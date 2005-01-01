Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

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17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...

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          Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 17 мая 2018, 22:35

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          На хоккейную тему. Сегодняшний матч наглядно продемонстрировал разницу между высокотехнологичным серийным производством и импортом с элементами локализации.

          По игре к команде претензий нет. Могли, кстати, и выиграть, если бы повезло чуть больше...

          Но! Сколько таких команд может еще составить Канада? Восемь? Десять? А если такие команды чуть-чуть разбавлять звездами первой–второй величины? Пять? Шесть? А мы? Максимум еще одну, и то вряд ли.

          Про всех-всех-всех звезд не надо. В 2010 году (тогда на ОИ были все звезды) нас те же канадцы в блин раскатали на старте плей-офф, не оставив даже шанса.

          Итак, хоккей, как и всё на свете (создание автомобилей, полеты в ближний космос, наука, политическая аналитика), – это массовое производство в очень конкурентной среде.

          Фото: Grigory Dukor/Reuters

          При этом стоит отметить, что тот хоккей, в который сейчас играют все добротные команды мира, – это модифицированный советский хоккей 1970–1980 гг. Вот только в СССР он по обыкновению был выращен в своего рода пробирке закрытого НИИ.

          Кстати, сколько Советский Союз мог выставить «красных машин» в те годы? Ответ: одну. Регулярные турниры вторых сборных (как правило, без участия канадцев) в Ленинграде показали, что вторая советская «машина» уже ничем не лучше зарубежных вторых.

          Ну а после суперсерии 1972 года (которую, напомню, мы проиграли) хоккей стал глобальным. Его стали ставить на конвейер в США и Канаде частные компании, ориентированные на захват рынка и победу в конкурентной борьбе. Сначала это происходило в Северной Америке, потом – везде. Маленькую «машину», эдакого крепкого середнячка, может собрать даже маленькая Швейцария.

          И советский хоккей – не как изобретение, а как непобедимая технология – стал быстро тускнеть.

          Да, НХЛ располагала (и располагает) куда большими ресурсами, чем прочие лиги, но главное все-таки было в понимании хоккея как технологии массового производства – от мальчугана (а теперь и девчушки) семи лет от роду до портрета в зале славы НХЛ.

          Отсюда – тысячи тренеров разных уровней, сотни прекрасно подготовленных мастеров международного уровня, системы мотивации, новые разработки, малые, средние и крупные спонсоры... и конкуренция, конкуренция, конкуренция.

          Мы же стали (впрочем, не только мы) реимпортировать уже модифицированный глобальный хоккей в Россию – через легионеров, через «перенятие передового опыта», через попытку «сделать КХЛ как НХЛ».

          По ходу дела было упущено очень важное звено. Мы ничего не разрабатываем и очень мало производим. При этом мы всё ждем легионеров из-за океана (не важно, переехавших обратно в Россию или освободившихся в результате плей-офф Кубка Стенли), но что при этом держим в голове? Да, созданную в единичном экземпляре «красную машину» времен СССР.

          Хватит уже! Пора бы определиться. Как с хоккеем, так и со всем остальным.

          Своя технология. Своё массовое производство. Постоянная конкуренция. Ну и НИОКР, само собой, тоже свои. Вот так выигрывают. В материальном производстве, в хоккее, в бизнесе, даже в космосе.

          Я уж боюсь говорить о той тонкой грани, которая отделяет от стандартного массового производства дипломатию и войну.

          А ведь выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х.

          Источник: Блог Дмитрия Дробницкого

           


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