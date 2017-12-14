То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Похоже, что почетная роль либерально мыслящего человека на Руси уже не является гарантированным оберегом, защищающим носителя почетного статуса от любых неприятностей, как это было в течение долгого времени.

Адвокат Марк Фейгин – это человек с идеальным послужным списком, которым мог бы гордиться любой представитель либерального лагеря, ведущий неустанную борьбу с «кровавым режимом»: в его активе – защита «Пусси Райот», Надежды Савченко, украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Россией в шпионаже.

Заниматься адвокатской деятельностью ему совершенно не мешала некоторая неадекватность, признаки которой были заметны и раньше.

Еще где-то год назад Фейгин не слишком изобретательно, но вместе с тем вполне по-скотски материл своего коллегу, другого демократического лойера Илью Новикова на потеху публике.

Новиков обратился в палату адвокатов с просьбой о лишении сквернослова адвокатского статуса, но квалификационная коллегия проголосовала против. Фейгин тогда очень ожидаемо прокомментировал происходящее, заявив, что это проигрыш Кремля.

Устойчивая привычка наших свободомыслящих соотечественников любое событие из собственной жизни интерпретировать как итог очередного раунда в схватке с Кремлем, прежде обеспечивала им защиту от неприятностей.

Зная, что именно в такой трактовке будет подано любое решение, ответственные лица и органы старались не наказывать провинившихся, чтобы избежать обвинений в холуйстве и действиях по указке властей.

Но на сей раз Фейгина из адвокатов все же поперли. Причиной беспрецедентного решения стала клевета в адрес журналиста Анатолия Шария, которого разошедшийся не на шутку светоч юридической мысли назвал обвиняемым по делу о педофилии.

Шарий подал в Хамовнический районный суд города Москвы иск о защите чести и достоинства и, поскольку никаких доказательств в пользу своего утверждения адвокат представить не сумел, процесс был им позорно проигран. Твиты, в которых содержалась клевета, и стали основанием для вердикта палаты адвокатов Москвы.

Здесь интересно то, что изначально адвокатская гильдия скорее пыталась заволокитить вопрос. Первый раз требование о лишении Фейгина статуса за нарушение профессиональной этики, с которым обратилась в палату адвокат Шария Сталина Гуревич, было отклонено.

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Не стал рассматривать жалобу и Следственный комитет России, куда Гуревич обратилась с заявлением о привлечении клеветника к уголовной ответственности. Что сыграло в пользу Фейгина – профессиональная солидарность его коллег или то же самое нежелание оказаться втянутыми в политику – неизвестно. Скорее всего, и то, и другое.

Адвокатское сообщество обычно крайне неохотно идет на те или иные запретительные меры в отношении представителей своего цеха. А уж от политики вообще предпочитает держаться на максимальном расстоянии, дорожа репутацией.

Если вы предположите, что Фейгин, не изменяя обыкновению, и на сей раз представил происходящее как политическую расправу, то не ошибетесь.

«Чего ждать от российской адвокатуры, изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище», – распял Адвокатскую палату Москвы юрист в своем Твиттере.

Однако, похоже, публику уже гораздо сложнее впечатлить этим приемом. Люди скорее склонны оценивать поступки и их содержание, нежели продолжать верить в сложную конспирологию, в рамках которой любая неудача оценивается как репрессивные происки режима.

Нарушил адвокат профессиональную этику, прибегнув к клевете и неоднократно оскорбив защитника Шария в публичном пространстве? Несомненно. Именно такое поведение профессиональный кодекс считает неприемлемым для представителей профессии.

То, что Фейгин явился первой жертвой кодекса, неудивительно, поскольку последний был принят всего год назад и только начал применяться.

В этой истории мне представляется важным то, что к какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью».

Нормы поведения должны быть одинаковы для всех: и для согласных, и для несогласных. И различные кодексы, а также общественное мнение просто требуют от людей, представляющих ту или иную профессию, вести себя прилично.

Очень характерным выглядит обсуждение вердикта палаты под гневным твитом Фейгина о «холуйской адвокатуре». Там почти не встречаются слова поддержки от единомышленников, большая часть откликов – это издевательские комментарии оппонентов.

Даже по мнению тех, кого Фейгин считает соратниками по политической борьбе, верный образ мыслей и готовность верой и правдой служить делу освобождения родины от векового рабства не может давать права вести себя непристойно и в нарушение установленных правил.

Так что, возможно, от привычки утверждать, что «власти отключили у меня горячую воду», придется отказаться ввиду утраты у этой волшебной формулы всякой функциональности. И научиться вести себя прилично – не материться, не клеветать.