешнеполитические подходы Берлина, действия которого при Ангеле Меркаль завели отношения Россия – ЕС в дипломатический тупик. У Макрона есть сейчас буквально несколько лет, пока в Вашингтоне не придет к власти более умеренный деятель и Европа не сможет «лечь» под США с минимальными унижениями. 2020 год станет для него решающим: Макрон либо перестроит Европу под себя, либо рухнет под тяжестью внутренних проблем и социальной непопулярности.

При этом в экономике Евросоюз становится все более протекционистским. А в политике позволяет себе действительно возмутительные действия вроде недавней резолюции Европарламента, уравнивающей фашистскую Германию и СССР в качестве ответственных за возникновение Второй мировой войны. Однако такого рода заявления – это не только признак доминирующей в Евросоюзе русофобии. Это еще и индикатор европейского отношения к таким трагическим событиям истории, как самая страшная война человечества.

В отличие от России, для которой 1941–1945 годы стали схваткой с самым страшным за ее историю врагом, Европа не принесла на алтарь победы над нацизмом сопоставимых по масштабам жертв. А если бы даже и принесла, то для европейских элит они бы все равно стали, рано или поздно, только одним из эпизодов бурной истории континента. Не более драматичным, чем Тридцатилетняя война 17-го века или войны Наполеона. А стало быть, и текущее толкование значения этих трагедий может ставиться на службу политическим задачам. Не говоря о том, что в самой России немало готовых принять такую трактовку истории. Поэтому в 2020 году, особенно в преддверии празднования Россией и ее друзьями юбилея великой Победы, такие заявления стоит ожидать на регулярной основе.

В 2020 году завершится, наконец, изрядно затянувшийся выход Великобритании из Европейского союза. Соединенное Королевство отправится в свободное плавание. Избавившись от британского балласта, Европа уже не сможет списывать на происки Лондона собственную неспособность создать полноценный политический союз. И будет вынуждена вернуть всю власть ведущим национальным государствам. Брюссель в их руках – только протекционистская дубинка и «плохой полицейский». Для этого главой Еврокомиссии назначили не очень умную, но крайне активную Урсулу фон дер Ляйен. Агрессивная политика Евросоюза на мировой арене станет не более чем инструментом, при помощи которого Париж и Берлин будут решать свои национальные задачи.

Германия и Франция в наступающем году постараются возобновить позитивный дипломатический диалог с Россией. Но полноценно им этого сделать не позволит висящая на ногах гиря восточноевропейских партнеров, присутствие которых в международных новостях возможно только в условиях конфликта с Москвой. Поэтому в 2020 году Европа будет и дальше сползать на позиции младшего партнера США в противостоянии с Китаем и ждать, когда Трампа в Вашингтоне сменит более вежливый собеседник.

Но это партнерство уже никогда не станет таким крепким, как это было в годы холодной войны и после нее. Благодаря Трампу европейцы убедились, насколько ненадежным и эгоистичным может быть их покровитель. Тем более, что при колоссальном экономическом могуществе Китая, самостоятельной России и все более значимой Индии победа США в борьбе за мировое господство совсем не очевидна. Однако место Европы на шахматной доске все равно ближе к США, чем к другим центрам силы.

Относительно мирный 2020 год станет последним в периоде неопределенности мировой политики. Важнейшие игроки постепенно занимают свои места. Впереди «ревущие двадцатые».