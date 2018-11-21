На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идёт вперёд. Всё меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И всё больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...

На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...

Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          Геворг Мирзаян

          На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

          Геворг Мирзаян
          доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          		 19 декабря 2018, 12:44

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          Прошедшая в Дохе 18-я международная конференция по безопасности и развитию ознаменовалась скандалом. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Катар своим «вторым домом» (таковым эта страна для турок и является после того, как Эрдоган начал «крышевать» ее в конфликте с Саудовской Аравией) и, видимо, настолько почувствовал себя по-домашнему, что разоткровенничался о переговорах Трампа и Эрдогана на саммите G20 в Буэнос-Айресе. А точнее, рассказал о том, что американский президент готов пойти на важнейшие уступки турецкому коллеге ради нормализации двусторонних отношений.

          Долгое время эти отношения отравлялись двумя факторами. Во-первых, делом Фетхуллаха Гюлена – влиятельнейшего турецкого проповедника, проживающего ныне в Пенсильвании. Некогда друг и соратник президента Турции, Гюлен в какой-то момент не просто прекратил поддерживать Эрдогана, но и, по мнению Анкары, стоял за попыткой организации госпереворота летом 2016 года. Поэтому для турецкого президента проповедник является не только политическим противником, но и личным врагом. Выдачи которого Эрдоган добивался долго – и вплоть до сегодняшнего дня безуспешно.

          Ни администрация Обамы, ни администрация Трампа не соглашалась сдать Гюлена – безусловного авторитета в мусульманском мире, которого, по мнению Вашингтона, Анкара преследовала исключительно по политическим причинам.

          Вторым фактором были сирийские курды. Получив после начала гражданской войны фактическую независимость, они, по мнению Эрдогана, занимаются терроризмом – то есть всячески поддерживают своих турецких собратьев в их борьбе за независимость от Анкары. А значит, угрожают территориальной целостности Турции.

          Турецкий президент попытался решить эту угрозу своими силами, проведя две операции против сирийских курдов и захватив часть их территории – однако ввод войск на остальные земли осложнялся тем, что курдов поддерживают американцы. И не только поддерживают, но и держат свои воинские контингенты на их территории. А требования Эрдогана определиться, кто же является союзником США – Турция или «террористы», Вашингтон вплоть до сегодняшнего дня просто игнорировал, не желая сдавать важных союзников в Сирии из-за капризов союзника по НАТО.

          Фото: Cheriss May/ZUMA/ТАСС

          Сейчас же ситуация якобы изменилась. По словам турецкого министра, Трамп решил пойти на уступки и сдать проповедника. Поводом, возможно, будут обвинения в уклонении от уплаты налогов, и Чавушоглу якобы видел материалы расследования ФБР на эту тему. Кроме того, Трамп – опять же, по словам Мевлюта Чавушоглу – «с пониманием» отнесся к намерению Турции «уничтожить террористов» возле своих границ. И вот уже Реджеп Эрдоган громогласно заявляет о готовности «в любой момент» начать военную операцию в Северной Сирии, добавляя, что жизни американских солдат на курдских территориях будут, безусловно, сохранены. Турецкие журналисты поясняют, что «любой момент» может состояться уже в начале 2019 года.

          Официальный Вашингтон сам факт таких уступок отрицает. Получается, Мевлют Чавушоглу соврал?

          С одной стороны, он действительно мог сказать правду – ведь сейчас Америка стала куда более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить излишнего крена Анкары в сторону Москвы (Эрдоган не зря ведь регулярно дает понять, что есть желание «пойти на север»), однако главной причиной все-таки стало дело Хашогджи.

          Реджеп Эрдоган является главной силой, раскручивающей этот скандал – в том числе регулярно сливая в прессу новые пакеты доказательств вины лично Мухаммеда бин Салмана, полученных в ходе прослушки турецкого консульства. Вот Трамп (чьим личным союзником является саудовский кронпринц) и пытается задобрить Эрдогана, заключить с ним пакетную сделку и вывести Мухаммеда из-под удара.

          Однако, с другой стороны, при всей важности персоны кронпринца уступать ради него в гюленовском и курдском вопросах было бы серьезной ошибкой со стороны Соединенных Штатов. Париж попросту не стоит мессы.

          Так, вопрос о выдаче Гюлена имеет не только гуманитарное измерение (его можно было обойти, например, через высылку проповедника в третью страну, откуда его потом забрала бы Анкара), но и политическое. Фетхуллах Гюлен действительно обладает целой сетью сторонников в мусульманском мире (созданной в рамках сети учебных заведений, контролируемых проповедником), и этой сетью активно пользуется американская разведка. И если Гюлена живым выдать туркам, то они смогут вытянуть из него огромное количество данных о деятельности разведслужб США в арабском мире – данных, по сравнению с которыми дело Хашогджи может показаться досадной мелочью. Поэтому ЦРУ и АНБ категорически против выдачи проповедника Эрдогану – по крайней мере, живым.

          Что же касается курдов, то они являются не просто важнейшими, а единственными серьезными союзниками США в сирийской гражданской войне. И их сдача может состояться лишь в том случае, если Америка решит выходить из Сирии.

          Чавушоглу, конечно, говорит о том, что Трамп как раз заявил Эрдогану о намерении вывести американские войска – однако пока такое решение Вашингтон, судя по всему, не принял. Поскольку оно опять же должно быть привязано к еще более глобальному решению – прекратить конфликт с Ираном (с которым коалиция США – Израиль – Саудовская Аравия и ведет «войну на периферии» в Сирии). А Трамп такое решение однозначно не принял – скорее наоборот, он идет на обострение с Тегераном.

          В результате Вашингтон оказался в состоянии стратегической патовой ситуации. Сам загнал себя в угол. Он не может отдать Гюлена туркам – и не может его не отдать. Он не может помогать курдам. И должен им помогать. 


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