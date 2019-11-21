От Минздрава не зависит продолжительность жизни

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:42  |  vz.ru
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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...

Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Глеб Кузнецов

              От Минздрава не зависит продолжительность жизни

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 21 ноября 2019, 20:01

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              Долго и справедливо будут граждане ругать Минздрав за приказ делать дорогие анализы для получения справки к правам (мочи – на наркотики, крови – на углеводдефицитный трансферин (УДТ)). Приказ этот под давлением катастроф в наркодиспансерах последних дней Минздрав приостановил, думаю, совсем отменит.

              Ценник в «Инвитро» анализа на УДТ – 3000 р. с хвостом, притом что анализ этот при сплошном скрининге населения выглядит неоправданно, оборудования для его массовизации нет, реактивов нет, и вообще ничего нет, кроме разделяемого медсообществом понимания, что «анализ на УДТ не может применяться в качестве единственного диагностического показателя хронического алкоголизма» (З. И. Кекелидзе, Институт Сербского).

              Налицо – прямо идеально налицо, для учебников – расширение рынка для единственного поставщика оборудования (а он единственный) за счет административного принуждения, то есть коррупции.

              Установить фамилии, имена и отчества участников забега и примерные объемы подлежащего распилу – несложно, было бы желание. Обвинить их не только в коррупционном сговоре, а в соучастии в убийстве – в давке за справками в Казани умер мужчина – тоже можно (да и было бы очень неплохо). В целом история о том, как начальник управления, курирующий его замминистра и поставщик оборудования решили стать богаче на миллиард и почти стали (а может еще и станут) – понятная, обыденная и скучная даже.

              У нас из-за такого рода историй преднизолон пропал простой, про онкоспар я вообще молчу – чего уж тут удивляться попытке немножко заработать на оборудовании и реагентах для специфической хроматографии. Невинная шалость – буквально руки смочить в «новой нефти».

              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

              Меня поражает другое. Объяснением и смыслом деятельности наших минздрав-шалунов и шалуний является «увеличение продолжительности жизни». И она – продолжительность жизни – действительно растет. Не поспоришь.

              Но есть один нюанс. Желающие могут посмотреть графики на сайте Всемирного Банка – кладезя всякой интересной статистики с удобной машинкой сопоставлений. Растет она ровно теми же темпами (линии графиков просто идеально параллельны), что и у Subsaharian countries и, к примеру, у более широкой группы Low-Income people.

              У живущих южнее Сахары людей есть Эбола, малярия, ВИЧ и гражданская война, у людей с низким доходом нет доступа к высококачественной медицине, у нас – нет Эболы и гражданской войны, в активе только ВИЧ, а скорость изменения параметра «продолжительность жизни» у всех одинаковая.

              Впрочем, такими же параллельными выглядят прямые графиков увеличения продолжительности жизни в России и в ЕС, например, где нет ВИЧ, малярии и даже министра Скворцовой, зато с доступом к высокотехнологичной медицине все более чем в порядке.

              Так что я не к тому, что у нас министерство плохое или хорошее, а к тому, что в нынешних условиях скорость (подчеркну, скорость!) изменения продолжительности жизни есть параметр, никак не зависящий от уровня развития системы здравоохранения – раз (и никак ее не характеризующий), и от качества управления в ней – два.

              В средней ситуации, описываемой единственным параметром – отсутствие страновой катастрофы немедицинской природы – продолжительность жизни растет с одинаковой скоростью что в Камеруне, что во Фрайбурге. (Как бы в Камеруне еще не быстрее вследствие низкого старта.)

              Главный отчетный показатель нашего Минздрава, которым он объяснят свои успехи и непреходящую эффективность, не фуфло, конечно, а сложная комплексная история, присущая цивилизации на нынешнем этапе развития в целом. Часами можно объяснять и про доступ к медикаментам как таковым, и про понимание человеческой биологии, и про инфекции побежденные, и про голод, и про войны, и про множество других вещей, включая давление отбора – никак не зависящих от регулятора.

              Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его существования и производимых им в свой срок ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Жду, что и сейчас они свою пиар-пушку на эту тему врубят после провала с принудительным анализом на УДТ.

              Источник: Блог Глеба Кузнецова

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