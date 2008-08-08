Как сделать, чтобы АУЕ вымерли, как мелкие динозаврики

АУЕ. В «борьбе» с ним не наломайте, пожалуйста, дров!

После событий в Петербурге об этом маловнятном молодежном движении в очередной раз массово заговорили, если не сказать – возопили.

По большому счету, вопрос реально состоит в своевременности и правильности реагирования полиции на сигналы о совершении преступления.

Посмотрел на «знатоков», которые активно комментировали проблему на ряде телевизионных каналов. К своему ужасу, не обнаружил среди них ни одного известного российского криминолога. А ведь прежде чем говорить о чем-то, необходимо понимать закономерность развития этого явления.

Криминальные молодежные объединения существовали и в СССР, существуют они во многих странах мира, формируются и развиваются по своим закономерностям. Имеется немало исследований на эту тему.

Кроме соответствующей среды и круга общения, на становление их психологии немалое влияние оказывает как современное состояние общества, социально-экономическое положение регионов их проживания, так и музыкальная субкультура (сколько нынешних звезд эстрады выросли из криминально-ресторанных лабухов!), кино и телевидение, нередко весьма героизирующие «законников» и авторитетов, и многое другое.

Тихо и незаметно продвигается в наш массовый, разговорный язык блатной и воровской жаргон, на практике являющийся языком миллионов людей на всем постсоветском пространстве.

Криминализация молодежного общественного сознания – проблема комплексная, и обсуждать ее надо серьезно и профессионально. В нынешней же ситуации меня пугает только одно, но это сегодня главное!

На эту тему

АУЕ и прочая подобная совокупность ценностных ориентаций нуждается для своего упрочения и развития в... рекламе, в доступе к СМИ. Вот это они сейчас массово и получили.

Обсуждая и освещая эту тему, мы же ее одновременно и широчайшим образом пропагандируем!

Что делать? Молчать?

Нет.

Сейчас нередко вспоминают времена маккартизма в США. А ведь им удалось тогда осуществить почти невозможное.

Довольно много людей в США во второй половине сороковых годов действительно придерживались прогрессивных, как они тогда говорили, коммунистических взглядов. И изощренный метод борьбы с ними нашелся.

Массовыми усилиями истеблишмента, пропаганды, СМИ, кино, церкви была произведена кардинальная трансформация системы общественной оценки взглядов человека.

В результате в США удалось добиться того, что человек, имевший подобные прогрессивные взгляды, приравнивался в общественном сознании «к мерзкому, поганому, завшивленному бомжу», которого не то что в гости позвать, поговорить, а подойти-то близко противно и тошнотворно.

Изгои долго не существуют....

Это в СССР диссидент был завидным, интересным собеседником, у него и журнальчики импортные водились, и сигареты «ненашинские», и еще кое-что. В США было все наоборот.

Противостоять, причем продуктивно и безоговорочно, любому «героизирующему» себя криминальному явлению можно только одним эффективным путем – его абсолютной дегероизации.

Только тогда, когда сторонник подобных молодежных движений в любой, даже смежной социальной среде, будет восприниматься как «последнее вонючее импотентное завшивленное чмо», на которого любая девчонка без смеха, отвращения и издевки не взглянет, только тогда они вымрут сами собой, как неуклюжие мелкие динозаврики.

Удастся ли нашей общественности и СМИ осуществить подобное?

Пока сомневаюсь...

Источник: Блог Владимира Ворожцова