Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Новость для любителей сериала «Карточный домик»: теперь в американском Конгрессе действительно будет досточтимый конгрессмен Андервуд. Конечно, от Демократической партии. Вот только не от Южной Каролины, а от Иллинойса. И не досточтимый конгрессмен, а досточтимая конгрессвумен. Собственно, на фото – конгрессмен Андервуд.

И мой небольшой комментарий по поводу итогов промежуточных выборов в США.

Меня искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад – рассуждения: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова?

Вы о Realpolitik или о чем? Если вы о Realpolitik, то все просто – любая власть в США будет неудобна России. Потому что геополитические интересы (да, такие существуют) России и США противоречат друг другу по целому ряду вопросов. Так было и так будет. При республиканцах и демократах в Вашингтоне. При монархистах, коммунистах или либералах в Москве или Санкт-Петербурге.

Как же смотреть на выборы в США (Германии, Великобритании, Иране и т. д.) из России? А очень просто.

Вы с кем хотите иметь дело – с боксером на ринге в честном поединке или быть запертым в комнате с больным туберкулезом? Третьего в большой политике не бывает. Или бой на кулаках, или попытка заразить.

Лично мне симпатичны те, кто предлагает поединок, а не те, кто исподтишка заражает тебя трудно излечимой болезнью. Поэтому лично я считаю, что нужно стремиться, чтобы твоей собственной страной руководили здоровые силы, и за рубежом поддерживать таких же. Ибо «больные у них» не только свой дом разрушат, но и соседей перезаражают. Это страшнее, чем гематома или даже сломанное ребро.

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А итоги конкретных вчерашних американских выборов – терпимые. Могли быть и хуже.

Источник: Блог Антона Любича