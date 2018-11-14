В ДНР светлеет горизонт

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26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Принц Мухаммед обещал Трампу помочь СирииФото: Reuters TV
Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию. Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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В ДНР светлеет горизонт

Андрей Бабицкий, журналист
Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие. Подробности...
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          Андрей Бабицкий

          В ДНР светлеет горизонт

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 26 декабря 2018, 19:43

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          Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие.

          В эти дни на стол главы ДНР лег подготовленный министерством доходов и сборов реестр. Это список 40 предприятий, на которые при предыдущем руководстве были наложены непомерные, разорительные штрафы тем же самым министерством. Вообще надо сказать, что за минувшие годы бизнес всех уровней в республике не просто хирел, складывалось ощущение, что его сознательно и злонамеренно уничтожают.

          Один лишь эпизод: в одном из поселков, находящихся в прифронтовой зоне и подвергающихся регулярным обстрелам, каким-то чудом сохранился работающий хлебный киоск.

          На самом деле, речь там шла о чистой благотворительности, поскольку никаких доходов, учитывая, что в поселке осталось всего несколько десятков жителей, в основном стариков, торговля хлебом приносить не могла. Она была абсолютно убыточной. Просто местный предприниматель пытался хоть как-то облегчить судьбу несчастных людей, которым пришлось на себе испытать все тяготы войны. В киоск с проверкой заявились налоговики и обнаружили, что не хватает документации. Владельца оштрафовали на полмиллиона рублей. Сумма безумная, никак не увязанная с валовым доходом этого – язык не повернется сказать – бизнеса. 

          Другой случай касается фирмы автотранспортных перевозок, с владелицей которой я знаком лично. Ей насчитали штрафных санкций на сумму 700 тысяч рублей. По одной из статей налоговое следствие выдвинуло обвинение стоимостью в 200 тысяч рублей за использование машин, которых женщина никогда в глаза не видела. Более половины пунктов обвинительного заключения имели схожую «железную» доказательную базу. Но при предыдущем министре оспаривать штраф могло выйти себе дороже.

          Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

          У министерства была собственная тюрьма и силовое подразделение, сотрудники которого выбивали долги, не слишком стесняясь в выборе методов воздействия. Да и сам объем налоговых претензий позволял легко перевести дело в разряд уголовных и отправить в итоге строптивого предпринимателя в места не столь отдаленные. А начиналось все с того, что сотрудница налоговой службы предложила женщине за взятку составлять ежемесячные отчеты так, чтобы предприятие показывало нулевой доход. Причем предложение было сделано таким образом, что не подразумевало отказа. Попробуй пойти наперекор высокопоставленному налоговику – потом костей не соберешь.

          В результате и таких действий, и просто захвата всех мало-мальски привлекательных активов людьми, стоявшими у власти, независимый бизнес в ДНР почти полностью кончился.

          Если вы откроете сайт объявлений OLX, то легко обнаружите сотни объявлений о продаже магазинов, киосков, цехов, мастерских, салонов и так далее. И в меньшей степени это связано с низкой покупательной способностью граждан республики, главная причина – невыносимые условия, в которых оказались предприниматели.

          Реестр, подготовленный министерством доходов и сборов, включает в себя такие дела, которые крайне сложно пересмотреть в судебном порядке, закон не позволят отменить по ним штрафные санкции. Поэтому в первом месяце следующего года будет задействован механизм амнистии. Денис Пушилин подпишет поданный список, и штрафы будут на порядок снижены.

          Чтобы было понятно, о чем идет речь, скажу два слова о единственной, но уже состоявшейся после выборов амнистии. Миндоходов уже обращалось к главе республики с предложением об инвестпрограмме для ЧПП «Горняк-95». Было принято решение о введении моратория на 71 из 90 млн рублей наложенного ранее штрафа, если предприятие выполнит условия, среди которых запуск двух лав, увеличение в течение 1,5 лет объемов добычи угля в 2 раза.

          Амнистия оштрафованных предприятий – это лишь один, хотя и самый заметный, шаг в направлении коренного слома выстроенной системы поборов, штрафов и произвола. Главным станет изменение всей налоговой политики, а также полное реформирование министерства доходов и сборов, которое за несколько предыдущих лет превратилось в собственника гигантских активов, отобранных у владельцев под теми или иными предлогами, и в одно из самых устрашающих силовых ведомств.

          Миндоходов уже лишилось силовой структуры, следственных органов и тюрьмы, идет передача непрофильных активов их изначальным собственникам и муниципальным органам власти. Это рынки, шахты, птицефабрика, огромные тепличные хозяйства, продуктовые ретейлерские сети и много чего еще. Идут аресты сотрудников министерства – речь о десятках уголовных дел.

          Денис Пушилин неоднократно заявлял, что видит основной своей целью изменение делового климата в республике. По его словам, необходимо создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестирования. Пока изменения малозаметны или незаметны совсем. Прошло слишком мало времени с момента смены власти.

          Но на пороге нового года появляется пока еще совсем слабое ощущение, что горизонт светлеет и республику ожидают совершенно новые времена.


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