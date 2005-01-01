Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Взгляд
14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
Разделы

Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

Украина нашла альтернативный российскому газФото: Umit Bektas/Reuters
Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает? Подробности...
Перейти а раздел…

Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
Перейти а раздел…

Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...

Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Умер Станислав Говорухин
          Родственники жертв катастрофы Ту-154 подали иски в Высокий суд ЛондонаПоявились видео гуляний болельщиков в МосквеМИД предупредил о катастрофических последствиях штурма порта ХодейдаРоссияне назвали собственные главные достоинства и недостатки
          Депутат ответил коллеге по поводу любви на ЧМ-2018Токио сделал заявление о выводе баз США из ЯпонииСША собрались экстерриториально преследовать спортсменов за допингНафтогаз заявил о необратимых последствиях ввода «Северного потока – 2»
          Госдеп ответил на обвинения Конашенкова в подготовке провокации с химоружиемПосольство перенесло в Иерусалим прием в честь Дня РоссииAl Jazeera рассказала об изнасилованиях сирийских женщин солдатами армии АсадаУволенной из-за фото в купальнике учительнице предложили работу модели

          Главная тема


          Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

          влияние в регионе


          В США объяснили замену Ираком американских «Абрамсов» на российские Т-90

          «борьба» с коррупцией


          Украину заподозрили в попытке обмануть МВФ

          «Не опаздывайте, пожалуйста»


          Харламов дал юмористическое напутствие сборной России

          «плачут девочки»


          Депутат призвала россиянок избегать секса с гостями ЧМ-2018

          «Герой казачества»


          На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР

          70-е место в рейтинге ФИФА


          Британские СМИ под балалайку объяснили слабый уровень футбола в России

          армия и вооружения


          Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

          особый случай


          Видеоролик показал, как курсант спас самолет после ЧП при взлете

          встреча с Ким Чен Ыном


          Андрей Бабицкий: Трампу пришлось пройти через незримую процедуру самой настоящей коллаборации

          «Нацболка из Житомира»


          Захар Прилепин: Закон, запрещающий выдачу ополченцев и активистов, нужен как можно скорее

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?


          Ирина Алкснис

          Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 14 июня 2018, 11:06

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В России в сфере строительства и формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их осмысленный и целенаправленный характер, казалось бы, должен быть очевиден любому. Но практика показывает, что это не так. Большинство, похоже, не замечает происходящего.

          А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Начать, пожалуй, имеет смысл с самоцитирования:

          «В России государством реализуется масштабный проект по созданию принципиально новой элитарной системы, которая бы отвечала вызовам времени, была бы эффективной, адаптивной и при этом устойчиво воспроизводила себя из поколения в поколение.

          Основные ее черты очевидны: смешанный наследственно-эгалитарный характер, жесткий отбор для представителей любого класса и обкатка претендентов в непростых условиях, в том числе с прямым риском для жизни».

          Итак, рассмотрим три главных фактора в создающейся системе: отбор в высокопоставленных кругах (условной – пока – наследственной элите), отбор в более низких социальных группах и обкатка отобранных претендентов в «полевых» условиях.

          Фото: Петр Ковалев/ТАСС

          После 30 лет капитализма в России произошло отрезвление существенной части состоятельных и высокопоставленных людей в стране – отрезвление относительно двух важнейших вещей.

          Во-первых, пришло осознание, что жизненные и бизнес-модели «заработали/наворовали в России и уехали навсегда жить в цивилизованный мир» и «живем в Европах, а деньги капают из России», на которые ориентировалась российская элита больше 20 лет (а на самом деле еще больше, поскольку слабость к Западу российские высокопоставленные круги питали веками), не работают. По многим причинам, которые уже неоднократно обсуждались, а в последнее время стали совершенно очевидны.

          Но суть неизменна: попытки реализовать эту модель приводят к потере денег и статуса, в самом лучшем случае в следующем поколении, то есть через 20–30 лет, а в худшем – прямо сейчас, в течение нескольких лет.

          В результате российская элита встала перед необходимостью национализации. Это означает, что, если люди хотят, чтобы их род, их дети, внуки и правнуки продолжали из поколения в поколение занимать высокое положение в обществе и быть состоятельными людьми, они должны жить и работать в России. Самые умные и дальновидные люди поняли это уже некоторое время назад и быстрее прочих приняли эту стратегию на вооружение.

          Во-вторых, к российской элите пришло осознание, что сохранение семьей высокого статуса возможно, только если следующее поколение окажется способным сохранить и преумножить заработанное отцом-основателем. А вот с этим у очень многих возникли серьезные проблемы.

          Неслучайно многие богатейшие бизнесмены России признаются, что им некому передать созданный бизнес, даже если у них есть дети. Те просто не потянут такую нагрузку и ответственность и очень быстро потеряют все заработанное их родителями. В результате понимание, что детей надо воспитывать, готовить к грядущей ответственности и давать образование, которое позволит им продолжить начатое дело, также возникло – если не у всех, то у многих.

          Однако дети из высокопоставленных семей пока не составляют существенной части тех, кто стремится к вершинам власти в стране. Одни – потому что усвоили приоритеты предыдущего поколения и связывают свою жизнь исключительно с Западом. Другие – потому что не хотят ничего, кроме как жить беззаботной жизнью богатых наследников. Третьи – потому что, может быть, и хотели бы, но не обладают необходимыми качествами для этого – просто не тянут.

          В результате группа «наследников», которые всерьез делают карьеры в России (как в бизнесе, так и на госслужбе) и при этом демонстрируют необходимые для этого качества (образование, работоспособность и т. д.), весьма невелика. А публичных фигур и вовсе по пальцам можно пересчитать: сыновья Чайки, Иванова, Патрушева, Ротенбергов, Тимченко, еще несколько имен...

          Но это только пока.

          Стоит отдавать себе отчет, что вскоре эта ситуация изменится и в возраст войдет новое, куда более многочисленное поколение наследников, чьи высокопоставленные родители осознали реалии и ныне целенаправленно готовят своих детей к жизни и карьере в России.

          Можно сколько угодно возмущаться, но стоит признать реальность: дети высокопоставленных родителей всегда и везде имеют более выгодные условия для карьерного успеха. Пытаться бороться с этим можно, но, как показывает практика, бесполезно – результата все равно не будет.

          Однако у системы наследственной элиты есть очевидная и очень серьезная проблема: она склонна к вырождению.

          Более того, всегда существует риск того, что благодаря семейным связям по иерархической лестнице удастся подняться тем «наследникам», чьи способности и личные качества очевидно не соответствуют предъявляемым на этом уровне требованиям. И ладно если это будет только руководство бизнесом, который в итоге разорится и сменит владельца. Куда сложнее ситуация, если таких людей станет слишком много в системе госуправления, это будет очевидной и серьезной угрозой для страны в целом.

          В этой ситуации встает закономерный вопрос: чем можно уравновесить влияние семейных денег, связей и статуса, которые всегда стоят за наследниками? Как сделать так, чтобы элита не закрывалась в своем безмятежном благополучии, превращая систему – и страну в итоге – в загнивающую трясину с некомпетентным руководством?

          Именно для решения этой задачи в России формируются – и во многом уже сформированы – новые и довольно остроумные социальные лифты для выходцев из любого социального слоя.

          Неужели кто-то думает, что все эти инициативы – от образовательного центра «Сириус» до ежегодного конкурса «Лидеры России» – государство реализует по доброте душевной?

          Государство в России ведет широкий, но очень жесткий отбор кадров для себя. Причем ума и таланта ему недостаточно. Претенденты (от 10-летних детей до 40-летних дяденек) должны помимо этого демонстрировать отличную работоспособность, энергию и впечатляющие пробивные качества, поскольку только благодаря им можно пройти все необходимые фильтры и «попасть в обойму».

          В результате государство в России неспешно, но неуклонно формирует пул из сотен (а скорее даже тысяч) крайне незаурядных и откровенно выдающихся личностей, многие из которых в итоге окажутся вовлечены в систему, причем на важнейшие позиции. И их социальное происхождение будет при этом совершенно неважно.

          Но и это еще не все.

          Есть еще такой фактор (о котором я уже писала), как развернутая сеть кадетских корпусов, которые представляют собой не что иное, как систему подготовки государством служивого сословия. А это ежегодно тысячи молодых людей, у которых помимо отличного и заточенного именно на госслужбу образования и воспитания будет еще одно важное преимущество: корпоративная сплоченность, закаленная годами совместной жизни в кадетском пансионе.

          В результате очень скоро (приблизительно как раз тогда, когда в бизнес и власть придет новое поколение «наследников») у государства будет «армия» выходцев из обычных семей, готовых штурмовать карьерные высоты. Среди них будут выдающиеся таланты, «зубастые акулы» менеджмента и тысячи среднестатистических чиновников с «маленьким» тузом в рукаве в виде кадетской спайки и «своих» в любой структуре и на любом уровне.

          В этой ситуации ответ на вопрос «Что сильнее – семейные связи и деньги или талант, «зубастость» и корпоративная сплоченность?» становится куда менее очевидным.

          Но и это еще не все.

          Помимо создания механизма жесткой элитарной конкуренции государство в России создает еще один важный инструмент проверки претендентов на прочность.

          Проблема заключается в том, что среднестатистический современный человек редко подвергается суровым испытаниям. В наше время мальчик может вырасти и стать взрослым (и даже зрелым) мужчиной, так ни разу и не столкнувшись с реалиями, которые формировали мужчину еще совсем недавно – от тяжелого физического труда до службы в армии. Да даже драки среди мальчишек становятся все менее распространенными, а они, как ни крути, тоже веками закаляли характер и формировали их личность.

          Попадая же в высокопоставленные круги, в наше время человек попадает в еще более комфортную и безопасную среду.

          Печальные результаты такого положения вещей стали все более наглядно проявляться в последние годы, особенно в Европе, где решения о судьбах мира принимают люди, лично никогда в жизни не подвергавшиеся реальным испытаниям, не ходившие по краю, не знающие на собственном опыте, каково это, когда твоя жизнь висит на волоске.

          Именно эту проблему пытается в массовом порядке решить новая система формирования элиты в России. Служба в армии – хотя бы год призывной – становится обязательной во все большем количестве сфер.

          При этом совсем не случайно в российской элите сформировался такой феномен как siloviki, как выражаются западные исследователи. Люди с обширным опытом службы в военных и специальных структурах, особенно с риском для жизни, действительно получают дополнительный бонус к своему резюме.

          Но полностью заполнить органы государственной власти людьми с боевым опытом физически невозможно. Поэтому создаются специальные инструменты, которые должны подвергать претендентов повышенным нагрузкам, пусть даже искусственно созданным, которые проверяют их на прочность.

          А вы думали, что претенденты в губернаторы в прошлогоднем видео просто так со скалы прыгали?

          А ведь это только малая часть испытаний, которые ныне целенаправленно организуются претендентам на высокие посты.

          Насколько удачной и успешной окажется создаваемая ныне в России система отбора и подготовки элиты, вопрос открытый. История показывает, что невозможно предусмотреть все «кочки», проблемы и уязвимости.

          Тем не менее стоит отдать должное российской власти, которая пытается разорвать порочный круг предыдущих исторических эпох и создать устойчивую и эффективную систему формирования и воспроизводства национальной элиты.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

          Андрей Бабицкий, журналист
          После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

          Захар Прилепин, писатель
          Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
          Обсуждение: 56 комментариев

          Без этих скреп общество просто расползется

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

          Эдуард Биров, журналист
          Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
          Обсуждение: 97 комментариев

          Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

          Антон Крылов, журналист
          282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          «Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............