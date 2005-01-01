Кто защитит Крымский мост

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...

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          Кто защитит Крымский мост

          Владимир Ворожцов
          генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 18 мая 2018, 21:01

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          Второй день слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. Но что меня в очередной раз «восхитило»?

          Среди все тех же выступающих я не увидел ни одного человека, хотя бы отдаленно знакомого с организацией охраны и обороны объектов на стратегических коммуникациях.

          А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают.

          Вспомнился в этой связи один необычный случай самого начала восьмидесятых.

          Докладываю генералу какую-то бумагу, редчайший для меня в тот момент случай.

          Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

          Входит сержант – порученец:

          – Товарищ генерал, прибыл А. Вы его вызывали!

          – Да, пусть заходит!

          И, обращаясь ко мне, сказал:

          – Посиди! Мы с ним быстро переговорим. Это со сборов парень. Секретчиков.

          Вошел незнакомый, крепко сложенный среднего роста человек:

          – Товарищ генерал! Старший мичман А. по вашему приказанию прибыл!

          Звание мичмана для внутренних войск, согласитесь, весьма нетипично...

          – Вот слушай, А.! Письмо на тебя пришло. От военного прокурора гарнизона. Сестра «потерпевшего» на тебя жалуется!

          – Нападавшего, товарищ генерал!

          – С особой, говорит, жестокостью ты с ее братом обошелся! Расскажи, как дело было?

          – Сестра у меня в Ленинском районе живет. Попросила срочно помочь по хозяйству. Сразу после службы, не переодеваясь, поехал к ней. Провозился с освещением до ночи. Иду по парку на конечную остановку трамвая. Вдруг из-за кустов выскакивает мужик на голову меня выше. И нож у него в руках такой хороший, из напильника выточен. Видит мою форму и кричит: «Ууу, конвойник поганый, убью!»

          – Ну а ты?

          – Так я, товарищ генерал, машинально так дернул его за руку. Ну, нож в одну сторону, он в другую. Оказался ранее трижды судимый. Месяц назад только вышел.

          – Да знаю я! А вот сестра пишет, что ты ему обе руки сломал, ключицу переломил и еще челюсть вдребезги. Челюсть-то он как сломал?

          – Когда падал – он о бордюр сам ударился!

          – Ну понятно. Так мы и пишем прокурору – случайно, в результате произвольного падения.

          В ходе разговора генерал делал строгое лицо, но веселую улыбку скрыть было невозможно:

          – Ну, ты, это... В следующий раз... Ну сломал ты ему правую руку. Сломал левую. Но челюсть-то больше не ломай! А то пишет – с особой, понимаешь, жестокостью.

          – Разрешите идти, товарищ генерал?

          – Иди! А орден то ты за что получил?

          – За разминирование порта города Дакки, Восточный Пакистан. Ныне государство Бангладеш.

          Позже оказалось, что в целях обеспечения секретности сборов их кураторы из военной контрразведки не нашли ничего лучшего, как просто переодеть летчиков и моряков внутренних войск в единую форму МВД СССР с краповыми петлицами.

          Да, не мог тогда знать незадачливый сиделец с ножом из напильника, когда принял уникального боевого пловца из подразделения по охране атомных ледоколов за контролера местной ИТК, об очень сложной структуре внутренних войск (ныне Росгвардия).

          Но ведь есть люди, хорошо разбирающиеся в военной организации общества. Организацию охраны и обороны объектов на транспорте разрабатывали десятилетиями.

          И в Гражданскую войну «бурнаши мост поджигали». И в фильме «А зори здесь тихие» фашисты шли куда и с какой целью? Взорвать мост на железной дороге, идущей в Мурманск.

          В период Великой Отечественной войны железнодорожные части внутренних войск НКВД СССР сыграли огромную, в том числе стратегическую, роль во время проведения некоторых важнейших операций. Кстати, все легендарные бронепоезда входили именно в их состав.

          Вместе со строительством БАМа была специально сформирована 104-я дивизия внутренних войск, в состав которой входили два дивизиона бронепоездов, морской отряд и дивизион сторожевых катеров.

          Юные курсанты командных училищ внутренних войск на макетах из пенопласта тщательно изучали тактику охраны мостов и тоннелей...

          За десятилетия в стране выращена целая плеяда командиров и военных инженеров, подготовленных к этой работе. Разработаны методики, защищены диссертации.

          Наиболее активно эти разработки велись в восьмидесятые годы.

          Вы думаете, что мы с тех пор стали глупее?

          P. S. Кстати, никто из ораторов не заметил, что на днях в Госдуму внесен законопроект, позволяющий Росгвардии не только досматривать, но и эвакуировать суда из акватории Крымского моста.

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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