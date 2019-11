Запрет на курение в аэропортах – это пытка

Тут мало кто понимает, что когда-то курение табака было единственным способом дезинфекции дыхательных путей и ротовой полости. Особо одаренные могут почитать чего-нибудь непредвзятого из истории европейских эпидемий. Большинство из которых были вызваны, кстати, не столько особенностями общественной гигиены, сколько бесконтрольно прибывающими судами с различного рода сбродом на борту из всяких экзотических стран.

Не случайно и не из прихоти во многих европейских культурах – не только чашечка кофе, но и обязательная сигарета/трубка – неотъемлемый элемент образа жизни.

С другой стороны, я понимаю, что, когда государству нужны деньги, оно вдруг начинает радеть за здоровье граждан и облагает все новыми и новыми налогами и акцизами, например, все тот же табачный сектор.

Эта заботушка, конечно, выглядит совсем нелепо во всяких моногородах от Сибири до Небраски, где небо затягивает вовсе не сигаретный дымок.

На курильщиков по-настоящему набросились не так давно – когда практически засекретили один американский доклад, где, в частности, было сказано, что, согласно клиническим исследованиям, люди, курящие трубку, в среднем живут дольше не-курильщиков.

Но государству надо было разувать и раздевать промышленность, а как же это делать, если не демонизировать объект грабежа, чтобы в глазах публики выглядеть прилично? Врачи, которые нехило окормляются с фарминдустрии (которая на деле страшней наркокартелей) тоже подключились к процессу. Вот все эти разговоры с честным лицом про рак легких. И вообще про рак. Вы заметили, что они свою полную беспомощность в деле диагностики и лечения и даже просто понимания причин возникновения рака маскируют агрессивным «Ведь вы курите, да? Вот от этого и рак».

Ага – я за свою жизнь знавал многих людей, которые умерли от рака легких. Никто из них не курил вообще. Они же так и начинают допрос «Вы курите?» Если да, то «Нууу, понятно, отчего у вас вот это» (далее следует половина списка заболеваний от ВОЗ). Если нет, то «Нууу, тогда мы не знаем». Да вы смеетесь, что ли?

А потом курение стало политическим фактором. Вот ровно тогда, когда в разных странах до власти дорвалась зелено-левая мразь. У них же основной принцип удержания власти – разделение общества на противостоящие мелкие группы, назначение козлищ и кандидатов в нелюди, с которыми можно делать все что угодно.

Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг с постоянной агрессией в адрес «взрослых, которые украли будущее», отсюда объявление экстремистами всех, кто правей Мао Цзедуна. Травля профессоров в университетах студентами. Раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – и есть козлища, которых можно гнать с собаками по лесу.

Началось опять-таки с Америки, а потом Евросоюз в рамках своей политики атлантизма и глобализма рабски скопировал всяческие запреты на курение и начал их продавливать в каждой развитой стране Европы. Правительства начали запрещать курение там, где оно было логичным – например, в барах, дискотеках, пивных, кофейнях и т.д. Не говоря уже о том, что под раздачу попали курительные углы в аэропортах.

И эта расправа – первый показательный кейс. Человек в аэропорту – самый страдательный персонаж общественной жизни. С таким количеством страхов, волнений, лишений, давления чиновников, служб безопасности, неудобств не сталкиваются даже так называемые обиженные группы населения типа женщин, негров, педерастов, трансгендеров и членов освободительных движений, которых за пределами их стран называют просто террористами.

Человек должен из-за путешествия протяженностью в 2 часа тратить на общение с неприятными структурами как минимум еще два, а то и три. Это создает предпосылки к нервному срыву – человек заперт, как арестант. И тут ему запрещают курить – причем не только во время полета, но и несколько часов до. Что повышает психотизацию в разы. На самом деле, это по всем стандартам Женевской конвенции – пытка. Государство позволило одной группе населения пытать другую безнаказанно.

Ну и, естественно, их натравливают друг на друга. Потому что на каждую попытку открыть курительные комнаты обязательно найдется масса граждан, которые будут вас унижать и объяснять вам, что так вам и надо и нечего было начинать. Что вообще-то совсем не дело некурящих граждан. Мы же вам не напоминаем, что вы бьете жену и детей, мастурбируете на зоофилическое порно и ваша манера цеплять белые одежды нравственного превосходства – типичный профиль левацкой дряни.

Кстати, после массового неповиновения в Германии, например, власти сдали шаг назад и вот уже в Тегеле в терминале С – есть удобнейший smoking lounge. В берлинских барах разрешили курить при отсутствии доступа невосершеннолетним. В ресторанах делают зоны для некурящих. То есть включилась система исключений из правила.

Но не такова вдруг Вена, столица курительной культуры и кофе-табачного гедонизма. Тут с 1 ноября 2019 года включен тотальный запрет на курение в заведениях, которые называются общим словом Gastronomie, но на деле сюда вошло все – кафе, рестораны, бары, пабы, винные залы, дискотеки, рок-клубы, частные клубы и т.д.

Первая стычка с проверяющими состоялась уже 2 ноября вечером, когда группа граждан вступила в драку с ними, а потом и с прибывшим нарядом полиции. Венцы выходят на демонстрации против запрета на курение. А все дело в том, что красная мэрия Вены первая взяла на себя прогон практики, которую хотят распространить на всю страну.

И пока именно тут видно все лицемерие политики борьбы с курильщиками.

Вот, скажем, практически в центре города стоит мусоросжигательный завод, на котором уровень канцерогенов в выбросе замеряют только раз в году, чтобы не нервировать горожан. В двух метрах от его корпуса стоит старый рок-клуб, где теперь запретили курить. Желающих выгоняют на улицу и на мороз под трубу с канцерогенами. Как собак. Да что рок-клубы – курить запретили даже в свингер-клубах Вены.

То есть, если рокеры еще могут выйти на улицу покурить, то голому человеку с сигаретой выйти на крыльцо уже точно не получится. И кстати – именно запрет курения для добрых старых свингеров – вообще высмеивает сам принцип левацких манипуляций.

То есть, мы обнаженно-наглядно видим, что живем в обществе, где можно супругу привести совокупиться с десятком граждан, но вот курить при этом в одном помещении нельзя категорически. Знала бы мама, что я курю.

Более того, под видом либерализации именно левые движения нам навязали такие общества, где героизм и норма, овеянная кинематографом – мужчинам трахать друг друга во все дырки, где норма – курить марихуану и торговать ей на бирже, а не в темном углу, где каждая жирная свинья гордится своим жиром, словно она на ВДНХ в павильоне «Свиноводство». Общества, где виноват тот, кто белый и кто работает. И тот, кто курит сигарету за утренним кофе. Вот именно он – ненормальный, ату его, ату.

Когда-то не так давно, когда за права женщин выступали не профессиональные истерички, а приличные люди, Джон Леннон написал песню Woman is the Nigger Of The World.

Ну так вот – теперь мы ставим слово Smoker вместо Woman и вот вам цельная картина торжества либерализма, который давно стал хуже фашизма. И такой мир нам не нужен. Сами живите в таком мире.

