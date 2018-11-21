Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Один из авторов российской Конституции, ответственный секретарь Конституционной комиссии Олег Румянцев специально для газеты ВЗГЛЯД.

Сегодня мы встречаем 25-летний юбилей Конституции Российской Федерации. И встречаем его в самой рабочей, сосредоточенной атмосфере – как никогда ранее. Люди поворачиваются к Конституции. По данным ВЦИОМ, индекс информированности о содержании Основного закона страны в 2018 году вырос до 52%, что выше показателя 2016 года (46%).

Зарубцевались многие старые раны, нанесенные трагическими событиями 1993 года. Тогда Верховный Совет, левые и патриотические силы, а также ответственная часть подлинно демократических сил противостояли радикал-реформаторам правительства Ельцина–Гайдара и стоящим за ними бенефициарам передела собственности.

На дворе новые времена. Цифровая эпоха решительно оседлала общественные и государственные сферы. Свершилась информационная и технологическая революция. Мироустройство проходит через трансформацию: ценности государственного, национального и народного суверенитета, многополярного мира находятся в диалектическом противоречии с глобализацией и особыми интересами транснациональных корпораций.

От того, насколько эффективным является наш конституционный строй, зависит ответ на вопрос – смогут ли российское общество и государство быть конкурентоспособными и привлекательными на новом витке обострения внешних и внутренних вызовов.

Благодаря Конституции Россия смогла состояться именно как конституционная, а не договорная Федерация. Была задана высокая планка принципов подлинно конституционного строя, причем не только как цели и дорожной карты движения к ней, но и обязанностей должностных лиц, организаций и граждан жить по Конституции как «закону законов» прямого действия – здесь и сейчас.

Россия решительно преодолела наследие начала 1990-х, времени дезинтеграции и парада суверенитетов. В области федеративных отношений удача сопутствовала нам. Однако этого не случилось в необходимой мере по линии согласия между народом и властью, в треугольнике отношений человек–общество–государство. Общественный договор 1993 года носил характер принуждения к согласию. Выстроенная вертикаль власти носила во многом безапелляционный характер.

Понятно, что проблемы даже не столько в тексте Основного закона, сколько в недостатках его реализации. Многое проистекает из неготовности политического класса к разумным самоограничениям, а экономической элиты – к добросовестной конкуренции и социальному партнерству.

Между тем современное государство не может не быть связанным правом и конституционным строем. Оно – официальный представитель общества, своего сиамского близнеца, а не его антагонист.

В целом действующая Конституция Российской Федерации – хорошая основа для устойчивого движения вперед на базе национального согласия. Для повышения ее эффективности требуется набор «точечных» поправок, тут я согласен с председателем Конституционного суда профессором Валерием Зорькиным. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач.

Поправок, которые призваны дать мощный сигнал солидарности и сотрудничества.

Моя команда предлагала эти поправки и к 15-, и к 20-летию нашей Конституции. Время еще не упущено. Убежден в целесообразности пакета следующих назревших изменений.

Прежде всего положение о заслушивании Государственной думой отчетов правительства важно дополнить правом парламента ставить по итогам таких отчетов вопрос об отставке отдельных членов кабинета. Это повысило бы реальную ответственность и правительства, и самого парламента.

Считаю, что парламенту надо вернуть полномочия по формированию Счетной палаты. А также предоставить другие рычаги парламентского контроля, включая создание устойчивых к давлению извне комиссий по парламентским расследованиям, закрепив их полномочия на конституционном уровне.

Подумать также о сопутствующих формах общественного контроля. Причем контроля не только за должностными лицами, но и за системными злоупотреблениями в социальной и хозяйственной сфере.

На эту тему

В Конституцию давно напрашивается статья о правилах проведения выборов.

Наш федерализм – наше конкурентное преимущество. Нужны уточнения механизмов реализации статьи 72 Конституции о совместном ведении федерального центра и субъектов Федерации, а также реальные гарантии бюджетного федерализма. Иначе пожелания о социальном государстве будут повисать в воздухе.

То же самое относится к гарантиям реализации статей 12, 130–133 Конституции о местном самоуправлении. Это базовый уровень публичной власти, оптимальный для роста гражданского общества и сопричастности к управлению общими делами. Простая имитация самоуправления чревата разочарованием людей в возможности изменить жизнь к лучшему своими собственными руками.

Это первоочередные задачи. На будущее можно будет подумать о дополнительных гарантиях развития институтов гражданского общества, возможно, даже о «социализации недр».

Кто-то скажет: так давайте это сделаем просто законами! Нет, это уже не пройдет! Есть все необходимые законы, но одни, очевидно, «спят», как, например, закон о парламентском контроле. Некоторые другие, полагаю, даже в определенной степени противоречат основам конституционного строя.

Нужен «ремонт» такого положения вещей с помощью именно Конституции. Она просто обязана стать инструментом оздоровления отношений между обществом и государством. Без созыва Конституционного собрания и без пересмотра положений глав 1–2 Основного закона. Без рискованной масштабной ревизии Конституции, за которую была заплачена огромная цена. В нормальном рабочем режиме, по результатам общественной дискуссии и без излишнего пафоса. Но – как и требует преамбула Конституции – стремясь обеспечить благополучие и процветание России и исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.

С Днем нашей Конституции!