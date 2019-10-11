Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Мерзкое, отвратительное решение принято функционерами Евросоюза относительно новых граждан России, жителей Луганской и Донецкой народных республик. Они разослали директиву-донос по всем странам-членам ЕС, а также в качестве рекомендации и всем «партнерам» ЕС о том, чтобы никто не вздумал давать обладателям российских паспортов родом из Луганской и Донецкой областей виз на въезд в Шенгенскую зону и желательно вообще никуда. Не поленились и прописать, как именно определить, что данный российский гражданин – «сепаратист» из Новороссии, который должен быть ущемлен в правах и наказан. Какие документы запросить, на какие сведения обратить внимание.

Еврочиновники лживо и лицемерно заявляют: мы, мол, не против, чтобы эти простые люди приезжали к нам или в другие страны, но, поскольку они граждане Украины, то пусть обращаются за визами в консульства на территории Украины. А на территории России мы их заявления рассматривать не будем. Потому что мы их российского гражданства не признаем.

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И вот это прямо говоря немного подбешивает. Во-первых, Украина жителей Луганской и Донецкой областей давно бросила на произвол судьбы. Пенсии и пособия в республики не перечисляют. Для получения законных своих денег надо ехать на Украину, а это непросто: пограничные пункты работают намеренно вяло и плохо, очереди огромные. Запросить какой-то документ, украинский паспорт, загранпаспорт, визу? Опять же, только на Украине. И все равно не дадут. Начнут проверки и сложные процедуры, чтобы отказать. Украина отказалась от своих граждан из Новороссии. Фальшивые заявления о том, что восточные области – это часть Украины, и что живущие там – полноправные украинцы, делаются только для отвода глаз. Никому на Украине они не нужны, жители Новороссии. Украинские власти, может, и хотят вернуть себе земли востока, да только без людей.

В подобной же ситуации Грузия хотя бы держит марку и обильнее пускает пыль в глаза. Если житель Абхазии приезжает в Грузию получать паспорт и загранпаспорт, никто ему не задаст ни одного лишнего вопроса. Выдадут документы и всячески подчеркнут, что относятся к нему как к гражданину Грузии. И погранпостов со стороны Грузии на границе с Абхазией нет. Абхазия тоже никогда не вернется в Грузию, как и Новороссия не вернется в Украину. Но на Кавказе умеют «показывать понты». А жадное и мелочное правительство Украины даже на это не способно.

Во-вторых, а кто вы вообще такие, чтобы признавать или не признавать гражданство наших граждан? И какая разница, на каких основаниях мы дали свое гражданство и кому? Это дело нашего государства и его граждан, а не третьих лиц и зарубежных стран. Мы что, разбираемся, кому вы там свое гражданство пораздавали? Делаем какие-то различия между вашими гражданами? Например, во Франции выдавали гражданство арабам из бывших колоний. Мы хоть раз заявили, что не будем их признавать французами? Мы отправили директивы в Казахстан и Армению, чтобы они не пускали к себе алжирцев с французскими паспортами? Мол, знаем мы, какие это французы – арабы это, африканцы! Не признаем их французское гражданство! Пусть обращаются в наше консульство в Алжире. А во Франции мы их и на порог не пустим.

Не попахивает ли такое отношение нацизмом, расизмом, сегрегацией и апартеидом? Нет ли в этом скрытой ксенофобии, гомофобии и антисемитизма? Подумайте, над этим, паханы Еврозоны.

Конечно, вы вольны пускать или не пускать к себе кого угодно. Это ведь и называется государственный суверенитет. Вы можете даже разослать такую директиву, чтобы никуда не впускать блондинов. Или, наоборот, рыжих. Или если веснушек больше, чем 12 штук на 5 квадратных сантиметров щеки, то отказать во въезде. А еще отказать во въезде всем уроженцам деревень и сел, в названии которых есть буква «Ж», на всякий случай. Можно сколько угодно практиковаться в абсурде и безумии. А мы можем принять ответные меры. Рано или поздно мы тоже откажемся к себе пускать, например, всех граждан США, которые получили гражданство по лоторее «Гринкард». Не признаем мы такого метода получения гражданства, не настоящие это граждане, пусть, вон, в Европу едут. Или в Алжир.

Да только низко это и мелочно, отыгрываться на людях. Политики не могут решить политические проблемы. Не могут мирно урегулировать конфликт. Не способны, страдают политической импотенцией. И в бессильной злобе наказывают людей, простых жителей, которые, может, вообще ни в каких политических процессах не участвовали, которые просто хотели жить спокойно и свободно.

И, кстати, свободный человек может свободно выбирать свое место жительства и гражданство любой страны, если эта страна согласна принять его гражданином. Разве не об этом нам кричали, когда СССР «не пускал» своих граждан заграницу? А теперь что? Концепция поменялась? Почему человек, родившийся на востоке Украины, не может стать гражданином России, Киргизии, Китая или Кубы? Он что, в рабстве? Он обязан быть до смерти рабом Украины? Покажите мне, где об этом написано в Декларации прав человека?

Европа прекрасна: природа, история, культура. Я очень люблю Европу. Я большой и искренний поклонник всего европейского. Но предвзятость и неуместное рвение чиновников даже прекрасную Европу могут превратить в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И, не обессудьте, но, словно память из прошлой жизни, появляются относительно въезда в Европу другие ассоциации. Не туристические.