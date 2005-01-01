О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Только что говорил с друзьями из Латвии. В этой прекрасной европейской стране арестованы те, кто возглавлял массовое движение против закрытия русских школ. Александр Гапоненко и Владимир Линдерман. Арестованы там, где четверть русских и 70 процентов изъясняются на русском, – только за то, что мирно противились политике этноцида.

Вчера был на презентации книги памяти писателя Олеся Бузины, расстрелянного среди бела дня в Киеве. Обнял его пожилую плачущую мать, Валентину Павловну. Убийцы так и не понесли наказания.

А сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать задержанного в Киеве и арестованного в Херсоне главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии, где даже телеканал «Дождь» запрещен и не эфирит больше Савик Шустер, а телеканал «Интер» кошмарят за концерт к 9 мая.

Но обо всём об этом дисциплинированно и упрямо помалкивают наши трубадуры свободы.

Источник: Блог Сергея Шаргунова