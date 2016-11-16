Антипрививочники против Екатерины II

В 1767 году английский медик Томас Димсдейл опубликовал работу «Нынешний способ прививать оспу». Возможно, именно поэтому к Димсдейлу обратился российский посол в Англии граф Чернышев, которому императрица Екатерина II поручила найти врача для проведения прививок в России.

Весьма небезопасная процедура, которую практиковал Димсдейл, называлась, строго говоря, инокуляцией и заключалась во введении здоровому человеку биологического материала от больного натуральной оспой. Шансы на то, чтобы перенести болезнь в легкой форме, получив иммунитет, и на то, чтобы заболеть всерьез, вплоть до смертельного исхода, были приблизительно равны.

Но Екатерина II была женщиной решительной.

250 лет назад она повелела Томасу Димсдейлу, прибывшему в Россию вместе с сыном, начать прививки оспы. Первыми инокуляции подверглись кадеты Морского корпуса. Чуть позже – в октябре 1768 года, еще до того, как появились обнадеживающие результаты – императрица отважилась на прививку сама. «Собою подала пример» – отчеканено на памятной медали.

Уже после ее выздоровления при дворе началась повальная инокуляция.

«Нету знатного дома, в котором не было по нескольку привитых, – писала Екатерина графу Чернышеву в Англию, – а многие жалеют, что имели природную оспу и не могут быть по моде. Вот каков пример».

Кому же еще, как не просвещенному монарху, служить примером передового мышления и рассеивать мрак невежества. Улучшение природы посредством научного знания было одной из любимейших идей эпохи Просвещения. Неслучайно об инокуляции с восторгом отзывался сам Вольтер, с которым переписывалась Екатерина.

Но за 250 лет, отделяющих нас от трудов Димсдейла, само слово «просвещение» в России стали воспринимать иначе. Сейчас оно имеет отношение скорее к сфере образования, чем к исправлению нравов и совершенствованию общественного устройства. О власти науки над природой теперь боязно и заговаривать. Современный человек не то чтобы отказывается вмешиваться в естественный ход вещей, но желает знать все возможные последствия подобного вмешательства и уже тогда иметь возможность от него отказаться.

А Екатерина II, зная об опасности, не только распорядилась сделать прививку себе и своему сыну, великому князю Павлу Петровичу, но и снова пригласила ко двору Томаса Димсдейла через 13 лет, чтобы тот привил оспу ее внукам Александру и Константину. Представить себе современную мать, решившуюся подвергнуть своего ребенка инокуляции – попросту говоря, дать ввести ему под кожу нитку, обработанную содержимом оспенных пустул больного – почти невозможно.

Движение против прививок, впрочем, тоже родилось не вчера. Не успел Эдвард Дженнер опубликовать результаты опытов по прививанию совершенно безопасной для человека коровьей оспы (отсюда и привычное нам название «вакцинация» – vaccina по-латыни означает «коровья»), как возмутилось духовенство. Со второй половины XIX века движение антипрививочников разрастается и крепнет, издает брошюры и журналы. Появление интернета только плеснуло масла в этот огонь.

Когда все точки зрения одинаково доступны и воспринимаются как равные, голос разума, который был так внятен эпохе Просвещения, тонет в общем гуле.

Официальная медицина может сколько угодно призывать к вакцинации и клеймить веру во вред прививок «опасным заблуждением», но волны массового отказа от них прокатываются по миру с позапрошлого столетия – с неизбежным подъемом заболеваемости по итогам. Повальная оспа в 1874 году в Швеции; распространение коклюша в Великобритании в 1970-е и в Швеции в 1980-е; эпидемия дифтерии в странах бывшего СССР в 1990-е; полиомиелит на территориях, подконтрольных движению «Талибан»; периодические вспышки кори по всему миру – этот список, увы, будет пополняться.

На эту тему

Но что вообще заставляет современного человека, учившегося как минимум в школе и имеющего базовые представления о биологии, отказываться от вакцинации?

Кто-то просто не верит в ее пользу. Кто-то боится осложнений, о которых твердят антипрививочники. Кто-то считает прививку нарушением свободы личности. Кто-то руководствуется религиозными убеждениями. Кто-то полагает, что за разговорами о необходимости прививок кроется заговор фармацевтических компаний, желающих нажиться на обывателе.

Версии в духе диванных конспирологов и сериала «Секретные материалы» из уважения к интеллекту читателя оставим за скобками, но существуют и они – и активно обсуждаются в интернете.

Как ни обидно, обилие информации, которое принято считать отличительной чертой нашего времени, не делает нынешнего человека автоматически разумнее и рациональнее предков. Пользователь соцсетей и обладатель гаджетов на поверку ведет себя как аверченковские крестьяне, обвинившие студента в том, что тот «пускает холеру», так как в кармане у него нашелся зубной порошок.

Казалось бы, нам доступны любые знания, но мы по-прежнему верим слухам и шарлатанам. Мы можем получить любые данные из первых рук, но полагаемся на непрофессиональные и тенденциозные пересказы. Возможно, новому Просвещению еще предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Гигиена, наряду с вакцинацией, обеспечивает успешную профилактику болезней.

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что натуральная (или «черная», как ее называли в России) оспа полностью побеждена. Одолеть недуг, избежать которого в прежние времена было, согласно старинной немецкой поговорке, так же трудно, как и любви, помогла именно повсеместная вакцинация.

Русская императрица Екатерина II и английский медик Томас Димсдейл были бы рады об этом узнать.