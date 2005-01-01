Трамп нацелился на ООН

В Нью-Йорке началась 73-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Основные ее события начнутся во вторник, 25 сентября.

Поскольку сейчас в Совете Безопасности ООН председательствуют США, страну-хозяйку, по крайней мере на одном заседании Совбеза, должен представлять глава государства. Предполагается, что такое заседание состоится 26 сентября.

Дональд Трамп уже выступал с трибуны ООН, но представить его в качестве ведущего на довольно сложном с бюрократической точки зрения мероприятии – каковым является заседание Совета Безопасности – для многих экспертов оказалось затруднительным. В связи с чем в западной прессе появилось множество довольно ядовитых комментариев и даже карикатур.

Правда, скорее всего, 45-й президент США выступит за круглым столом с заготовленной речью, после чего передаст полномочия ведущего госсекретарю Майку Помпео, что вполне допускается по протоколу.

Но, конечно же, не поведение Трампа в качестве председателя Совбеза беспокоит дипломатов мира. Скорее – та политика, которую он для многих олицетворяет.

Соединенные Штаты и ранее часто действовали на международной арене в одностороннем порядке. Гораздо реже так поступали другие страны. Но когда им это было действительно нужно, их не останавливал ни Устав ООН, ни общий принцип коллективности в принятии решений членами Объединенных Наций.

Нынешний период мировой политики характеризуется, скорее, не тем, что Вашингтон начал вести себя односторонне, а тем, что перестал за это оправдываться, ссылаясь на те или иные нормы международного права, а также на соображения гуманитарного характера.

Однако было бы неверным считать перемены в мире исключительно стилистическими. Хотя следует отметить, что именно нынешний стиль Вашингтона вызывает у большинства политиков и экспертов самое серьезное раздражение.

Американские санкции и решения судов США и в прошлом применялись экстерриториально. А иммунитет военнослужащих Соединенных Штатов от преследования любыми судебными инстанциями, как национальными, так и международными, всегда был подкреплен не только дипломатией, но угрозами применения силы (не обязательно военной).

Но раньше так называемые вторичные ограничительные меры (то есть санкции против тех, кто нарушил режим американских санкций) не применялись против других стран Запада, а также союзников США в развитой Азии. Закулисное давление на союзников было, а открытых угроз применить санкции – нет.

Во многом это происходило потому, что Запад (а с ним и Япония, Южная Корея и т.д.) представлял собой более или менее единый блок. НАТО было важнее нацбезопасности отдельно взятой страны – члена альянса, экономика ЕС – важнее экономик каждого европейского государства, фискальная политика МВФ, ВБ и ЕЦБ – важнее состояния любой национальной финансовой системы.

Любопытно, что тогда это единство многими у нас в стране объяснялось гегемонией США. Как сказали в Вашингтоне – так и будет. В действительности наднациональная глобальная элита диктовала условия всем, в том числе и вашингтонским политикам.

Схему всеобщей поруки придумали в основном в мозговых центрах Соединенных Штатов, но, как я уже писал на страницах газеты ВЗГЛЯД, американским налогоплательщикам, рабочим и предпринимателям пришлось заплатить за глобальный миропорядок самую большую цену. Поэтому самая мощная «популистская волна» поднялась именно в США.

Так называемый экономический национализм, распространившийся на правом политическом фланге Соединенных Штатов, не мог не сказаться и на внешнеполитической активности заокеанской сверхдержавы.

Теперь Вашингтон – во всяком случае, его право-популистская часть, лояльная Трампу – и правда навязывает всем свою волю, пытаясь довольно резкими (и поэтому небезопасными) движениями сбросить с себя оковы глобализма и действовать без оглядки на партнеров по некогда единому блоку.

Выглядит грубо. Но империализма в этом не больше, чем в идее Обамы о мире без ядерного оружия.

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Москва критикует Вашингтон, но эта критика лишена идеологического обоснования. За ней нет пока никакой стратегической проектности. Мы по-прежнему призываем всех «прагматично договариваться».

А вот европейская элита и надгосударственная бюрократия подводит под борьбу с Трампом вполне определенный базис, поддерживаемый глобальными медиа и значительной частью международной экспертократии.

Накануне открытия 73-й Генассамблеи Объединенных Наций на сайте агентства Associated Press появилась редакционная статья под заголовком «Мировые лидеры собираются в штабе ООН перед лицом угрозы односторонности».

Термин «односторонность», увы, не слишком хорошо звучит на русском языке. Это прямой перевод англоязычного «unilateralism». Противопоставляется данное понятие «многосторонности» (не путать с многополярностью) – «multilateralism».

В статье приводятся высказывания различных политических деятелей, причем в таком порядке, чтобы доказать читателю, что главной задачей текущего момента для прогрессивного человечества является борьба с односторонностью.

Вот что сказал журналистам в четверг на прошедшей неделе генсек ООН Антониу Гутерриш: «Многосторонность сегодня, когда она нужна нам более всего, находится под ударами с самых разных сторон. В различных областях и по разным причинам доверие народов к политическому истеблишменту, доверие между странами и доверие людей к международным организациям снижается… Так что многосторонность сегодня находится на линии огня».

Обратим внимание на то обстоятельство, что генсек напрямую связывает недовольство истеблишментом и надгосударственными образованиями с ростом международного недоверия. Иными словами, многосторонность страдает из-за того, что «по разным причинам» люди проявляют недовольство глобальным начальством.

Чтобы усилить эффект от высказывания Гутерриша, авторы статьи приводят слова бывшего руководителя Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, сказанные 31 августа, в день, когда он оставлял свой пост: «Популизм, нетолерантность и притеснения сегодня снова становятся модными. Эта тенденция только усиливается. Стоит только начать, и остановить этот процесс будет очень сложно».

Редакция Associated Press полагает, что генсека ООН поддержит французский лидер: «Как ожидается, президент Эммануэль Макрон станет главным спикером, который присоединится к Гутерришу в критике данного тренда (популизма, односторонности и т.д. – Д.Д.) и в поддержке многосторонности как ключа к достижению мира».

В качестве антитезы приводятся слова посла США в ООН Никки Хейли: «Мы ценим суверенитет нашей страны. Это не значит, что многосторонность в принципе не работает. Это значит, что суверенитет для нас в приоритете… Я думаю, многие страны согласятся с нами».

В общем, международные организации, политический истеблишмент и толерантность – это многосторонность, то есть мир. А популизм, суверенитет и приоритет национальных интересов – это односторонность, то есть не то чтобы война, но точно конфликт.

Вообще говоря, это подмена понятий даже терминологически. Многосторонность предполагает наличие многих сторон. То есть многих суверенных наций. В то время как доминанта международных организаций – это что угодно, но только не дорогой сердцу Гутерриша «multilateralism».

Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Причем в самом прямом смысле слова – у нее катастрофически не хватает денег на реализацию своих программ.

НАТО, МВФ, Еврокомиссия, Евросовет и т.д. обладают реальными рычагами влияния на мировые процессы. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи.

У наднациональных органов в последнее время много проблем. Не в последнюю очередь из-за недоверия к истеблишменту и, как следствие, роста популистских движений по всему миру.

Если бы в новых условиях Объединенные Нации стали эффективным инструментом предотвращения конфликтов и выработки совместных решений важнейших задач – от ликвидации голода до ядерного нераспространения, это было бы прекрасно.

Но если ООН – как это следует из откровений Гутерриша и Раада аль-Хусейна – становится еще одним инструментом в руках глобального истеблишмента, то такая «многосторонность» вряд ли пойдет на пользу народам мира.

Неизвестно, что хуже – откровенная наглость трамповского Белого дома или нацеленность руководства Объединенных Наций на подавление популизма. То есть в конечном счете – суверенитета этих самых наций.

Впрочем, у России нет никакой необходимости делать бинарный выбор. Тем более мы не обязаны никого «любить» – ни Трампа, ни Макрона, ни товарища Си.

А вот понимать, что стоит за теми или иными (красивыми и не очень) формулировками наших партнеров, было бы неплохо. Даже если этот партнер – менеджмент Объединенных Наций.

Мы живем в эпоху перемен и будем оплакивать ООН-которую-разрушил-Трамп. Но я бы очень не хотел, чтобы Россия жила под эгидой ООН-о-которой-мечтает-Гутерриш.

Замечу в заключение, что роль данных двух личностей в истории носит скорее символический характер.

Они являются лишь выразителями двух антагонистических идеологий – глобализма и популизма, примирить которые (или хотя бы удержать от конфликта) не может никакая международная организация.

Во всяком случае, такой пока не придумали.