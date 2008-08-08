Как выжить охранителю в эпоху оттепели

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как выжить охранителю в эпоху оттепели

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Каяться надобно умело. Каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует. Подробности...

В тоске по лучшему в мире мороженому

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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Никакой автокефалии не будет

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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Андрей Тесля

          Как выжить охранителю в эпоху оттепели

          Андрей Тесля
          кандидат философских наук
          		 13 сентября 2018, 19:15

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          Кому как, но для нас в последние несколько лет наступила оттепель. Мне никогда в жизни не доводилось писать и публиковать того, с чем я не был бы согласен.

          Разумеется, есть разница между тем, чтобы говорить что думаешь – и говорить все, что думаешь. Но в цивилизованном (и уж тем более нецивилизованном) обществе говорить все, что думаешь – никому невозможно. Кроме безумцев.

          Собственно, сдерживать свой язык – и уметь пользоваться, например, вилкой или носовым платком – черта любой цивилизации. Просто в некоторых культивируют изящную еду пальцами, а в других учат обращаться с палочками. Так что искусство публичной коммуникации – это сказать то, что ты думаешь, так, как принято здесь и сейчас.

          В этом плане моя история – это история вечной оттепели, когда о страхах и ужасах цензуры и о словах, под которыми стоит твое имя, но которые ты не писал, доводится читать либо в исторических свидетельствах о недавнем прошлом, либо в пророчествах о ближайшем будущем.

          Возможность открыто высказывать свои убеждения в печати, вести свободную дискуссию, выйти из тисков идеологии и дышать полной грудью – неоценимое благо, неоспоримая ценность истинного либерализма. Но пользование этим благом, как показывает история, никогда не бывает равномерно.

          Фото: Igor Russak/Zuma/ТАСС

          Что для одних оттепель, для других – заморозки. А зима, с учетом геополитического положения России, всегда близко. Впрочем, у этого есть и свои преимущества – вечная мерзлота не дает нам превратиться в болото.

          Страх оттепели, как и страх морозов, прирожден отечественной мысли – еще Леонтьев проповедовал необходимость подморозить Россию. С тех пор разморозка и подморозка – основные наши режимы.

          Россия, как политический рефрижератор, то обледеневает и перестает работать, то начинает пованивать, как Петербург жарким летом, после того, как лед сходит. Опыт показывает, что ни один русский интеллигент не прожил свою жизнь целиком в условиях свободы – то он высвобождался, то его строили и учили, а некоторым довелось переобуваться на ходу раза по три, по четыре.

          А поскольку мы с коллегой занимаемся историей, уповать, что чаша сия минует нас, мешают и опыт, и разум, и здравый смысл. Потому и пришлось мне обратиться к моему старшему коллеге и соавтору с просьбой поделиться опытом, научить, как выжить, когда на смену лютому охранительству придет необузданная свобода.

          Ему, как человеку, который помнил московскую Олимпиаду и сознательно прожил 1990-е годы, было что мне поведать.

          – Прежде всего, – говорит Владас, – надо научиться каяться. Запомни, за наши, не за свои грехи. За свои можно, но лишь в контексте эпохи – мол, оказался недостаточно тверд, не смог устоять перед искушением, но сдался лишь одним из последних (тем самым незаметно подчеркнешь свой скромный героизм и потенциальную – а если повезет, то и актуальную – близость к движению сопротивления).

          Никогда не ссориться с моральными авторитетами. Они не для того, чтобы с ними спорить, а для того, чтобы ими клясться. Близость – на уровне личного знакомства, прочее не считается – помогает в случае нужды сослаться на это и тем самым подчеркнуть, что и в тяжелейшие годы разделял или по крайней мере сочувствовал.

          Каяться надобно умело. Пойми, дело не в том, что другие не лучше – каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует.

          Собственно, ты, отрок, должен привыкнуть к мысли, что Россия – сосуд греха. Держи, конечно, в уме своем мысленную оговорку, что другие народы – сосуды аналогично, оговорка сия извинит тебя при следующем климатическом повороте. Но помни, что оговорка эта мысленная. При этом научись обрывать оппонентов, выводящих воочию то, что ты имеешь внутри своего ума – указывая им, что каждому народу надлежит каяться в собственных грехах и негоже искать бревна в чужом глазу, не извлекши из своего соринки.

          Запомни! Основной навык интеллектуала – умение проводить различия там, где профан видит полное повторение. Вот посмотри, как опытный автор сумел провести качественное различие между милитаристским жестом Дзюбы и полным добрых студенческих традиций жестом иноземных футболистов, прикладывающих руку к пустой голове. Понимаю, что не всегда это легко – сдерживать натиск очевидности, но ведь на то ты и интеллектуал, чтобы быть способным всегда находить способ правильно истолковать реальность.

          – Так что мне делать? Искать страну, над которой не заходит солнце свободы?!

          – Ты вновь не понимаешь – и спешишь. Жить в России – высшее счастье, доступное интеллектуалу, стремящемуся к мудрости, а не надеющемуся всю жизнь прожить скучным университетским профессором, «не поступившимся принципами» (быть может, только потому, что его никто ни разу об этом с должной настойчивостью не просил).

          Здесь у тебя получится обозреть реальность со всех 360 градусов, увидеть все повороты интонаций и разучить очередную редакцию российского гимна на ту же самую музыку. Это великая страна – и от нее даже можно получить удовольствие, если посчастливится прожить достаточно долго.

          (в соавторстве с Владасом Повилайтисом)


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