Суета под леволибералами до добра не доводит

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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы

Кабинет министров Финляндии рекордно «молодой» и рекордно «женский»Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters
В финно-угорской политике отмечается невиданное оживление. Глава МВД Эстонии перешел на личности и оскорбил премьер-министра Финляндии − красивую молодую девушку, из которой в Европе пытаются сделать образец для подражания. Но самое удивительное, что в этом конфликте отразились интересы дискриминируемых в Эстонии русскоязычных, причем весьма парадоксальным образом. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...

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              Игорь Мальцев

              Суета под леволибералами до добра не доводит

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 17 декабря 2019, 11:52

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              У меня для феминиствующих неприятные новости. И даже, собственно, не у меня, а у такого солидного бизнес-ресурса, как Bloomberg. Они же все анализируют – как там дела на рынках, что с капитализацией, кто кого на завтрак сожрал и поглотил. Ну и, конечно, цифры. Собственно, это такой вестник мирового инвестора. И вот что Bloomberg выяснил.

              Самые крупные компании Запада в какой-то момент под давлением политическо-общественной моды прогрессивной части человечества решили, что diversity это путь к prosperity. То есть, что в советах директоров этих самых компаний, ворочающих миллиардами и которые нам в каждой передаче какого-нибудь «Эха Москвы» ставят в пример, слишком много мужчин и слишком мало женщин. И решили они поступить по партийному правильно – ввести представителей униженного и опрессированного женского сообщества в советы директоров.

              Далее произошло следующее – инвесторы, люди тихие и на баррикадах не выступающие, озабоченные не столько светлым будущим вагино-американцев, сколько собственными деньгами, отреагировали на нововведения отрицательно. 

              Анализ за 14 лет показал, что среди 1889 компаний наблюдается двухгодичный спад рыночной капитализации сразу с момента ввода в совет директоров женщин. Более того, каждая отдельная компания получала минус 2,3 процента вместе с каждой дополнительной директоркой в совете. Это исследование опубликовано в журнале Organization Science, откуда его и вытащил Bloomberg. Можно, конечно, обвинить инвесторов в том, что они грубые мужланы и даже гнусные сексисты, но мы, к сожалению, не знаем сколько среди них не-мужланов и даже наоборот – вполне себе женщин и даже, не побоюсь этого слова, гомосексуалистов и трансгендеров.

              Я вообще думаю, что инвесторы боятся не столько женщин в советах директоров как таковых, а принципа, по которому туда набирают дам. Принцип политической квоты. Без всякого профессионального отбора, который происходит, если дела текут естественным образом. Вот эта противоестественность в угоду политическому моменту и отпугивает тихого и робкого инвестора. Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. 

              Фото: «Служебный роман», киностудия «Мосфильм»

              Собственно, вместо слова «женщина» можно вставить любое другое слово, означающее какое-нибудь обиженное и униженное существо человеческой породы. «А теперь господа, мы должны ввести в советы директоров по два-три представителя ацтеков, потому что испанский империалист и протофашист Кортасар ацтеков обидел, ограбил и может быть даже убил».

              А потом сидеть и смотреть на графики падения капитализации. И не потому, что кто-то не любит ацтеков и считает их необразованными людоедами. Просто сама практика такого ввода в руководящие структуры по разнарядке говорит о том, что в самой компании у вполне белых, консервативных и, может быть, даже гетеросексуальных мужчин не все в порядке с ориентацией в пространстве. Стоит ли верить другим решениям совета директоров данной компании? Скорей всего – нет.

              Эта суета под леволибералами до добра не доводит. Во-первых, они все равно не будут никогда удовлетворены выполнением своих требований, потому что для них главное – процесс, а не результат. Во-вторых, вообще-то их цель – уничтожение капитализма как такового, и вводи их в советы директоров – не вводи, ничего не изменится.

              Но обкомы партии не успокаиваются и строчат все новые и новые решения – и вот уже надо резко повысить количество женщин-режиссеров в Голливуде. Не то чтобы женщин-режиссеров раньше не было – были, и не только в Голливуде: от Лени Рифеншталь и Татьяны Лиозновой до Кэтрин Бигелоу и Софьи Копполы – людей женского пола, которые прошли весь профессиональный путь к вершинам творчества без костылей и подпорок. Хотя, если на то пошло, режиссер не совсем «женская» профессия – так как она весьма и весьма тяжкая. Когда на такое место тебя подсаживают сразу, исходя из политической сообразности, то первое, что страдает – профессия.

              Вы посмотрите, какое количество бессмысленного, дурно снятого и пошло придуманного левацкого фуфла сейчас на экранах – и как ни посмотришь в титры, ну, конечно: режиссер – женщина. По разнарядке. А что до таланта, сил и профпригодности? Оставьте – у нас тут важный политический момент. Но с фильмами то же самое, что и с инвестициями – люди голосуют ногами. И тогда на выручку спешат всяческие «фонды поддержки» и финансовый результат картины уже неважен – за него уже заплатили налогоплательщики. И плодится серость.

              Но дальше – больше. И вот мы уже наблюдаем, как прогрессивные партии (например, Германии) требуют увеличения квот женщин на выборах. То есть предлагается получить результаты выборов как минимум 50/50. Погодите, а как вы собираетесь это делать? Заставлять избирателей или правильно считать бюллетени? И какое имеет отношение квота к демократическому процессу? И это уже не смешно.

              Как, впрочем, не смешны результаты правления Германией женщиной Меркель. Как чудовищны результаты руководства бундесвером женщиной-гинекологом фон Ляйен, и продолжение традиции разрушения армии, которую подхватила женщина Карренбауэр. Она же – глава партии ХДС, которая показывает всё худшие результаты на выборах.

              И над всем над этим парит на черном крыле личинка женщины – мадемуазель Тунберг.

              А может, все-таки надо было ацтеков ставить во главе по разнарядке левых? Хотя бы честно сейчас все играли на спортивных площадках отрубленными головами в футбол и не корчили из себя прогрессоров.


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