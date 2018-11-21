Порошенко хочет, чтобы всё горело

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26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

Рукопожатие двух президентов крепкое – но не менее сильны и расхождения в их позицияхФото: kremlin.ru
В Москве прошла долгожданная встреча лидеров России и Белоруссии. Перед ее началом раздавались не самые радужные прогнозы, да и Александр Лукашенко жаловался на требования, предъявляемые ему Москвой. В чем суть противоречий между двумя странами – и почему Лукашенко явно остался недоволен итогами переговоров? Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Порошенко хочет, чтобы всё горело

Андрей Манчук, политолог
Операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более решительные шаги. Подробности...

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          Андрей Манчук

          Порошенко хочет, чтобы всё горело

          Андрей Манчук
          политолог
          		 26 декабря 2018, 09:46

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          События в Черном море, где были задержаны маневрирующие вблизи Керченского пролива украинские моряки, и последующие за ними политические маневры украинского президента, не стали ни для кого большой неожиданностью. Все последние месяцы в Украине говорили о том, что Петр Порошенко наверняка попытается перенести назначенные на 31 марта выборы – и эти прогнозы звучали все чаще, по мере неуклонного падения рейтингов действующего главы украинского государства.

          Согласно последним опросам, он не проходит даже во второй тур, уступая не только Юлии Тимошенко, располагающей поддержкой 18,5% избирателей, но даже комику Владимиру Зеленскому, за которого готовы голосовать 10,8% респондентов. На переизбрание Порошенко пока что согласны всего 7,8% украинцев – столько же, сколько и за наступающего ему на пятки Анатолия Гриценко – бывшего министра обороны в «оранжевом» правительстве Ющенко.

          Можно понять, как действует на украинского президента эта статистика, совершенно убийственная для его амбиций и перспектив. Ведь проблема состоит в том, что он не может позволить себе просто так уступить власть политическим конкурентам – как это обычно происходит в демократических странах. Возглавив Украину по итогам переворота, и управляя ей при помощи бесконечной войны, на которую списываются все злоупотребления и беззакония, Порошенко вполне обоснованно опасается понести за них персональную ответственность. А это грозит ему не новым президентским сроком, а сроком тюремного заключения. 

          Нет, речь не о пресловутом «реванше пророссийских сил», которым запугивают украинцев работающие на президента пропагандисты. Даже патриотические антикремлевские политики, которые могут сменить его в кабинетах на Банковой улице, будут вынуждены расследовать длинный список коррупционных скандалов, связанных с именем Порошенко. Учитывая растущую непопулярность украинского лидера, они наверняка постараются повесить на него все многочисленные грехи постмайдановского правительства – причем, нынешние приближенные Петра Алексеевича первыми забросают его заранее приготовленными камнями.

          Неудивительно, что политические противники Порошенко всерьез подозревают его в намерениях максимально оттянуть проведение президентских выборов, чтобы как можно дольше удерживать за собой власть. Так, в частности этой угрозе публично предупреждала Юлия Тимошенко. «Это крайне опасный план, о реализации которого на Украине сегодня думает Петр Порошенко. Он хочет в принципе выборы президента не проводить. Порошенко хочет инициировать начало большой войны, чтобы территория страны подверглась дополнительному захвату. Он хочет, чтобы всё горело», – заявила она в эфире программы телеканала «Перший», рассматривая возможность введения военного положения под предлогом военного столкновения с российской армией.

          Фото: Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

          Казалось бы, после ареста украинских судов все развивалось согласно этому, заранее спрогнозированному сценарию. Порошенко немедленно собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где было озвучено предложение ввести в стране режим военного положения на срок в шестьдесят дней. Это означало бы автоматический перенос выборов президента. Их удалось бы сдвинуть, по крайней мере, на осень – чтобы в марте на президента не обрушился гнев замерзавших всю зиму граждан, и он получил запас времени для каких-то новых маневров. Кроме того, режим военного положения позволил бы на корню подавить разгорающиеся в стране протесты – прежде всего, выступления жителей оставшихся без тепла городов, митинги против очередного повышения неподъемных тарифов и стачки требующих зарплаты шахтеров.

          Полноценный режим военного положения позволил бы Порошенко закрепить за собой власть на неопределенный срок, чтобы при желании продлевать его с помощью новых провокаций, которые можно было бы без большого труда организовать на любом участке украинско-российской границы. Кроме того, это предоставило бы президенту по-настоящему диктаторскую власть, которая никогда не снилась Виктору Януковичу. Однако такая угроза сплотила всех противников украинского лидера, которые дали ему решительный бой в стенах парламента, во время голосования за решение СНБО. Причем, оппозиция Порошенко оказалась неожиданно сильной, а Евросоюз и США, по всей видимости, не выразили большого энтузиазма по поводу бесхитростной попытки государственного переворота, в перспективе угрожающей Украине масштабным социально-политическим взрывом.

          Порошенко пришлось идти на уступки, сократив срок военного положения до тридцати дней, чтобы президентские выборы прошли в назначенный срок. В результате этого компромисса, фракции майдановских политсил ввели военное положение только в десяти регионах, которые преимущественно относятся к нелояльному Юго-Востоку – исключая Винницкую область, традиционно являвшуюся вотчиной Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. «Вот на что способен всего один звонок из Вашингтона», – заявил после этого бывший депутат Андрей Артеменко – прозрачно намекая, что президент отказался от первоначального плана под давлением коллективного Запада, которому сразу бросились жаловаться представители команды Юлии Тимошенко.

          И действительно – публикации в ведущих мировых СМИ практически открыто связали попытку ввести военное положение с желанием перенести президентские выборы, а европейские политики холодно отнеслись к политической игре украинского президента.

          «Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно высказывать суждения и не требуйте миллиона санкций. Важен мир между Украиной и Россией», – заявил по этому поводу председатель словацкого парламента Андрей Данко – напоминая о том, как Украина обманула Европу с мнимым убийством Аркадия Бабченко.

          Куцый формат режима военного положения полностью поломал изначальный президентский сценарий, превращая почти готовую «перемогу» в чреватую поражением «зраду». Напротив, это только увеличило число радикальных противников Порошенко – включая его собственных земляков из Винницкой области. Агрессор упорно не нападал, и страна вскоре увидела, что военное положение оказалось политтехнологическим фарсом. Этот режим не помешал Блоку Петра Порошенко провести в Киеве праздничный корпоратив, после которого провластные депутаты разъехались по иностранным курортам – несмотря на то, что, согласно закону, парламент должен продолжать в этот период работу.

          Военное положение по факту существовало только для простых украинцев. Блокпосты на дорогах, постоянные проверки документов и ограничения продажи алкоголя вызывали у людей понятное раздражение, а на Херсонщине произошли скандальные инциденты с участием пьяных солдат, которые напали на местных жителей и ограбили здание местного пансионата.

          По сути Порошенко подорвал последние остатки доверия украинских граждан, которые отныне будут обоснованно подозревать его в желании узурпировать власть, удерживая ее за собой буквально любой ценой. А украинские политики почувствовали слабость несостоявшегося диктатора и теперь еще более скептически оценивают его намерения продлить свои полномочия на второй срок – готовясь перебежать в лагерь более перспективных кандидатов с менее одиозным бэкграундом.  

          Таким образом, операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти постепенно обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более решительные шаги, чтобы удержать за собой власть и продлить режим военного положения, в идеале распространив его на всю Украину. Случится ли это – возможно, покажет самое ближайшее время.


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