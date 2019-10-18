Поездки за границу становятся опасными

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

Украинский депутат Алексей Гончаренко мечтает завоевать русскую Кубань – и не только онФото: facebook.com/alexeygoncharenko
Территория Украины должна быть расширена вплоть до российской Кубани, а может быть, еще и далее. По крайней мере, с такими заявлениями выступают депутаты украинского парламента, создавшие соответствующее объединение. Откуда берутся столь фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...

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              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 18 октября 2019, 12:20

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              Чем бы не закончилась история израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков, она уже стала еще одним знаковым делом, укрепляющим отчетливую тенденцию сокращения свободного перемещения по миру.

              Причем проблема далеко не только в том, что ты случайно можешь попасть в жернова большой политики и разборок родного государства с другим. Хотя это, безусловно, наиболее громкая составляющая вопроса.

              Счет россиян, задержанных и экстрадированных в США третьими странами, идет на десятки. Новости на эту тему стали настолько привычными, что теперь чаще вызывают даже не столько сочувствие и возмущение, сколько раздраженное недоумение: да неужели после стольких скандалов люди не могут понять, что, если к ним есть хотя бы косвенный интерес Штатов, за пределы России им лучше не выезжать?

              Понятно, что изначально это было еще одной формой демонстрации глобальной иерархии: свободное перемещение – только для граждан свободного мира, а жители стран-изгоев – ходите и оглядывайтесь, не для вас этот прекрасный мир без границ создан.

              Правда, в последние годы эта установка все чаще возвращается бумерангом. В прошлом году влетели канадцы в Китае, попав в разборки вокруг Huawei: аресты и посадки граждан Канады стали симметричным ответом Пекина на задержание Оттавой по запросу Вашингтона финдиректора китайской корпорации.

              Фото:

              Теперь вот в деле Иссахар маячат политические «уши» в виде ответа за дело россиянина Алексея Буркова, ожидающего в Израиле экстрадиции в США.

              Но противостояние между теряющим силу глобальным гегемоном и наступающими ему на пятки конкурентами только часть происходящего. Учитывая нарастающие противоречия между Старым и Новым Светом, включая все более жесткие корпоративно-экономические склоки, никак нельзя исключать, что данные методы будут уже в самом ближайшем времени перенесены во внутризападные отношения.

              Однако дело далеко не только в конфликтах между странами, а в общей ситуации в мире, где путешествия и перемещения на большие расстояния становятся все менее уместными – и все менее одобряемыми. Самое интересное, что именно Запад тут идет впереди планеты всей.

              Три-четыре года назад в западной журналистике, посвященной лайфстайлу, то бишь образу жизни, был популярнейший сюжет о жизни людей на несколько стран. Среди прочих мне запомнился репортаж про англичанина, работающего в Британии, а живущего в Испании. Большую часть работы он делал удаленно, но два-три раза в неделю летал лоукостером в лондонский офис. Причем по времени у него это занимало не сильно больше, чем если бы ему приходилось добираться в контору откуда-то из английской глубинки, а с финансовой точки зрения получалось много выгоднее, чем снимать квартиру в Лондоне и держать автомобиль.

              Сейчас, спустя всего несколько лет, за подобный образ жизни на том же Западе можно стать объектом беспощадного общественного осуждения. Ведь налицо вопиющая экологическая безответственность в виде безумного количества авиаперелетов – и это во времена флюгскама (стыд за то, что летаешь самолетами), тогскрюта (хвастовство, что предпочитаешь поезд авиатранспорту) и смюгфлюги (сложносоставная эмоция стыда за авиаперелеты и сокрытия того, что ты продолжаешь это делать, несмотря на то, что понимаешь неправильность своих действий).

              Экологическая неприемлемость пользования самолетами и расширение движения нон-флаеров очень удачно легли на общемировое усиление аэрофобии в свете скандала вокруг «Боинга» и его самопадающих самолетов.

              В свою очередь, недавнее разорение самой знаменитой в мире турфирмы «Томас Кук» успешно дополнило уже привычные угрозы зарубежного туризма, включая повышенную террористическую опасность множества популярных курортов.

              Для любителей конспирологии совокупность перечисленных и многих других обстоятельств (вроде популярных британских измышлений, что половина эмигрантов из России являются агентами Кремля) предоставляет широкое поле сложносочиненных теоретических построений по поводу того, кто, что и по каким причинам стоит за развивающимися процессами.

              Однако видится, что реальность куда проще. Нет никакой единой злонамеренной воли, зато есть объективные обстоятельства, которые и обеспечивают развитие событий именно в текущем русле.

              Суть в том, что иностранные граждане на своей территории и свои – на чужой действительно представляют собой проблему в ситуации глобальной турбулентности и масштабных кризисных явлений во всех основных сферах жизнедеятельности человечества. А большое количество подобных людей увеличивают данную проблему многократно, причем в самых разных и местами неожиданных аспектах.

              При этом никогда раньше в человеческой истории этот феномен не достигал такого размаха. Без преувеличения многие миллионы людей в каждый момент времени находятся за пределами своей страны, гарантируя головную боль как ей, так и стране пребывания при любой кризисной ситуации, будь то теракт, природный или техногенный катаклизм, военное или политическое обострение и тому подобное.

              Так что ничего удивительного, что с учетом развития событий в мире все более отчетливым и влиятельным трендом становится отказ от путешествий, особенно дальних и зарубежных, и под него загоняется любой удобный факт или событие.

              Дальше все будет только сильнее и масштабнее – закручивание гаек по отношению к иммигрантам, визовые ужесточения, закрытие целых туристических направлений и активная экологическая антимиграционная пропаганда. Да и нарастающая череда инцидентов и эксцессов с согражданами за границей постепенно напомнит все большему количеству людей в мире (в первую очередь развитом) старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше.


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