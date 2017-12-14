Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Взгляд
30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
Разделы

Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
Перейти а раздел…

Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
Перейти а раздел…

Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Болгария отказалась высылать российских дипломатов
          «Зимнюю вишню» возвели самовольноЮлия Скрипаль начала есть и питьАмериканцы начали покидать генконсульство США в ПетербургеПочему Китай не встает на сторону России в деле Скрипаля
          Брата украинского пранкера Вольнова задержали за детское порноБурджанадзе: Запад ошибается, пытаясь загнать Россию в уголСаудовская Аравия нашла замену нефтиКанада отказалась вводить безвизовый режим с Украиной
          Порошенко высмеяли за объявление о запуске 4G на УкраинеДороги в России начнут покрывать использованным асфальтомЧехия заявила об отсутствии у Британии в деле Скрипаля даже косвенных доказательствНападающий сборной России перед ЧМ-2018 собрался уехать в Англию

          Главная тема


          Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

          Петербург важнее Сиэтла


          Американские СМИ: Кремль превысил зеркальный ответ США

          «Корейский поток»


          Сеул заявил о строительстве газопровода из России через КНДР

          ближний восток


          Минобороны оценило публикации об обмане российских радаров истребителями ВВС Израиля

          украинский пранкер


          Разоблачен новый циничный розыгрыш на тему трагедии в Кемерово

          трагедия в Кемерово


          Потерявший семью в пожаре кемеровчанин рассказал, кто закрыл двери кинозала

          «Мертвая рука»


          Запад ищет уязвимости в важнейшей ракетно-ядерной системе России

          разведка и контрразведка


          Насколько чувствительным для Запада окажется ответ России

          самая дорогая покупка


          Польша пытается нейтрализовать российские «Искандеры»

          «западноукраинский сепаратизм»


          Александр Чаленко: Идею перевода украинской мовы на латиницу лично я поддерживаю двумя руками

          «Невозможен здесь и Навальный»


          Андрей Бабицкий: Кемеровская трагедия выявила границы возможного для меня как жителя Донецкой народной республики

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?


          Степан Амбарцумян

          Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

          Степан Амбарцумян
          предприниматель
          		 29 марта 2018, 18:30

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Во время недавнего телешоу на экономические темы довольно известный предприниматель с праведным гневом в глазах рассказывал, как его чуть ли не каждый квартал вызывают в налоговую службу для «воспитательных» бесед.

          Там ему говорят, что средняя зарплата персонала на его предприятии в размере 20 тысяч рублей в месяц выглядит как-то подозрительно, да и вся сумма налогов компании явно недотягивает до среднеотраслевых показателей.

          «А какое, собственно, они имеют право вмешиваться в мой бизнес?» – возмущался обиженный бизнесмен.

          Он говорил так страстно и убежденно, что вся студия, проникшись, зааплодировала: вот он, наглядный пример того, как, несмотря на строгие указания президента, налоговики по-прежнему «кошмарят» бизнес.

          В отличие от недостаточно подготовленной студийной аудитории, многие владельцы малого и среднего бизнеса, сидевшие в тот момент у телеэкранов, прекрасно понимали, что их коллега, мягко говоря, лукавит.

          Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

          Ибо ясно, что большинство предпринимателей в стране регулярно занижают так называемую налогооблагаемую базу, уходя от уплаты налогов.

          Схема хорошо известна, но все-таки описать ее стоит – для широкой читательской аудитории.

          Итак, самый распространенный вариант «оптимизации» налогов в России выглядит следующим образом. Предприниматель отгоняет по фальшивым договорам деньги за якобы произведенные работы или услуги на счета так называемых ромашек («помоек», «бабочек» и проч.), откуда получает наличные («черный нал») – за минусом небольшого «обнального» процента.

          Таким образом, на бумаге увеличив производственные затраты, он снижает суммы к уплате по НДС, по прибыли, по социальным взносам и по НДФЛ.

          Образовавшийся «бонус» идет на выплаты работникам в конвертах, которые дополняют их белую зарплату (как правило, заниженную наполовину), а также на другие затраты «мимо кассы».

          Ну и себя любимого владелец бизнеса, естественно, не забывает.

          Схема эта начала работать сразу после «экономической революции» 90-х и на протяжении многих лет благополучно оставляла бюджет без налогов.

          Доходило до абсурда: некоторые пионеры отечественного бизнеса годами рисовали на бумаге убытки своих предприятий, благополучно покупая виллы на испанском побережье и прочие атрибуты сладкой жизни.

          Придя к власти, Путин, как известно, постепенно заставил налоги платить.

          Отчисления в бюджет увеличились многократно. Но и сегодня, по оценкам экспертов, от 30 до 50 процентов полагающихся налогов, благодаря описанной схеме, малый и средний бизнес не платит (с крупным бизнесом – история отдельная).

          Вполне понятно, что

          налоговики давно и досконально изучили схему обнальной «оптимизации» и знают все ее тончайшие нюансы.

          Кроме того, благодаря технологическому прорыву в информационной системе налоговой службы и новой системе электронной отчетности (в подробности вдаваться не буду) жизнь налоговиков упростилась донельзя. Теперь любой инспектор, нажав пару клавиш, может как на ладони увидеть всю схему движения средств.

          Так почему же правительство руками ФНС не прикроет все эти «ромашки» и не выведет на чистую воду нечестных предпринимателей?

          Чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, надо учесть четыре обстоятельства, которые объективно не дают возможности провести революционную зачистку.

          Первое. У налоговой службы просто физически не хватит сил, чтобы это сделать.

          Несмотря на то, что некоторые эксперты сетуют на раздутые штаты ФНС, численность персонала этого ведомства у нас в стране намного меньше (в пересчете на душу населения), чем в любом развитом государстве. Не говоря уже об уровне зарплат.

          Второе. Массовые проверки компаний (идти можно практически в любую, не ошибешься) могут, с одной стороны, привести к новой волне коррупции, с другой – к не менее массовому сворачиванию бизнеса.

          Третье. «Обнальные» деньги стали параллельной кровеносной системой нашего экономического организма, и внезапное ее перекрытие может привести к остановке всей жизнедеятельности.

          Четвертое и главное. Уплата всех полагающихся налогов предприятиями автоматически приведет к значительному росту цен, что в нынешних макроэкономических условиях смерти подобно.

          Безвыходная ситуация? Не совсем.

          Доказано: в экономике очень часто вместо хирургического вмешательства помогает щадящая терапия, которую, судя по всему, и выбрало в свое время правительство. «Терапевтом» стал М. В. Мишустин, который пришел к руководству ФНС в 2010 году.

          Внешне незаметно, но упорно и целенаправленно сам механизм сбора налогов был существенно скорректирован. В частности, вместо массовых внеплановых проверок в практику вошли точечные «профилактические» беседы с особо непонятливыми бизнесменами. 

          Во время таких встреч происходит нечто, напоминающее название популярного в свое время итальянского фильма «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». В итоге большинство предпринимателей добровольно соглашается пополнять бюджет.

          Не могу утверждать наверняка (инсайдерской информации у меня нет), но, похоже, ФНС разработала для служебного пользования некую систему коэффициентов, которая определяет тот минимум (в процентном отношении от выручки), который в данной конкретной отрасли и в данном регионе должно платить малое или среднее предприятие в бюджет.

          Теперь, надеюсь, становится понятно, почему налоговики интересовались у медийно раскрученного предпринимателя, каким образом его квалифицированные работники умудряются прокормить себя и семью на 20 тыс. рублей в месяц, в то время как меньше 40 тыс. рублей в Москве не получают даже чернорабочие.

          Что и говорить, «добровольно-принудительная» налоговая схема вызывает много вопросов. Но она работает. Во всяком случае, собираемость налогов растет существенно и неуклонно.

          Думаю, во многом благодаря ей сумма платежей в бюджет из этого источника увеличилась почти на 20%, за что недавно президент прилюдно похвалил главу налоговой службы.

          Предвижу закономерный вопрос: а зачем вообще изобретать какие-то половинчатые схемы? Не проще ли снизить налоги до такого уровня, чтобы предприниматели смогли честно все платить и жить спокойно?

          На первый взгляд, логика в их предложении железная. Но если разобраться чуть глубже, то оказывается, что в современных условиях это чистой воды популизм.

          Не надо быть специалистом, чтобы понять, что если завтра резко снизить налоги, то размер дыры в бюджете будет просто ужасающим. 

          Но ведь можно существенно снизить налоги только для малых и средних предприятий, утверждают многие эксперты, тем более что поступления от них определяющей роли в бюджете не играют. Серые налоговые схемы уйдут в прошлое, бизнес вздохнет свободно и расцветет, а суммарные налоговые отчисления в конечном счете возрастут.

          Ох, если бы так все просто решалось! Удивительно, что с телеэкранов и со страниц газет эти «очевидные» решения предлагают люди, которые не могут не знать про подводный камень, точнее – про скалу, которая лежит на пути их светлых начинаний.

          Ни для кого не секрет, что более или менее «выстроить» в смысле уплаты налогов удалось пока только большой бизнес. Именно там платят в основном белые зарплаты и именно там очень сложно спрятать прибыль и НДС – благодаря пристальному вниманию ФНС, которая на «крупняк» в первую очередь и нацелена (оставим за скобками офшорный уход от налогов).

          А теперь представим на минуту, что будет, если вдруг воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления – в том виде, в котором она сейчас предлагается.

          Резко сократив налоги для малого и среднего бизнеса и оставив прежний уровень для крупных компаний, мы тут же получим тысячи маленьких «северстальюшек» и «лукойлчиков». Отдельно взятые цеха и склады крупных компаний превратятся в малые или средние предприятия, которые будут платить налоги по минимальным ставкам.

          Можно не сомневаться: схемы «дробления» опытные капитаны большого бизнеса быстро придумают – ведь на кону серьезные деньги. И все будет законно, и все будут спокойно спать, только вот зарплаты бюджетникам и пенсии будет платить неоткуда.

          Так как же быть?

          Честно признаюсь, готового рецепта нет. Да и не мне его изобретать. Знаю только, что эту проблему надо вывести из тени (о ней почему-то никто вслух особо не говорит), серьезно обсудить и найти наконец решение – чем быстрее, тем лучше.

          Дело ведь не только в больших деньгах, которых недосчитывается бюджет.

          Противоестественное состояние налоговой «подвешенности», в котором пребывает сегодня отечественный малый и средний бизнес, на мой взгляд, более всего и тормозит его развитие.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Вторая холодная война официально объявлена

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

          Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

          Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
          Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
          Обсуждение: 71 комментарий

          Большинство жертв в Кемерово – результат не столько пожара как такового

          Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
          На кемеровскую ситуацию я смотрел двумя способами: как политконсультант и как инженер. О первом не буду, а вот по второму – несколько соображений. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Три возможных объяснения внезапного слабоумия наших западных партнеров

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          То, что на Россию американцами официально повешен ярлык Ктулху, «чудовища из морских глубин», заставляет наряду с другими событиями последнего времени в очередной раз задаться вопросом: что с ними? Вопрос вовсе не праздный. Подробности...
          Обсуждение: 112 комментариев

          Что нужно знать, иметь и уметь, если пожар у вас дома

          Текст дня, лучшие материалы блогосферы
          В последние пару дней уже несколько человек задали мне одинаковые вопросы – какие в наших квартирах нужны меры и инструменты на случай пожара? Причина этих вопросов очень печальна и очевидна. Ответы напишу тут. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Кто продвигает «боснийский сценарий» для Донбасса

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          На Украине среди экспертов активно обсуждается материал журнала Time о том, что Путин «готов отдать Донецк и Луганск под контроль международной администрации». Стоит отметить, что эта идея не имеет никаких правовых оснований. Подробности...
          Обсуждение: 20 комментариев

          Скрипаля убивает сибирский природный газ

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Русским пора бы уже привыкнуть: как только у них что-то вырисовывается, происходит какая-нибудь пакость. Ее оперативно подхватят британские СМИ, дипломаты. Но давайте попробуем прогнозировать подобные ситуации вместе. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Нам всем нужна «информационная гигиена»

          Александр Христофоров, журналист
          В первые часы трагедии, за отсутствием официальных данных, практически всегда появляются пугающие цифры. Как говорится, «у страха глаза велики», однако здесь, как мне кажется, присутствует и другая психологическая реакция. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Мистическое сердце советского проекта

          Владимир Можегов, публицист
          С тем, что СССР – творение Ленина и Сталина, никто спорить не будет. Есть, однако, еще одно имя, без которого первое государство рабочих и крестьян не смогло бы состояться, точнее – стать тем, чем оно стало. Подробности...
          Обсуждение: 55 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............