Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Визит на Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга совершенно неожиданно продемонстрировал отличия в оформлении внешнеполитического курса прошлого и нынешнего политических режимов Украины. Отличие, казалось бы, несущественное, скорее эмоциональное, но оно все же есть.

О чем говорил главный натовец

Заявления Столтенберга по большей части были формально комплиментарными для украинской власти и в целом повторяли положения совместной декларации Комиссии Украина – НАТО от 31 октября.

Он, например, в очередной раз декларировал, что Украина будет членом НАТО. Когда-нибудь. Потом. Если захочет.

Собственно, это ни к чему не обязывающая фигура речи. Столтенберг ссылается на решение Бухарестского саммита 2008 года, но там-то как раз Украине было в ПДЧ отказано, хотя и зафиксировано, что «двери широко открыты». Двери открыты, но зайти в них никак не получается...

Генсек НАТО напомнил, что Минские соглашения должны выполнять все стороны, особенно акцентировав внимание на обязательства (какие?) России.

С этой точки зрения, если уж быть совсем точным, Минские соглашения должны также выполнять Германия и Франция. Только не очень понятно, что именно они должны предпринять – вывести свои войска из Донбасса? Или ввести?

Единственное заявление, выделяющееся своей неоднозначностью, касалось гуманитарной политики – Столтенберг порекомендовал прислушаться к Венецианской комиссии в плане обеспечения прав национальных меньшинств.

Впрочем, тут тоже все однозначно – речь идет не о национальных меньшинствах вообще и тем более не о языковых меньшинствах (в украинском случае – большинстве), а конкретно о потребностях закарпатских венгров. Венгерское правительство только накануне (вот как раз 31 октября) прекратило блокирование сотрудничества Украины и НАТО, но только при условии обязательства украинской стороны внести изменения в закон об образовании, предполагающий ликвидацию школ на языках национальных меньшинств.

Традиционная реакция

Традиционная реакция поступила со стороны фракции «Европейской солидарности», которая предложила Верховной раде принять заявление о вступлении в НАТО. Проект заявления, подписанный самим Петром Порошенко, пестрит привычными формулировками.

Тут и констатация того, что Украина фактически является восточной границей НАТО. Кстати, это чистая правда – граница между восточноевропейскими членами НАТО и Украиной действительно является восточной границей НАТО. Хотя Порошенко, конечно, имел в виду нечто другое. Но в НАТО об этом не знают.

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Тут и неведомый уставу НАТО «статус аспиранта», якобы предоставленный Украине. На самом деле это никакой не статус, а просто обозначение для страны, которая выразила намерение вступить когда-то в НАТО, но согласия самого НАТО не получившая.

Тут и констатация того, что программы сотрудничества «Украина – НАТО» уже не удовлетворяют возросшим амбициям украинской стороны. В общем – все, как всегда.

Ну и в заключение – призыв к президенту подать заявление на присоединение к плану действий по приобретению членства в НАТО. В общем, типичнейшая реакция Порошенко. Но тут есть одно «но» – пока Порошенко был президентом, он заявку на ПДЧ не подавал.

Впрочем, для него это нормально – требовать от Зеленского действий, которых он сам, будучи руководителем страны, не предпринимал. Находясь в кресле президента, он обвинял своих оппонентов и конкурентов в популизме, а став оппозиционером – сам упражняется в разнузданном популизме. Правда, популизм этот ориентирован только на примерно пятую часть населения страны, но часть социально активную и организованную, а отчасти даже вооруженную.

Реакция власти

В отличие от Порошенко, новая украинская власть восприняла визит руководителя НАТО с надлежащим оптимизмом, но не захлебываясь от восторга.

Особенно показателен в этом отношении пост в Facebook Богдана Яременко – лица еще официального (он находится на посту главы парламентского комитета по внешней политике, хотя в результате сексуального скандала вынужден был написать заявление с открытой датой об уходе с этого поста), но довольно свободного в своих высказываниях.

Тут следует напомнить, что Яременко – в прошлом дипломат (и даже возглавлял службу протокола президента Януковича), грантоед и патриот, перед избранием депутатом от «Слуги народа» руководил общественной организацией «Майдан иностранных дел». В общем, уж его заподозрить в евроскептицизме никак нельзя.

Тем не менее на проект заявления он отреагировал крайне критично.

По его мнению, «в проекте заявления нет ничего по сути процесса интеграции в НАТО. Не упомянуты, не названы никакие требования относительно законов или решений в сфере безопасности и обороны (...), на которых настаивает НАТО, а, следовательно, которые являются серьезными показателями нашего прогресса на пути интеграции». В общем, какие-то особые прорывы отсутствуют, а значит, «широко открытые двери» по-прежнему остаются закрытыми.

Яременко констатирует, что «новая власть на Украине также четко объяснила, что будет исповедовать зовнішньополітичний прагматизм и не будет заниматься нытьем под дверью ЕС и НАТО на тему членства. Нам очевидно, что ближайшие годы никаких перспектив начала содержательного диалога с ЕС и НАТО о членстве не было и нет».

Позиция вполне разумная, с какой точки зрения на нее не смотри – что внешнеполитического прагматизма (до которого нынешнему украинскому режиму так же далеко, как и предыдущему), что реального стремления присоединиться к НАТО.

Украина и НАТО в свете реальной политики

На самом деле, вполне рациональные суждения Богдана Яременко все же кое-что не учитывают, а именно – самого формата отношений между Украиной и Западом, заботливо созданного Петром Порошенко.

В целом эти отношения не столь однозначны, как иногда представляется. Украину нельзя считать однозначно подчиненной Западу – «украинский кейс» является важным элементом американской внутренней политики и украинским политическим субъектам удается играть на противоречиях разных групп влияния на Западе. Иногда столь успешно, что возникает бессмертный образ хвоста, виляющего собакой. Однако к вопросу членства в НАТО это все же не относится.

Тут ситуация достаточно определенная. С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Дело тут даже не в несоответствии стандартам НАТО, а в том, что членство предполагает взаимные обязательства. В частности, НАТО должно нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных и незрелых. Достаточно вспомнить постоянные стоны украинских политиков на тему того, что будь Украина в НАТО, «российской агрессии» никогда бы не было. Это при том, что «российская агрессия» была во многом следствием как раз стремления Украины в НАТО.

С другой стороны, вопрос членства в НАТО снят действиями украинской стороны (конкретно – президента Порошенко), который удовлетворял все требования НАТО, не требуя ничего взамен.

Украина старательно реформирует свой оборонный сектор, закупает пресловутые «джавелины» (имея свои аналоги), даже дала согласие на размещение на территории Украины натовских военных баз (формально объект около Очакова украинский, но строят его американские военные строители). Спрашивается, зачем НАТО в таких условиях брать на себя какие-то обязательства перед Украиной? НАТО и не берет...