Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

В жизни каждого, наверное, бывали ситуации, когда проблема кажется не решаемой, вокруг натыкаешься на непробиваемые стены, впадаешь в отчаяние, но тут рекомендуют незаметного человечка, который небрежно бросает «порешаем». И действительно всё сразу решается – легко и спокойно, будто так и должно быть, но почему-то не было.

Решальщики или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, сейчас из исполнителей и помощников они уже превратились в хозяев жизни. Мы живём во время «решал», и это опасно.

Речь не о прямой коррупции – с ворами всё понятно, их надо выявлять и беспощадно сажать. Нет, тут сложнее. Речь о деловых, хватких и зачастую ситуативно полезных людях, которые умеют наводить мосты, пробивать стены высоких кабинетов и решать, казалось бы, неподъёмные проблемы без примитивного подкупа. Более того, нередко «решалы» помогают, к примеру, построить церковь или выбить землю под хоспис, хотя это скорее хобби помимо основной деятельности.

Деятельность же их разнообразная, в самых различных сферах. Скажем, самое распространённое – при трудоустройстве: не может человек долгое время найти работу, с приличным резюме везде получает отказ вкупе с вежливой улыбкой; обращается к «решале», тот «вычисляет» вакантное место, рекомендует претендента – и вуаля!

Или вот не принимают у застройщика дом в эксплуатацию, постоянно находят недочёты – объективные, необъективные, порой трудно понять; появляется «решала» и за небольшую мзду или в счёт будущей услуги знакомит с нужным человеком, который согласовывает все проблемы, снимает недочёты и принимает дом.

Или наоборот, оказывается, что уже построенный малоэтажный дом, в котором проданы квартиры, стоит на неразрешённой для такого строительства территории, и законный собственник квартиры в случае сноса может оказаться без жилья. Сам он замучается бегать по судам, доказывая, что его дом нельзя сносить, а решальщик сделает всё быстро и аккуратно. Правда, скорее всего такой же деловой человек в своё время приложил руку, чтобы дом был построен на этой территории – причём всё по закону, как положено.

Больше всего дел у «решал» в торговле и бизнесе, где требуется множество контрактных отношений, которые требуют согласований, поиск поставщиков, логистов, продавцов и прочее. С каждым шагом натыкаешься на внешне простые, но непроходимые преграды, и «решала» – чуть ли не единственный способ их обойти. При этом без явного попрания закона.

Решальщики требуются везде – и на больших проектах, где сталкиваются интересы десятков центров влияния, и в сфере уличной торговли, и в частных компаниях, ориентирующихся на рынок, и в неуклюжих госучреждениях, где необходимо согласование между собой всех кабинетов. Рещальщики решают задачи любой сложности повсюду – от выпуска в печать рекламной статьи до запуска космических ракет, от поиска выгодного поставщика до распределения актеров в театральных постановках.

Казалось бы, что в них плохого – просто грамотные люди умеют решать проблемы, оказывая квалифицированную помощь, используя своё умение договариваться. Однако проблема в том, что из-за деятельности «решал» окончательно не решается ни один вопрос – и даже наоборот, всё только запутывается и ухудшается. И вот почему.

Прежде всего, как правило, «решалы» не несут никакой ответственности за свои действия. Зачастую они не занимают соответствующие посты, не работают в министерствах и федеральных органах (хотя и там, конечно, их хватает), они не нажимают на рычаги управления, но убеждают других это сделать.

«Решалы», как правило, находятся за спинами ответственных кадров – они очень любят быть советниками, консультантами, занимать депутатские места, вступать в общественные советы при ведомствах, создавать открытые правительства и некоммерческие организации. Размытое самоопределение при звучном названии – первый признак «решал», это позволяет внушать доверие без взваливания на себя ответственности.

«Решалы» никогда не ставят свою подпись под продавливаемыми ими решениями – и это порождает чувство безнаказанности, легкомысленность, увлечение простыми и не продуманными методами. Им везде море по колено, нужно быть только смелее! Они прекрасные психологи и умеют располагать к себе, подводить партнёра к необходимому им решению. Но тем самым они больше заняты внушением, чем проработкой решения проблемы. Собственно, каждое их «порешаем» рождает новые проблемы, которые опять же они спешат разрулить – и это замкнутый гибельный круг.

Есть и другая угроза, и она имеет гораздо большие последствия. «Решалы» априори предельно циничные люди и несут заряд цинизма в общество, в те сферы деятельности, в которых они заняты. Для них достижение цели оправдывает средства, а беспринципность – вторая натура. Когда решальщики находятся в положении подчинённых исполнителей, которые знают своё место и локально подключаются по необходимости, это ещё приемлемо.

Но всё чаще можно наблюдать, как «решалы» выдвигаются на первые роли и определяют вектор развития, стратегию компаний и целых ведомств, даже нормы поведения в обществе. Без них не обходится ни одно серьёзное дело, ни один важный процесс, они проникли повсюду, подчинили себе все рычаги управления и пытаются переформатировать под себя массовое сознание. «Порешаем» – звучит всё чаще и всё нахальнее. И это звучит как приговор обществу.

Время циничных «решал» могут отправить в архив только идеалисты. Циники смеются над ними, но лишь потому что на самом деле жутко боятся их, так как не понимают их логики. Идеалисты иррациональны, не просчитываемы, «не решаемы». Оттёртые в этом мире на обочину, не вписавшиеся в рыночный капитализм «решал», они являются естественными антиподами нынешних хозяев жизни. Но это-то и является главной причиной тотальной деградации homo sapiens.

Все неудачи современного человека в том, что он разучился мечтать о высоком и уткнулся в айфон, занялся только решением бытовых проблем, позабыв о космосе и душе. Решальщики в такой атмосфере как рыба в воде.

Однако когда циники в очередной раз заведут мир в тупик, поставят всех нас на грань выживания, то единственными, кому по силам его спасти, станут те, кто верит в идеалы, кто ради них готов отдать свою жизнь. Кто вместо закулисных согласований будет честно взваливать на себя ответственность и, закатав рукава, делать дело. В том числе непрестижное и малодоходное.

Да, конечно, бывают и разрушительные идеалы, от кровожадных последователей которых вреда может быть больше, чем от циников (исламизм тому пример). Но это только извращение истинных идеалов созидания, которое легко отличить: идеалисты стремятся не разрушать и уничтожать, а создавать новое, призывать к истине и справедливости.

Заблуждением является и восприятие идеалистов как никчёмных и беспомощных мечтателей. Совсем не так – все настоящие создатели великих творений были идеалистами, они умели если не реализовать свои мечты, то хотя бы приблизиться к ним. Всё, что создано русским народом, сделано на волне воодушевления и инициировано людьми, которые не боялись мечтать о недостижимом. Сергей Королёв, Игорь Курчатов, Михаил Ломоносов… Приземленная практичность «решальщиков», в свою очередь, способна только обделывать личные дела в корыстных интересах, так как она лишена полёта мысли и души.

Необходимо создать в обществе такую атмосферу, где люди будут руководствоваться идеалами, а решальщики будут отодвинуты на обочину. И похоже, появляются признаки таких изменений.