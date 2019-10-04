В Москве вещает призрак Греты Тунберг

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» — во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...

Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

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              Игорь Мальцев

              В Москве вещает призрак Греты Тунберг

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 4 октября 2019, 14:54

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              Столица свободного мира, город-не-герой Берлин, намертво встал в пробках. Лево-зеленое правительство Берлина решило перекопать в детские каникулы основную транспортную артерию А-100. На самом деле, это на практике проводят лозунг «сделаем жизнь автомобилистов в столице невыносимой», которую озвучила сенатор по транспорту от партии зеленых.

              Жителям всех возрастов предлагается пересесть на велосипеды и электроскутеры, ну, или пользоваться общественным транспортом. Беда только в том, что при левом правительстве и общественный транспорт тоже перестал ходить нормально, начиная с автобусов и кончая полным обветшанием подвижного состава метро и S-Bahn (наземного метро). И так бывает всегда, когда левых допускают к рулю и финансам. Полный организационный провал. Впрочем, не в ущерб себе, любимым.

              Но левачки с зелеными продолжают бредить коммунистическим завтра, где все будут ездить на велосипедиках и по вечерам делать инсталляции и техно-миксы. А всяких пролетариев, инвалидов, стариков и банкиров отправят в лагеря на переобучение новому зеленому законодательству.

              Мечтать — не вредно. Но фантазии, основанные на плохоньком школьном образовании и чрезвычайно высоком чувстве собственной правоты, обычно до добра не доводят. И самое поганое, когда вся эта «идея» виснет на ушах милых московских девочек-комсомолок, только что вылезших из коворкинга со смузи. Они подхватывают самые поверхностные тренды и лозунги из Европы и с омерзением к собственному населению начинают вещать, думая, что познали Истину.

              Поэтому, когда вдруг откуда ни возьмись среди Мосгордепутатов вдруг проявляется вот такая велосипедистка на электрическом самокате — как депутат от округа Аэропорт-Сокол-Войковский-Коптево некто Дарья Беседина и открывает рот — знайте: с вами сейчас говорит вся античеловечная левацкая агенда Европы.

              Фото: Александр Щербак/ТАСС

              Потому, что тут мадмуазель дала интервьюшечку изданию «Село», из которого явствует банальная программа давно не битых леваков. Теперь уже и на нашей почве, которая от левой идеи пропитана кровью до самой мантии и магмы, вещает призрак Греты Свантевны Тунберг.

              Для начала, вся полезная общества деятельность депутата Бесединой состоит в тусовке в фонде «Городские проекты» … внимание — facepalm — основанном блогером Варламовым. Обалдеть — блогер у нас теперь профессия, которая позволяет основывать фонды.

              И первое, что начинает вещать вело-депутат Беседина — о том, какой кошмарный мэр Собянин. Не, я, конечно, понимаю, что деточка ходила еще в спецшколу, когда правил прекрасный мэр Лужков, а про остальных она вообще не знает. Но я как-то не готов выслушивать какие бы то ни было оценки в адрес первого нормального мэра Москвы из уст школоты, которая еще не заплатила ни копейки налогов из собственного кармана. Тут не хватает, конечно, гретиной фразы «How dare you»! («Как вы смеете!»). Но нашенькая еще до ООН не доросла, поэтому по-простецки продолжает: «Все дорожные проекты — вредительство. Цели улучшить город и сделать людям лучше — там не стоит вообще».

              Ну, может, автомобилистам? «Автомобилистов не существует». «Все переделывать не нужно, но нужно многое доделать. Добавить наземный переход очень просто — ставишь светофор, рисуешь зебру». Ну и весь этот типовой бред, про то, что «мало велосипедных дорожек» и потому Собянин — ужасный мэр. Нет, конечно, я, как старожил, всегда вступаюсь за Собянина и буду это делать. А еще и потому, что я помню, в отличие от 88% вас, и Гришина, и Попова, и Лужкова — не по воспоминаниям блогеров, которые родились в 1994-м, а, собственно, в реале.

              Но речь сейчас не о защите Собянина. Речь о пугающей тенденции — под разговоры о том, что «оппозицию не пустили на выборы», «умное голосование», «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» — во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что впору упасть начальнику «Едра» господину Турчаку на грудь и зарыдать «Прости их Отче, ибо не знают они, что творят».

              Тут некоторые с восторгом говорили о «первом непоротом поколении России». Ну, вот вам пришло второе. Рады? Вот они пришли и начали тупо косплеить совершенно зажравшихся западных сверстников. Которые выросли в обстановке тотальной левацкой пропаганды. Их родители, прожившие после войны лучшие годы Европы, в отсутствии такого жупела как СССР, вдруг заговорили, как записные советские пропагандисты — запретить, отнять, обложить налогами, экспроприировать жилье, да здравствует интернационал с халифатом. И пугают теперь весь мир не классовой борьбой, а борьбой с климатом. Велодорожки — это было только начало. Это был пробный шар — насколько меньшинство может проломить границы общественных устоев и начать диктовать свои условия на манер НСДАП.

              Так что увидите депутата Беседину, так ей и скажите — Деда Мороза не существует. И Греты Тунберг — тоже. Это все выдумки.  А вот те ДБ, которые позволили Бесединой пройти в мундепы — они существуют. Да — это было оскорбление на почве политической и идеологической борьбы. Вполне циничное. Оскорбление для всех здравомыслящих москвичей, которые платят налоги. И мы принимаем это близко к сердцу.


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