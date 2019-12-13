Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Зеленский и Аваков ответили на посыл Путина, что, если отдать контроль над границей раньше мирного урегулирования, националисты могут устроить Сребреницу в ОРДЛО. Зеленский сказал, что он не такой человек.

Аваков же к ответу подготовился, в «Право на владу» с бумажкой пришел и рассказал о сербском лидере Караджиче, которому вменили геноцид мусульман в Сребренице. И о том, что Россия тогда признала приговор ему незаконным, а поэтому Путин не имеет морального права так говорить.

Сребреница – это вообще не про Караджича, Арсен Борисович. Вы же ни слова не сказали о том, что за три года до этих событий Сребреница была наполовину сербской, пока город не захватила исламская гвардия Изедбеговича.

И о том, что эта гвардия убила и изгнала из города практически всех сербов. Что мусульманская дивизия Орича в окрестностях Сребреницы уничтожила около 200 сербских сел. И что действия Караджича – это уже ответ на геноцид сербов. И что трибунал полностью оправдал всех мусульманских командиров, устроив несправедливое судилище над сербами.

Путин совсем не Караджича в виду имел, а как раз наоборот – резню сербов мусульманами. И когда Аваков говорит: уберите свои войска, отдайте нам границу, мы сами в ОРДЛО разберемся, Путин – вот это вот «сами разберемся» и имел в виду. Потому что весь мир уже видел, как разобрались в Одессе.

Потому что весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят и понимают, раз за людей в ОРДЛО переживают и не поддерживают попытки изменить «Минск».

И если этого не понимают ни Зеленский, ни Аваков, то они не понимают и миллионы людей в ОРДЛО, которых они хотят «вернуть». Потому что когда в Киеве идут заявления, что никакой амнистии, никакого особого статуса, гарантирующего безопасность под суверенитетом Украины, никаких прав на русский язык, то очень трудно поверить, что «мы не такие» и «мы хотим вернуть людей».

Поэтому вы не условия по границе диктовать должны, а формировать общественное мнение в ОРДЛО, что «вы не такие», и гарантии безопасности предлагать. Потому что уже и я, здесь, в Киеве, сомневаюсь, что «вы не такие», чего уж говорить о миллионах людей за линией фронта.

Источник: Блог Александра Скубченко