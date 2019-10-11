Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...

Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Герман Садулаев

              Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 11 октября 2019, 18:00

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              Мерзкое, отвратительное решение принято функционерами Евросоюза относительно новых граждан России, жителей Луганской и Донецкой народных республик. Они разослали директиву-донос по всем странам-членам ЕС, а также в качестве рекомендации и всем «партнерам» ЕС о том, чтобы никто не вздумал давать обладателям российских паспортов родом из Луганской и Донецкой областей виз на въезд в Шенгенскую зону и желательно вообще никуда. Не поленились и прописать, как именно определить, что данный российский гражданин – «сепаратист» из Новороссии, который должен быть ущемлен в правах и наказан. Какие документы запросить, на какие сведения обратить внимание.

              Еврочиновники лживо и лицемерно заявляют: мы, мол, не против, чтобы эти простые люди приезжали к нам или в другие страны, но, поскольку они граждане Украины, то пусть обращаются за визами в консульства на территории Украины. А на территории России мы их заявления рассматривать не будем. Потому что мы их российского гражданства не признаем.

              И вот это прямо говоря немного подбешивает. Во-первых, Украина жителей Луганской и Донецкой областей давно бросила на произвол судьбы. Пенсии и пособия в республики не перечисляют. Для получения законных своих денег надо ехать на Украину, а это непросто: пограничные пункты работают намеренно вяло и плохо, очереди огромные. Запросить какой-то документ, украинский паспорт, загранпаспорт, визу? Опять же, только на Украине. И все равно не дадут. Начнут проверки и сложные процедуры, чтобы отказать. Украина отказалась от своих граждан из Новороссии. Фальшивые заявления о том, что восточные области – это часть Украины, и что живущие там – полноправные украинцы, делаются только для отвода глаз. Никому на Украине они не нужны, жители Новороссии. Украинские власти, может, и хотят вернуть себе земли востока, да только без людей.

              В подобной же ситуации Грузия хотя бы держит марку и обильнее пускает пыль в глаза. Если житель Абхазии приезжает в Грузию получать паспорт и загранпаспорт, никто ему не задаст ни одного лишнего вопроса. Выдадут документы и всячески подчеркнут, что относятся к нему как к гражданину Грузии. И погранпостов со стороны Грузии на границе с Абхазией нет. Абхазия тоже никогда не вернется в Грузию, как и Новороссия не вернется в Украину. Но на Кавказе умеют «показывать понты». А жадное и мелочное правительство Украины даже на это не способно.

              Во-вторых, а кто вы вообще такие, чтобы признавать или не признавать гражданство наших граждан? И какая разница, на каких основаниях мы дали свое гражданство и кому? Это дело нашего государства и его граждан, а не третьих лиц и зарубежных стран. Мы что, разбираемся, кому вы там свое гражданство пораздавали? Делаем какие-то различия между вашими гражданами? Например, во Франции выдавали гражданство арабам из бывших колоний. Мы хоть раз заявили, что не будем их признавать французами? Мы отправили директивы в Казахстан и Армению, чтобы они не пускали к себе алжирцев с французскими паспортами? Мол, знаем мы, какие это французы – арабы это, африканцы! Не признаем их французское гражданство! Пусть обращаются в наше консульство в Алжире. А во Франции мы их и на порог не пустим.

              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

              Не попахивает ли такое отношение нацизмом, расизмом, сегрегацией и апартеидом? Нет ли в этом скрытой ксенофобии, гомофобии и антисемитизма? Подумайте, над этим, паханы Еврозоны.

              Конечно, вы вольны пускать или не пускать к себе кого угодно. Это ведь и называется государственный суверенитет. Вы можете даже разослать такую директиву, чтобы никуда не впускать блондинов. Или, наоборот, рыжих. Или если веснушек больше, чем 12 штук на 5 квадратных сантиметров щеки, то отказать во въезде. А еще отказать во въезде всем уроженцам деревень и сел, в названии которых есть буква «Ж», на всякий случай. Можно сколько угодно практиковаться в абсурде и безумии. А мы можем принять ответные меры. Рано или поздно мы тоже откажемся к себе пускать, например, всех граждан США, которые получили гражданство по лоторее «Гринкард». Не признаем мы такого метода получения гражданства, не настоящие это граждане, пусть, вон, в Европу едут. Или в Алжир.

              Да только низко это и мелочно, отыгрываться на людях. Политики не могут решить политические проблемы. Не могут мирно урегулировать конфликт. Не способны, страдают политической импотенцией. И в бессильной злобе наказывают людей, простых жителей, которые, может, вообще ни в каких политических процессах не участвовали, которые просто хотели жить спокойно и свободно.

              И, кстати, свободный человек может свободно выбирать свое место жительства и гражданство любой страны, если эта страна согласна принять его гражданином. Разве не об этом нам кричали, когда СССР «не пускал» своих граждан заграницу? А теперь что? Концепция поменялась? Почему человек, родившийся на востоке Украины, не может стать гражданином России, Киргизии, Китая или Кубы? Он что, в рабстве? Он обязан быть до смерти рабом Украины? Покажите мне, где об этом написано в Декларации прав человека?

              Европа прекрасна: природа, история, культура. Я очень люблю Европу. Я большой и искренний поклонник всего европейского. Но предвзятость и неуместное рвение чиновников даже прекрасную Европу могут превратить в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И, не обессудьте, но, словно память из прошлой жизни, появляются относительно въезда в Европу другие ассоциации. Не туристические.


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