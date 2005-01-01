Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев

Мертвые сраму не имут, утверждает Священное писание. Так оно и есть, но бывают ситуации, когда живые испытывают жгучий стыд, думая об ушедших. Нелепая, бессмысленная, обремененная виной перед другими смерть становится проклятием для тех, кто должен был бы упокоиться, но и в могиле продолжает быть ненавидим и презираем. И некоторые мертвые, о которых либо ни слова, либо всю правду, имут не срам, а дурную память о себе, причинах и обстоятельствах их гибели.

Культ так называемых киборгов – украинских военных, погибших в донецком аэропорту – относится к разряду тех мифов, которым так или иначе предстоит быть развенчанными. Насаждаемый киевским режимом, он кое-как прижился в общественном сознании, но его деконструкция представляется неизбежной. Объясню почему.

Пару дней назад глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что аэропорт будет восстановлен. Перспектива эта пока кажется не слишком просматриваемой: украинские войска стоят всего в паре километров от взлетной полосы, денег, необходимых для реализации такого грандиозного проекта, в бюджете республики нет. Будет, наверно, восстановлен, но когда – вилами по воде писано. Тем не менее смутный повод заявить о себе тут же подхватил Порошенко, написавший в своем Twitter, что над аэропортом будет реять украинский флаг. Первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко закрутила ручку до предела. Раз уж речь зашла об аэропорте, то следует вспомнить «героев-киборгов». Надо назвать аэропорт в их честь, решила она и поделилась своими соображениями на эту тему в Фейсбуке.

Получилась условность, умноженная на условность. Никто ничего пока не восстановил и неизвестно, восстановит ли, а разговор складывается так, как будто есть о чем говорить. Единственная реальность, на которую можно опираться в этой теме, – это история самих киборгов, навсегда оставшихся под развалинами нового терминала в аэропорту. Можем ли мы говорить об их подвиге, даже глядя на них украинскими глазами? Действительно ли они заслуживают того, чтобы их имя было присвоено какому-то объекту?

Они сумели отстоять аэропорт? Нет. Весело, довольно быстро и на глазах всего мира погибли. Был ли вообще какой-то смысл в военной операции по взятию аэропорта? Никакого. Военные, запертые в здании терминала, стали относительно легкой добычей донецкого ополчения. Их можно было заблаговременно вывести, чтобы избежать бессмысленных жертв.

Аэропорт не был ключом к городу. Наступать на Донецк можно было с любого направления, и пересеченная местность обычно дает для этого больше возможностей, чем открытое пространство, где военное подразделение становится заметной и легко уязвимой мишенью.

Важно было парализовать авиасообщение, что и было сделано в первый месяц боевых действий, когда украинская авиация нанесла несколько ударов по зданиям аэропорта. А потом можно было о нем навсегда забыть. Может быть, операция помогла решить какие-то иные военные задачи? Оттянуть войска противника на этот участок, чтобы совершить прорыв на другом, вывести из окружения какие-то значительные по численности подразделения украинской армии?

Ничего подобного. Боевые действия в аэропорту были абсолютно самодостаточной историей, они велись исключительно ради них самих, в них усматривался некий смысл, которого на самом деле не существовало. Понятно, что политическую выгоду из фальшивого героизма извлекала киевская верхушка, рассказывая о самозабвенной обороне, высочайшей сознательности, патриотизме и жертвенности киборгов. Но если присмотреться к ситуации, то выясняется, что необученных, обманутых ребят кинули в пекло вообще без всякой цели.

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Это была глупая и некрасивая смерть обманутых или подневольных людей, которых просто бросили воевать на пятачке земли возле Донецка ради того, чтобы картинка войны не исчезала с экранов телевизоров.

Дончане к киборгам не испытывают ни малейшего почтения, хотя на войне часто происходит так, что противник вызывает уважение и желание отдать должное его несгибаемости и мужеству. Из аэропорта по городу постоянно работала украинская артиллерия, и это стоило жизни сотням его жителей. Именно поэтому для ополчения было жизненно необходимо как можно скорее спровадить киборгов на тот свет.

Никаких украинских флагов не будет ни в Крыму, ни в Донбассе. Аэропорт не назовут в честь фальшивых героев. Память о них развеется, как утренний туман в солнечный день, как только позорную войну начнут разбирать по косточкам. Украинское мифотворчество не сумеет долго поддерживать культ героев, поскольку героев в гражданской войне у стороны, являющейся ее виновником, быть не может.

Так что забудьте, ребята! Киборги – это стыдно.