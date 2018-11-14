В ДНР светлеет горизонт

Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие.

В эти дни на стол главы ДНР лег подготовленный министерством доходов и сборов реестр. Это список 40 предприятий, на которые при предыдущем руководстве были наложены непомерные, разорительные штрафы тем же самым министерством. Вообще надо сказать, что за минувшие годы бизнес всех уровней в республике не просто хирел, складывалось ощущение, что его сознательно и злонамеренно уничтожают.

Один лишь эпизод: в одном из поселков, находящихся в прифронтовой зоне и подвергающихся регулярным обстрелам, каким-то чудом сохранился работающий хлебный киоск.

На самом деле, речь там шла о чистой благотворительности, поскольку никаких доходов, учитывая, что в поселке осталось всего несколько десятков жителей, в основном стариков, торговля хлебом приносить не могла. Она была абсолютно убыточной. Просто местный предприниматель пытался хоть как-то облегчить судьбу несчастных людей, которым пришлось на себе испытать все тяготы войны. В киоск с проверкой заявились налоговики и обнаружили, что не хватает документации. Владельца оштрафовали на полмиллиона рублей. Сумма безумная, никак не увязанная с валовым доходом этого – язык не повернется сказать – бизнеса.

Другой случай касается фирмы автотранспортных перевозок, с владелицей которой я знаком лично. Ей насчитали штрафных санкций на сумму 700 тысяч рублей. По одной из статей налоговое следствие выдвинуло обвинение стоимостью в 200 тысяч рублей за использование машин, которых женщина никогда в глаза не видела. Более половины пунктов обвинительного заключения имели схожую «железную» доказательную базу. Но при предыдущем министре оспаривать штраф могло выйти себе дороже.

У министерства была собственная тюрьма и силовое подразделение, сотрудники которого выбивали долги, не слишком стесняясь в выборе методов воздействия. Да и сам объем налоговых претензий позволял легко перевести дело в разряд уголовных и отправить в итоге строптивого предпринимателя в места не столь отдаленные. А начиналось все с того, что сотрудница налоговой службы предложила женщине за взятку составлять ежемесячные отчеты так, чтобы предприятие показывало нулевой доход. Причем предложение было сделано таким образом, что не подразумевало отказа. Попробуй пойти наперекор высокопоставленному налоговику – потом костей не соберешь.

В результате и таких действий, и просто захвата всех мало-мальски привлекательных активов людьми, стоявшими у власти, независимый бизнес в ДНР почти полностью кончился.

Если вы откроете сайт объявлений OLX, то легко обнаружите сотни объявлений о продаже магазинов, киосков, цехов, мастерских, салонов и так далее. И в меньшей степени это связано с низкой покупательной способностью граждан республики, главная причина – невыносимые условия, в которых оказались предприниматели.

Реестр, подготовленный министерством доходов и сборов, включает в себя такие дела, которые крайне сложно пересмотреть в судебном порядке, закон не позволят отменить по ним штрафные санкции. Поэтому в первом месяце следующего года будет задействован механизм амнистии. Денис Пушилин подпишет поданный список, и штрафы будут на порядок снижены.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, скажу два слова о единственной, но уже состоявшейся после выборов амнистии. Миндоходов уже обращалось к главе республики с предложением об инвестпрограмме для ЧПП «Горняк-95». Было принято решение о введении моратория на 71 из 90 млн рублей наложенного ранее штрафа, если предприятие выполнит условия, среди которых запуск двух лав, увеличение в течение 1,5 лет объемов добычи угля в 2 раза.

Амнистия оштрафованных предприятий – это лишь один, хотя и самый заметный, шаг в направлении коренного слома выстроенной системы поборов, штрафов и произвола. Главным станет изменение всей налоговой политики, а также полное реформирование министерства доходов и сборов, которое за несколько предыдущих лет превратилось в собственника гигантских активов, отобранных у владельцев под теми или иными предлогами, и в одно из самых устрашающих силовых ведомств.

Миндоходов уже лишилось силовой структуры, следственных органов и тюрьмы, идет передача непрофильных активов их изначальным собственникам и муниципальным органам власти. Это рынки, шахты, птицефабрика, огромные тепличные хозяйства, продуктовые ретейлерские сети и много чего еще. Идут аресты сотрудников министерства – речь о десятках уголовных дел.

Денис Пушилин неоднократно заявлял, что видит основной своей целью изменение делового климата в республике. По его словам, необходимо создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестирования. Пока изменения малозаметны или незаметны совсем. Прошло слишком мало времени с момента смены власти.

Но на пороге нового года появляется пока еще совсем слабое ощущение, что горизонт светлеет и республику ожидают совершенно новые времена.