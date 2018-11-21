Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тыс. километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета – транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Угрожает ли России новая база ВМС Турции в Черном море

Турецкий флот и российский ЧФ сейчас находятся примерно в одинаковом положенииФото: Gleb Garanich/Reuters
Турки создают новую военно-морскую базу на Черном море. Девятая по счету база ВМС этой страны будет располагаться всего лишь в 100 километрах от бывшей советской границы. В турецкой прессе предполагают, что этот объект должен охранять газопровод, идущий из России. Так ли это? И что Турция может противопоставить Черноморскому флоту России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему Лолита Милявская не хочет платить налоги

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Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, политический, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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          Олег Румянцев

          Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

          Олег Румянцев
          юрист, политический, государственный и общественный деятель
          		 12 декабря 2018, 09:08

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          Один из авторов российской Конституции, ответственный секретарь Конституционной комиссии Олег Румянцев специально для газеты ВЗГЛЯД.

          Сегодня мы встречаем 25-летний юбилей Конституции Российской Федерации. И встречаем его в самой рабочей, сосредоточенной атмосфере – как никогда ранее. Люди поворачиваются к Конституции. По данным ВЦИОМ, индекс информированности о содержании Основного закона страны в 2018 году вырос до 52%, что выше показателя 2016 года (46%).

          Зарубцевались многие старые раны, нанесенные трагическими событиями 1993 года. Тогда Верховный Совет, левые и патриотические силы, а также ответственная часть подлинно демократических сил противостояли радикал-реформаторам правительства Ельцина–Гайдара и стоящим за ними бенефициарам передела собственности.

          На дворе новые времена. Цифровая эпоха решительно оседлала общественные и государственные сферы. Свершилась информационная и технологическая революция. Мироустройство проходит через трансформацию: ценности государственного, национального и народного суверенитета, многополярного мира находятся в диалектическом противоречии с глобализацией и особыми интересами транснациональных корпораций.

          Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

          От того, насколько эффективным является наш конституционный строй, зависит ответ на вопрос – смогут ли российское общество и государство быть конкурентоспособными и привлекательными на новом витке обострения внешних и внутренних вызовов.

          Благодаря Конституции Россия смогла состояться именно как конституционная, а не договорная Федерация. Была задана высокая планка принципов подлинно конституционного строя, причем не только как цели и дорожной карты движения к ней, но и обязанностей должностных лиц, организаций и граждан жить по Конституции как «закону законов» прямого действия – здесь и сейчас.

          Россия решительно преодолела наследие начала 1990-х, времени дезинтеграции и парада суверенитетов. В области федеративных отношений удача сопутствовала нам. Однако этого не случилось в необходимой мере по линии согласия между народом и властью, в треугольнике отношений человек–общество–государство. Общественный договор 1993 года носил характер принуждения к согласию. Выстроенная вертикаль власти носила во многом безапелляционный характер.

          Понятно, что проблемы даже не столько в тексте Основного закона, сколько в недостатках его реализации. Многое проистекает из неготовности политического класса к разумным самоограничениям, а экономической элиты – к добросовестной конкуренции и социальному партнерству.

          Между тем современное государство не может не быть связанным правом и конституционным строем. Оно – официальный представитель общества, своего сиамского близнеца, а не его антагонист.

          В целом действующая Конституция Российской Федерации – хорошая основа для устойчивого движения вперед на базе национального согласия. Для повышения ее эффективности требуется набор «точечных» поправок, тут я согласен с председателем Конституционного суда профессором Валерием Зорькиным. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач.

          Поправок, которые призваны дать мощный сигнал солидарности и сотрудничества.

          Моя команда предлагала эти поправки и к 15-, и к 20-летию нашей Конституции. Время еще не упущено. Убежден в целесообразности пакета следующих назревших изменений.

          Прежде всего положение о заслушивании Государственной думой отчетов правительства важно дополнить правом парламента ставить по итогам таких отчетов вопрос об отставке отдельных членов кабинета. Это повысило бы реальную ответственность и правительства, и самого парламента.

          Считаю, что парламенту надо вернуть полномочия по формированию Счетной палаты. А также предоставить другие рычаги парламентского контроля, включая создание устойчивых к давлению извне комиссий по парламентским расследованиям, закрепив их полномочия на конституционном уровне.

          Подумать также о сопутствующих формах общественного контроля. Причем контроля не только за должностными лицами, но и за системными злоупотреблениями в социальной и хозяйственной сфере.

          В Конституцию давно напрашивается статья о правилах проведения выборов.

          Наш федерализм – наше конкурентное преимущество. Нужны уточнения механизмов реализации статьи 72 Конституции о совместном ведении федерального центра и субъектов Федерации, а также реальные гарантии бюджетного федерализма. Иначе пожелания о социальном государстве будут повисать в воздухе.

          То же самое относится к гарантиям реализации статей 12, 130–133 Конституции о местном самоуправлении. Это базовый уровень публичной власти, оптимальный для роста гражданского общества и сопричастности к управлению общими делами. Простая имитация самоуправления чревата разочарованием людей в возможности изменить жизнь к лучшему своими собственными руками.

          Это первоочередные задачи. На будущее можно будет подумать о дополнительных гарантиях развития институтов гражданского общества, возможно, даже о «социализации недр».

          Кто-то скажет: так давайте это сделаем просто законами! Нет, это уже не пройдет! Есть все необходимые законы, но одни, очевидно, «спят», как, например, закон о парламентском контроле. Некоторые другие, полагаю, даже в определенной степени противоречат основам конституционного строя.

          Нужен «ремонт» такого положения вещей с помощью именно Конституции. Она просто обязана стать инструментом оздоровления отношений между обществом и государством. Без созыва Конституционного собрания и без пересмотра положений глав 1–2 Основного закона. Без рискованной масштабной ревизии Конституции, за которую была заплачена огромная цена. В нормальном рабочем режиме, по результатам общественной дискуссии и без излишнего пафоса. Но – как и требует преамбула Конституции – стремясь обеспечить благополучие и процветание России и исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.

          С Днем нашей Конституции!


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