Прежде всего, перестаньте пить молоко

Взгляд
24 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
Перейти а раздел…

Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...

В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...

В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...

      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
      Подробности...

      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Сочи задержаны несколько высокопоставленных чиновников
          Найдена важная улика в деле керченского стрелкаИтальянская Eni вышла из проекта с Роснефтью в шельфе Черного моряГосдеп ввел санкции против Саудовской АравииШойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России
          Патрушев сказал, почему произошла бойня в КерчиСША предъявили ультиматум ПакистануСтраховщики отказались иметь дело с ракетой «Союз»Датский журналист развеял миф о скором банкротстве России
          Поднят ушедший под воду пролет Крымского мостаБолельщик ЦСКА рассказал подробности инцидента в римском метроNYT назвала принца Саудовской Аравии «мистер Костная Пила»Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом спящей пассажирки

          Главная тема


          Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

          царь-бомба


          Назван способ «гарантированного уничтожения» США

          статистика за 2018 год


          Названы самые популярные имена среди новорожденных в Москве

          Раскол православия


          Названа причина хамства Варфоломея в адрес Москвы

          Видео

          «по принципу зеркальности»


          Эксперты предсказали, как Россия ответит на украинские санкции

          газовый рынок


          Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          история спецназа


          Как в армии России появились «вежливые люди»

          чудовищные преступления


          Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

          «народные герои»


          Эдуард Биров: Подвиг тех, кто встал на пути керченского убийцы, замалчивают

          «исторический договор»


          Дмитрий Дробницкий: Это тот редкий случай, когда любую ответную реакцию Москвы в США оправдали заранее

          «переломанная Россия»


          Дометий Завольский: Низвержение в подлость – это когда глумятся над истребленными государственной пугачевщиной

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:


          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Прежде всего, перестаньте пить молоко

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 24 октября 2018, 12:28

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Прежде чем начать разбор полёта с запланированным крушением, ещё раз уточним базовое понятие  термина «гуманизм», как выделяющего человека из общего изобилия жизненных вариаций во вселенной и признающего именно за человеком наивысшую степень значимости, согласно которой его положение и благосостояние превалируют надо всем.

          То же самое, но своими словами вам подвердит любая энциклопедия.

          Так что, изначально придётся согласиться, что иного значения, нежели «система построения человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека, а все материальные и не материальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной» термин «гуманизм» не имеет.

          Теперь тщательно протираем глаза и смотрим, какие удивительные вещи с некоторых пор вводятся в обиход на планете под поручительством этого славного понятия.

          Под эгидой «гуманизма» стирается онтологическая разница между женским и мужским родом, навязывается признание равноправия неких третьих, чeтвёртых (и далее) вариаций возможных «родов», равно как и возможного добровольного перехода из одного в другой, - и всё это на утверждаемой необходимости быть «гуманным» по отношению к каждому из желающих заявить себя тем или иным.

          Фото: Christian Hartmann/Reuters

          Они страдают, желают всеобщего признания, любви и уравниловки в правах с давно устаревшими и всем надоевшими своим однообразием Адамом и Евой. Извольте проявить гуманизм.

          Под эгидой гуманизма вводится эвтаназия, иначе говоря, стирается онтологическая разница между жизнью и смертью, уступая место «свободe» распоряжаться обеими на свой вкус и риск. Извольте проявить гуманизм и не беспокоиться о возможных перегибах.

          Под эгидой гуманизма происходит уравнение в правах человека с животными. Изначально здравые и необходимые усилия зоозащиты превращаются в мракобесный террор разного рода «веганов» и «антиспецистов», требующих не сметь эксплуатировать ни курей-несушек, ни тружениц-пчёл, ни даже коров. Последней находкой в этой области явилось свежеобнародованное требование американской зоозащитной организации «PETA», призвавшей отказаться от коровьего молока, дабы «не ущемлять права телят» и не расписываться в собственном «расизме и супремасизме белых» (!!!), как на это категорически указывает сам цвет потребляемой жидкости, так что никому из потребителей не отвертеться.

          Это вовсе не попытка неудачной иронии, но честная цитата подлинного бреда, выдаваемого в самый широкий эфир реально существующими и эффективно работающими на изменение этого мира силами.

          Что любопытно, упомянутое зоозащитное «лежбище» PETA и многие прочие из окружающих его вспомогательных образований, как давно уже выяснилось, финансируются фондом известного «филантропа» Джорджа Сороса. Причём, некоторые из прилегающих к «гуманной зоозaщите» организаций неоднократно замечались и «замочились» в подсоблении цветным революциям в самых разных странах вдоль и поперёк планеты всей. 

          Под эгидой гуманизма с подачи «отца антиспецизма» или «животного равноправия» австралийского философа Сингера вводится очередное уравнение в правах гомосексуализма, педофилии и зоофилии. «Отношение к педофилии и зоофилии ничем не отличаются от той дискриминации, от которой страдают гомосексуалисты», - это цитата самого философа.

          Кто боится, что не понял, подтверждаю : это значит, что относиться к педофилии и зоофилии следует точно так же, как сегодня официально рекомендуется относиться к гомосексуализму – все равны.

          Напомню также, что философ Сингер желает уравнять в правах животных и детей, откровенно выступая за необходимость эвтаназии детей-инвалидов, дабы облегчить и улучшить уровень жизни общества. Он утверждает, что горадо гуманнее оставить жить здорового щенка, но помочь умереть больному ребёнку.

          Кроме австралийского философа, ту же золотую жилу разрабатывают две американские интеллектуалки-феминистки – Донна Харауэй и Джудит Батлер. Что  характерно, обе не только наклонностями, но и внешним видом удивительно созвучны Мaше Гессен (это на случай, если вам будет лень посмотреть их портреты в Википедии). Наибольшей экзотики на настоящий момент достигла Донна Харауэй, преподаватель калифорнийского университета с кафедры «сознания и феминистических учений». После её жаркой автобиографии, в которой она честно описала свои сексуальные отношения с собственной собакой, не потеряв при этом должности преподавателя престижного вуза, эту Донну по праву можно считать основоположницей официальной зоофилии.

          К растущему количеству адептов с виду безобидных «веганов» и прочих изначально зоозащитных фракций, незаметно, но ощутимо переквалифицировавшихся в террористические спецназы, громящие сначала мясные лавки и кулинарии, а потом и всё подряд, постепенно присоединяются революционные солдаты-самоучки, имеющие опыт настоящих боевых действий и подрывной деятельности.

          Полиция всё громче заявляет о растущей опасности мелких волнений, рывками переходящих в крупные беспорядки. Всё смешалось в омуте некоей «антропологической революции», где уже мало кто чётко соображает, за что невидимые миру силы его понукают бороться.

          Все эти на первый взгляд не связанные между собой «нововведения» на ходу становятся нормой и даже обязаловкой. И имеют одну общую, возможно ещё не всем понятную, но уже многими замеченную константу.

          Постепенно, но верно вытесняются все основные стержни нашей иудео-христианской цивилизации, унаследованные ещё с библейскими понятиями: жизнь человеческая, как важнейшая и святейшая из субстанций, а единственные её воспроизводители - мужское и женское начало, Адам и Ева. К ним ныне предлагается добавить на равных правах все нововведённые «вундер-гендеры» (позвольте мне этот неологизм) и все возможные в недалёком будущем.

          Нам предлагается уравнять права ребёнка и животного без оглядки на этику выживания в определённых условиях, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом запросто уравняет в правах и каннибализм, и ещё много такого-всякого, о чем сразу и не подумаешь, а когда додумаешься, вздрагивать будет поздно.

          Общим фоном всего просходящего можно считать пока негласное, но всё более ясное побуждение человечеству самоустраниться с населяемых им территорий, окончательно деградировав до степени неопределённого пола и более несуществующего потолка. Именно для этого извращается и устраняется из культурного кода понятие «гуманизм».

          В ответ на пока ещё риторические (за неимением безоговорочных доказательств) вопросы, кому это нужно и почему оно так, многие склонные к изучению происходящего аналитики, летописцы и толкователи выделяют три основных возможных объяснения:

          - обычная и закономерная деградация любой цивилизации, достигшей определённой степени комфорта, растерявшей по дороге былой иммунитет и более неспособной защищаться;

          - загон ослабевшего от комфорта общества в ещё более жесткие рамки, где разделение на правящую элиту и её обслугу – рядовых потребителей, уже не будет принимать во внимание доселе сдерживающие элементы «гуманизмa», что позволит более свободное, без гуманистических заморочек движение финансовых потоков;

          - третья, пока непонятная миру сила, желающая самоустранения человечества в его теперешнем значении с занимаемой им территории.

          Выбирайте. Но помните, что атака пошла серьёзная и продуманная, судя по всему, на долгий срок.

          А если вы считаете, что не стоит преувеличивать чью-то непонятную, но отнюдь не опасную фантасмагорию, прежде всего, перестаньте пить молоко.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

          Андрей Тесля, кандидат философских наук
          Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...

          В 2024 году Россию ждут большие перемены

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
          Обсуждение: 41 комментарий

          «Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

          Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
          Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

          Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

          Владимир Добрынин, журналист
          Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          «Диванным войскам» должно быть стыдно

          Святослав Голиков, ополченец Новороссии
          У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          Как Пастернак стал частью «большой игры» СССР и США

          Дометий Завольский, историк-архивист
          Недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились. Россию «Доктора Живаго» полюбили миллионы людей по всему миру. За это можно сказать спасибо и Пастернаку, и тем, кто так жестоко с ним обошёлся. Подробности...
          Обсуждение: 39 комментариев

          Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

          Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Пять главных ошибок русских на Украине

          Юрий Ткачёв, журналист
          Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
          Обсуждение: 70 комментариев

          Покажите народу его героев

          Эдуард Биров, журналист
          По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............