Как сделать, чтобы АУЕ вымерли, как мелкие динозаврики

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30 августа, четверг  |  Последнее обновление — 14:11  |  vz.ru
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина

Президент существенно смягчил пенсионную реформу, не пожалев дополнительных вложений Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин. В чем суть предложенных корректировок и как они скажутся и на государственных финансах, и на перспективах пенсионеров? Подробности...
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Как пригодилась «горячая линия» связи Кремля с Белым домом

Чтобы лучше понять Хрущева, Кеннеди предпочел прямое общение, но в письменном видеФото: Manchester Daily Express/Global Look Press
Ровно 55 лет назад, 30 августа 1963 года, из резиденции президента США в ЦК КПСС была отправлена фраза «Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку». Тем самым началась история так называемого красного телефона – линии экстренной связи между лидерами двух сверхдержав. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Как сделать, чтобы АУЕ вымерли, как мелкие динозаврики

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Криминализация молодежного общественного сознания – проблема комплексная, и обсуждать ее надо серьезно и профессионально. В нынешней же ситуации меня пугает только одно, но это сегодня главное! Подробности...
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          Владимир Ворожцов
          генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 30 августа 2018, 12:10

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          АУЕ. В «борьбе» с ним не наломайте, пожалуйста, дров!

          После событий в Петербурге об этом маловнятном молодежном движении в очередной раз массово заговорили, если не сказать – возопили.

          По большому счету, вопрос реально состоит в своевременности и правильности реагирования полиции на сигналы о совершении преступления.

          Посмотрел на «знатоков», которые активно комментировали проблему на ряде телевизионных каналов. К своему ужасу, не обнаружил среди них ни одного известного российского криминолога. А ведь прежде чем говорить о чем-то, необходимо понимать закономерность развития этого явления.

          Криминальные молодежные объединения существовали и в СССР, существуют они во многих странах мира, формируются и развиваются по своим закономерностям. Имеется немало исследований на эту тему.

          Фото:

          Кроме соответствующей среды и круга общения, на становление их психологии немалое влияние оказывает как современное состояние общества, социально-экономическое положение регионов их проживания, так и музыкальная субкультура (сколько нынешних звезд эстрады выросли из криминально-ресторанных лабухов!), кино и телевидение, нередко весьма героизирующие «законников» и авторитетов, и многое другое.

          Тихо и незаметно продвигается в наш массовый, разговорный язык блатной и воровской жаргон, на практике являющийся языком миллионов людей на всем постсоветском пространстве.

          Криминализация молодежного общественного сознания – проблема комплексная, и обсуждать ее надо серьезно и профессионально. В нынешней же ситуации меня пугает только одно, но это сегодня главное!

          АУЕ и прочая подобная совокупность ценностных ориентаций нуждается для своего упрочения и развития в... рекламе, в доступе к СМИ. Вот это они сейчас массово и получили.

          Обсуждая и освещая эту тему, мы же ее одновременно и широчайшим образом пропагандируем!

          Что делать? Молчать?

          Нет.

          Сейчас нередко вспоминают времена маккартизма в США. А ведь им удалось тогда осуществить почти невозможное.

          Довольно много людей в США во второй половине сороковых годов действительно придерживались прогрессивных, как они тогда говорили, коммунистических взглядов. И изощренный метод борьбы с ними нашелся.

          Массовыми усилиями истеблишмента, пропаганды, СМИ, кино, церкви была произведена кардинальная трансформация системы общественной оценки взглядов человека.

          В результате в США удалось добиться того, что человек, имевший подобные прогрессивные взгляды, приравнивался в общественном сознании «к мерзкому, поганому, завшивленному бомжу», которого не то что в гости позвать, поговорить, а подойти-то близко противно и тошнотворно.

          Изгои долго не существуют....

          Это в СССР диссидент был завидным, интересным собеседником, у него и журнальчики импортные водились, и сигареты «ненашинские», и еще кое-что. В США было все наоборот.

          Противостоять, причем продуктивно и безоговорочно, любому «героизирующему» себя криминальному явлению можно только одним эффективным путем – его абсолютной дегероизации.

          Только тогда, когда сторонник подобных молодежных движений в любой, даже смежной социальной среде, будет восприниматься как «последнее вонючее импотентное завшивленное чмо», на которого любая девчонка без смеха, отвращения и издевки не взглянет, только тогда они вымрут сами собой, как неуклюжие мелкие динозаврики.

          Удастся ли нашей общественности и СМИ осуществить подобное?

          Пока сомневаюсь...

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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