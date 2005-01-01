Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

«Посвящения в студенты» почти каждый год становятся поводами для сексуальных скандаловФото: кадр из видео
Тюменский скандал с голыми первокурсниками вышел на федеральный уровень: в Госдуме предложили запретить студентам отмечать какие-либо праздники за пределами вузов. Такие предложения возникали и ранее, разумеется, без малейшего эффекта. По большому счету это разговор не о морали. Это разговор о неумении жить в новую технологичную эру. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Всё гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

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          Эдуард Биров

          Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

          Эдуард Биров
          журналист
          		 26 сентября 2018, 08:06

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          В жизни каждого, наверное, бывали ситуации, когда проблема кажется не решаемой, вокруг натыкаешься на непробиваемые стены, впадаешь в отчаяние, но тут рекомендуют незаметного человечка, который небрежно бросает «порешаем». И действительно всё сразу решается – легко и спокойно, будто так и должно быть, но почему-то не было.

          Решальщики или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, сейчас из исполнителей и помощников они уже превратились в хозяев жизни. Мы живём во время «решал», и это опасно.

          Речь не о прямой коррупции – с ворами всё понятно, их надо выявлять и беспощадно сажать. Нет, тут сложнее. Речь о деловых, хватких и зачастую ситуативно полезных людях, которые умеют наводить мосты, пробивать стены высоких кабинетов и решать, казалось бы, неподъёмные проблемы без примитивного подкупа. Более того, нередко «решалы» помогают, к примеру, построить церковь или выбить землю под хоспис, хотя это скорее хобби помимо основной деятельности.

          Деятельность же их разнообразная, в самых различных сферах. Скажем, самое распространённое – при трудоустройстве: не может человек долгое время найти работу, с приличным резюме везде получает отказ вкупе с вежливой улыбкой; обращается к «решале», тот «вычисляет» вакантное место, рекомендует претендента – и вуаля!

          Или вот не принимают у застройщика дом в эксплуатацию, постоянно находят недочёты – объективные, необъективные, порой трудно понять; появляется «решала» и за небольшую мзду или в счёт будущей услуги знакомит с нужным человеком, который согласовывает все проблемы, снимает недочёты и принимает дом.

          Фото: «Несение креста», Иероним Босх

          Или наоборот, оказывается, что уже построенный малоэтажный дом, в котором проданы квартиры, стоит на неразрешённой для такого строительства территории, и законный собственник квартиры в случае сноса может оказаться без жилья. Сам он замучается бегать по судам, доказывая, что его дом нельзя сносить, а решальщик сделает всё быстро и аккуратно. Правда, скорее всего такой же деловой человек в своё время приложил руку, чтобы дом был построен на этой территории – причём всё по закону, как положено.

          Больше всего дел у «решал» в торговле и бизнесе, где требуется множество контрактных отношений, которые требуют согласований, поиск поставщиков, логистов, продавцов и прочее. С каждым шагом натыкаешься на внешне простые, но непроходимые преграды, и «решала» – чуть ли не единственный способ их обойти. При этом без явного попрания закона.

          Решальщики требуются везде – и на больших проектах, где сталкиваются интересы десятков центров влияния, и в сфере уличной торговли, и в частных компаниях, ориентирующихся на рынок, и в неуклюжих госучреждениях, где необходимо согласование между собой всех кабинетов. Рещальщики решают задачи любой сложности повсюду – от выпуска в печать рекламной статьи до запуска космических ракет, от поиска выгодного поставщика до распределения актеров в театральных постановках.

          Казалось бы, что в них плохого – просто грамотные люди умеют решать проблемы, оказывая квалифицированную помощь, используя своё умение договариваться. Однако проблема в том, что из-за деятельности «решал» окончательно не решается ни один вопрос – и даже наоборот, всё только запутывается и ухудшается. И вот почему.

          Прежде всего, как правило, «решалы» не несут никакой ответственности за свои действия. Зачастую они не занимают соответствующие посты, не работают в министерствах и федеральных органах (хотя и там, конечно, их хватает), они не нажимают на рычаги управления, но убеждают других это сделать.

          «Решалы», как правило, находятся за спинами ответственных кадров – они очень любят быть советниками, консультантами, занимать депутатские места, вступать в общественные советы при ведомствах, создавать открытые правительства и некоммерческие организации. Размытое самоопределение при звучном названии – первый признак «решал», это позволяет внушать доверие без взваливания на себя ответственности.

          «Решалы» никогда не ставят свою подпись под продавливаемыми ими решениями – и это порождает чувство безнаказанности, легкомысленность, увлечение простыми и не продуманными методами. Им везде море по колено, нужно быть только смелее! Они прекрасные психологи и умеют располагать к себе, подводить партнёра к необходимому им решению. Но тем самым они больше заняты внушением, чем проработкой решения проблемы. Собственно, каждое их «порешаем» рождает новые проблемы, которые опять же они спешат разрулить – и это замкнутый гибельный круг.

          Есть и другая угроза, и она имеет гораздо большие последствия. «Решалы» априори предельно циничные люди и несут заряд цинизма в общество, в те сферы деятельности, в которых они заняты. Для них достижение цели оправдывает средства, а беспринципность – вторая натура. Когда решальщики находятся в положении подчинённых исполнителей, которые знают своё место и локально подключаются по необходимости, это ещё приемлемо.

          Но всё чаще можно наблюдать, как «решалы» выдвигаются на первые роли и определяют вектор развития, стратегию компаний и целых ведомств, даже нормы поведения в обществе. Без них не обходится ни одно серьёзное дело, ни один важный процесс, они проникли повсюду, подчинили себе все рычаги управления и пытаются переформатировать под себя массовое сознание. «Порешаем» – звучит всё чаще и всё нахальнее. И это звучит как приговор обществу.

          Время циничных «решал» могут отправить в архив только идеалисты. Циники смеются над ними, но лишь потому что на самом деле жутко боятся их, так как не понимают их логики. Идеалисты иррациональны, не просчитываемы, «не решаемы». Оттёртые в этом мире на обочину, не вписавшиеся в рыночный капитализм «решал», они являются естественными антиподами нынешних хозяев жизни. Но это-то и является главной причиной тотальной деградации homo sapiens.

          Все неудачи современного человека в том, что он разучился мечтать о высоком и уткнулся в айфон, занялся только решением бытовых проблем, позабыв о космосе и душе. Решальщики в такой атмосфере как рыба в воде.

          Однако когда циники в очередной раз заведут мир в тупик, поставят всех нас на грань выживания, то единственными, кому по силам его спасти, станут те, кто верит в идеалы, кто ради них готов отдать свою жизнь. Кто вместо закулисных согласований будет честно взваливать на себя ответственность и, закатав рукава, делать дело. В том числе непрестижное и малодоходное.

          Да, конечно, бывают и разрушительные идеалы, от кровожадных последователей которых вреда может быть больше, чем от циников (исламизм тому пример). Но это только извращение истинных идеалов созидания, которое легко отличить: идеалисты стремятся не разрушать и уничтожать, а создавать новое, призывать к истине и справедливости.

          Заблуждением является и восприятие идеалистов как никчёмных и беспомощных мечтателей. Совсем не так – все настоящие создатели великих творений были идеалистами, они умели если не реализовать свои мечты, то хотя бы приблизиться к ним. Всё, что создано русским народом, сделано на волне воодушевления и инициировано людьми, которые не боялись мечтать о недостижимом. Сергей Королёв, Игорь Курчатов, Михаил Ломоносов… Приземленная практичность «решальщиков», в свою очередь, способна только обделывать личные дела в корыстных интересах, так как она лишена полёта мысли и души.

          Необходимо создать в обществе такую атмосферу, где люди будут руководствоваться идеалами, а решальщики будут отодвинуты на обочину. И похоже, появляются признаки таких изменений.


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