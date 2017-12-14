То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Взгляд
25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
Разделы

Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
Перейти а раздел…

За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
Перейти а раздел…

Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...

Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
      Подробности...

      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
      Подробности...

      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
      Подробности...
      Обсуждение: 17 комментариев
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина объявила в розыск 5,8 тыс. оставшихся в Крыму военных
          Генштаб рассказал о сбитых и попавших в цель «умных» ракетах СШАОккупация Украины обошлась бы России дешевле обходных газопроводовАэропорт в Керчи возобновляет работу после 10 лет простояЛидер оппозиции Армении сделал заявление о выборах премьера
          Депутат Рады предрек распад УкраиныЛатвия заявила о невозможности принять больше войск НАТОПентагон рассказал, какое оружие будущего собирается получитьАмериканец сравнил Федора Емельяненко с козлом
          СМИ отследили путь «вагнеровцев» после возвращения из СирииПоявились свежие фото Крымского моста из космосаКитайские ученые узнали о разрушении подземного ядерного полигона КНДРНашлась еще одна военная причина повышения цены на нефть

          Главная тема


          Оккупация Украины обошлась бы России дешевле обходных газопроводов

          «фрагменты для изучения»


          Западные эксперты придумали объяснение попаданию «Томагавков» в руки России

          армия и вооружения


          ВМФ назвал одну из важнейших характеристик перспективного российского авианосца

          первый выпуск


          В программу кадрового резерва президента будет сделан новый набор

          «головой разбил лобовое стекло»


          Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина

          «пассивно-агрессивные объятья»


          WP: Трамп и Макрон не могут перестать трогать друг друга

          «беспокоят исламисты»


          В немецких тюрьмах не хватает мест

          международное право


          Запад придумал способ обойти право вето России в СБ ООН

          «Абсолютно в любой стране»


          Глава ОЗХО заявил об изготовлении яда для Скрипалей в США

          «концепция котика»


          Антон Крылов: Мы не должны сами себя запирать в проведенных Сталиным границах РСФСР

          Украинская автокефалия


          Александр Чаусов: Ответ Вселенского патриархата следует перевести с «византийского» на русский

          «Либералам как нож в сердце»


          Лев Пирогов: А если подумать, то зачем отвлекать ребенка от гаджетов?

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Андрей Бабицкий

          То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 25 апреля 2018, 18:20

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Похоже, что почетная роль либерально мыслящего человека на Руси уже не является гарантированным оберегом, защищающим носителя почетного статуса от любых неприятностей, как это было в течение долгого времени.

          Адвокат Марк Фейгин – это человек с идеальным послужным списком, которым мог бы гордиться любой представитель либерального лагеря, ведущий неустанную борьбу с «кровавым режимом»: в его активе – защита «Пусси Райот», Надежды Савченко, украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Россией в шпионаже.

          Заниматься адвокатской деятельностью ему совершенно не мешала некоторая неадекватность, признаки которой были заметны и раньше.  

          Еще где-то год назад Фейгин не слишком изобретательно, но вместе с тем вполне по-скотски материл своего коллегу, другого демократического лойера Илью Новикова на потеху публике.

          Новиков обратился в палату адвокатов с просьбой о лишении сквернослова адвокатского статуса, но квалификационная коллегия проголосовала против. Фейгин тогда очень ожидаемо прокомментировал происходящее, заявив, что это проигрыш Кремля.

          Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

          Устойчивая привычка наших свободомыслящих соотечественников любое событие из собственной жизни интерпретировать как итог очередного раунда в схватке с Кремлем, прежде обеспечивала им защиту от неприятностей.

          Зная, что именно в такой трактовке будет подано любое решение, ответственные лица и органы старались не наказывать провинившихся, чтобы избежать обвинений в холуйстве и действиях по указке властей.

          Но на сей раз Фейгина из адвокатов все же поперли. Причиной беспрецедентного решения стала клевета в адрес журналиста Анатолия Шария, которого разошедшийся не на шутку светоч юридической мысли назвал обвиняемым по делу о педофилии.

          Шарий подал в Хамовнический районный суд города Москвы иск о защите чести и достоинства и, поскольку никаких доказательств в пользу своего утверждения адвокат представить не сумел, процесс был им позорно проигран. Твиты, в которых содержалась клевета, и стали основанием для вердикта палаты адвокатов Москвы.

          Здесь интересно то, что изначально адвокатская гильдия скорее пыталась заволокитить вопрос. Первый раз требование о лишении Фейгина статуса за нарушение профессиональной этики, с которым обратилась в палату адвокат Шария Сталина Гуревич, было отклонено.

          Не стал рассматривать жалобу и Следственный комитет России, куда Гуревич обратилась с заявлением о привлечении клеветника к уголовной ответственности. Что сыграло в пользу Фейгина – профессиональная солидарность его коллег или то же самое нежелание оказаться втянутыми в политику – неизвестно. Скорее всего, и то, и другое.

          Адвокатское сообщество обычно крайне неохотно идет на те или иные запретительные меры в отношении представителей своего цеха. А уж от политики вообще предпочитает держаться на максимальном расстоянии, дорожа репутацией.

          Если вы предположите, что Фейгин, не изменяя обыкновению, и на сей раз представил происходящее как политическую расправу, то не ошибетесь.

          «Чего ждать от российской адвокатуры, изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище», – распял Адвокатскую палату Москвы юрист в своем Твиттере.

          Однако, похоже, публику уже гораздо сложнее впечатлить этим приемом. Люди скорее склонны оценивать поступки и их содержание, нежели продолжать верить в сложную конспирологию, в рамках которой любая неудача оценивается как репрессивные происки режима.

          Нарушил адвокат профессиональную этику, прибегнув к клевете и неоднократно оскорбив защитника Шария в публичном пространстве? Несомненно. Именно такое поведение профессиональный кодекс считает неприемлемым для представителей профессии.

          То, что Фейгин явился первой жертвой кодекса, неудивительно, поскольку последний был принят всего год назад и только начал применяться.

          В этой истории мне представляется важным то, что к какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью».

          Нормы поведения должны быть одинаковы для всех: и для согласных, и для несогласных. И различные кодексы, а также общественное мнение просто требуют от людей, представляющих ту или иную профессию, вести себя прилично.

          Очень характерным выглядит обсуждение вердикта палаты под гневным твитом Фейгина о «холуйской адвокатуре». Там почти не встречаются слова поддержки от единомышленников, большая часть откликов – это издевательские комментарии оппонентов.

          Даже по мнению тех, кого Фейгин считает соратниками по политической борьбе, верный образ мыслей и готовность верой и правдой служить делу освобождения родины от векового рабства не может давать права вести себя непристойно и в нарушение установленных правил.

          Так что, возможно, от привычки утверждать, что «власти отключили у меня горячую воду», придется отказаться ввиду утраты у этой волшебной формулы всякой функциональности. И научиться вести себя прилично – не материться, не клеветать.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          «Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
          Обсуждение: 60 комментариев

          Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          «Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Что на самом деле ответил Константинополь Украине

          Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
          На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
          Обсуждение: 75 комментариев

          Победу революции в Армении присудила армия

          Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
          Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

          Эдуард Биров, журналист
          Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
          Обсуждение: 55 комментариев

          Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам?

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Макрон решил смотреть на Россию и Сирию с трамповского угла зрения

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Может, Макрон не отдает себе отчет в том, что происходит на Ближнем Востоке, и просто «надувает губы»? На этот вопрос очень многие в России с удовольствием ответят утвердительно. Но я спешу их разочаровать. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Ленина можно назвать могильщиком права

          Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
          Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...
          Обсуждение: 723 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............