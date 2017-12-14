Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Взгляд
17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
Разделы

Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
Перейти а раздел…

Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...

      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль прокомментировал возможную приостановку новых санкций США
          Предложение России и Ирана в ОЗХО вызвало у стран Запада паникуЗахарова задала Трампу вопрос о «не сбитых» ракетах в СирииМакрон назвал себя «ровней Путину»Китай пообещал победить в войне с США за свободную торговлю
          Коса Тузла стала федеральной собственностьюГлава МИД Германии: Сирия – это не АушвицЛиторальные корабли ВМС США признали «кучей мусора»Рогозин рассказал о запрете поставок ракетных двигателей в США
          В мост с надписью «Газель» не проедет» врезался 146-й грузовикЗавершены стендовые испытания двигателя для Су-57Оппозиция объявила о начале «бархатной революции» в АрменииВ МЧС рассказали, что заблокировало все пути эвакуации в «Зимней вишне»

          Главная тема


          У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

          «акт агрессии»


          Путин в разговоре с Меркель резко осудил ракетный удар по Сирии

          сирены ПВО


          Стало известно, что произошло на базе «Шайрат»

          «схватили шланги»


          Американский телеканал узнал об инсценировке химатаки в сирийской Думе

          «организация фейков»


          Западная рок-звезда впервые поддержала позицию России по Сирии

          «пусть развлекается»


          Лавров напомнил Джонсону о приветствовавших Гитлера английских футболистах

          «игра в кошки-мышки»


          Стало известно о «подводной дуэли» российских и британской подлодок

          Президенты России и Ирана


          Путин сказал, что будет в случае нового удара по Сирии

          удары по сирии


          Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий

          «опять неоконы!»


          Дмитрий Дробницкий: Трамписты выступили с критикой сирийской авантюры Белого Дома

          «послали сигнал»


          Игорь Димитриев: Я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?


          Сергей Лукьяненко

          Запад действительно собирается наступить на те же грабли

          Сергей Лукьяненко
          писатель
          		 17 апреля 2018, 12:30

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Прямо-таки взгрустнулось.

          Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения про конфликт в Сирии.

          Сводились рассуждения к тому, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна, разве что какой-нибудь из пары способных летать самолетов может дотелепаться до военной базы на Кипре и уронить туда какую-нибудь гадость.

          В ответ на мой растерянный вопль «Да с чего ты взял?» человек на полном серьезе отвечает: «Да как может работать русская ПВО, если в России не производят микросхем вообще, а также не умеют программировать?»

          «А погуглить?» – восклицаю я.

          «Ну как могут быть программисты в Питере, к примеру, если там зарплаты в десять раз меньше, чем на Западе? Микросхем тоже не видел. Слышал, что в России пытались создать простейший ПК и не смогли. А программ русских я вообще никаких не видел».

          Повторюсь: человек неглупый, никак специально политически не ангажированный.

          То есть мнение его сложилось из впечатлений юности от СССР, откуда он уезжал, плюс нынешних западных СМИ.

          Особо подчеркну: я не собираюсь издеваться над френдом – и вас прошу этого не делать. Я специально имя не называю и своими словами все пересказал.

          Меня ужасает то, что это их общая система взглядов. И она, боюсь, присуща не только эмигрантам, не только рядовым западным обывателям, но и дядям-тетям, принимающим решения.

          В их вселенной ржавые русские ракеты вообще не летают, ну просто абсолютно. И поэтому русских можно и нужно дальше нагибать. Русские просто делают вид, что чего-то там могут.

          Последний раз такую ошибку совершал не-товарищ Гитлер в 1941 году.

          Видимо, прошло слишком много времени с тех пор – и Запад действительно собирается наступить на те же самые грабли.

          Печалька.

          Источник: Блог Сергея Лукьяненко


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

          Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
          Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
          Обсуждение: 84 комментария

          «Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

          Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
          Обсуждение: 70 комментариев

          Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

          Антон Крылов, журналист
          Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

          Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
          Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
          Обсуждение: 65 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............