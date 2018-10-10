Прежде всего, перестаньте пить молоко

Прежде чем начать разбор полёта с запланированным крушением, ещё раз уточним базовое понятие термина «гуманизм», как выделяющего человека из общего изобилия жизненных вариаций во вселенной и признающего именно за человеком наивысшую степень значимости, согласно которой его положение и благосостояние превалируют надо всем.

То же самое, но своими словами вам подвердит любая энциклопедия.

Так что, изначально придётся согласиться, что иного значения, нежели «система построения человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека, а все материальные и не материальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной» термин «гуманизм» не имеет.

Теперь тщательно протираем глаза и смотрим, какие удивительные вещи с некоторых пор вводятся в обиход на планете под поручительством этого славного понятия.

Под эгидой «гуманизма» стирается онтологическая разница между женским и мужским родом, навязывается признание равноправия неких третьих, чeтвёртых (и далее) вариаций возможных «родов», равно как и возможного добровольного перехода из одного в другой, - и всё это на утверждаемой необходимости быть «гуманным» по отношению к каждому из желающих заявить себя тем или иным.

Они страдают, желают всеобщего признания, любви и уравниловки в правах с давно устаревшими и всем надоевшими своим однообразием Адамом и Евой. Извольте проявить гуманизм.

Под эгидой гуманизма вводится эвтаназия, иначе говоря, стирается онтологическая разница между жизнью и смертью, уступая место «свободe» распоряжаться обеими на свой вкус и риск. Извольте проявить гуманизм и не беспокоиться о возможных перегибах.

Под эгидой гуманизма происходит уравнение в правах человека с животными. Изначально здравые и необходимые усилия зоозащиты превращаются в мракобесный террор разного рода «веганов» и «антиспецистов», требующих не сметь эксплуатировать ни курей-несушек, ни тружениц-пчёл, ни даже коров. Последней находкой в этой области явилось свежеобнародованное требование американской зоозащитной организации «PETA», призвавшей отказаться от коровьего молока, дабы «не ущемлять права телят» и не расписываться в собственном «расизме и супремасизме белых» (!!!), как на это категорически указывает сам цвет потребляемой жидкости, так что никому из потребителей не отвертеться.

Это вовсе не попытка неудачной иронии, но честная цитата подлинного бреда, выдаваемого в самый широкий эфир реально существующими и эффективно работающими на изменение этого мира силами.

Что любопытно, упомянутое зоозащитное «лежбище» PETA и многие прочие из окружающих его вспомогательных образований, как давно уже выяснилось, финансируются фондом известного «филантропа» Джорджа Сороса. Причём, некоторые из прилегающих к «гуманной зоозaщите» организаций неоднократно замечались и «замочились» в подсоблении цветным революциям в самых разных странах вдоль и поперёк планеты всей.

Под эгидой гуманизма с подачи «отца антиспецизма» или «животного равноправия» австралийского философа Сингера вводится очередное уравнение в правах гомосексуализма, педофилии и зоофилии. «Отношение к педофилии и зоофилии ничем не отличаются от той дискриминации, от которой страдают гомосексуалисты», - это цитата самого философа.

Кто боится, что не понял, подтверждаю : это значит, что относиться к педофилии и зоофилии следует точно так же, как сегодня официально рекомендуется относиться к гомосексуализму – все равны.

Напомню также, что философ Сингер желает уравнять в правах животных и детей, откровенно выступая за необходимость эвтаназии детей-инвалидов, дабы облегчить и улучшить уровень жизни общества. Он утверждает, что горадо гуманнее оставить жить здорового щенка, но помочь умереть больному ребёнку.

Кроме австралийского философа, ту же золотую жилу разрабатывают две американские интеллектуалки-феминистки – Донна Харауэй и Джудит Батлер. Что характерно, обе не только наклонностями, но и внешним видом удивительно созвучны Мaше Гессен (это на случай, если вам будет лень посмотреть их портреты в Википедии). Наибольшей экзотики на настоящий момент достигла Донна Харауэй, преподаватель калифорнийского университета с кафедры «сознания и феминистических учений». После её жаркой автобиографии, в которой она честно описала свои сексуальные отношения с собственной собакой, не потеряв при этом должности преподавателя престижного вуза, эту Донну по праву можно считать основоположницей официальной зоофилии.

К растущему количеству адептов с виду безобидных «веганов» и прочих изначально зоозащитных фракций, незаметно, но ощутимо переквалифицировавшихся в террористические спецназы, громящие сначала мясные лавки и кулинарии, а потом и всё подряд, постепенно присоединяются революционные солдаты-самоучки, имеющие опыт настоящих боевых действий и подрывной деятельности.

Полиция всё громче заявляет о растущей опасности мелких волнений, рывками переходящих в крупные беспорядки. Всё смешалось в омуте некоей «антропологической революции», где уже мало кто чётко соображает, за что невидимые миру силы его понукают бороться.

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Все эти на первый взгляд не связанные между собой «нововведения» на ходу становятся нормой и даже обязаловкой. И имеют одну общую, возможно ещё не всем понятную, но уже многими замеченную константу.

Постепенно, но верно вытесняются все основные стержни нашей иудео-христианской цивилизации, унаследованные ещё с библейскими понятиями: жизнь человеческая, как важнейшая и святейшая из субстанций, а единственные её воспроизводители - мужское и женское начало, Адам и Ева. К ним ныне предлагается добавить на равных правах все нововведённые «вундер-гендеры» (позвольте мне этот неологизм) и все возможные в недалёком будущем.

Нам предлагается уравнять права ребёнка и животного без оглядки на этику выживания в определённых условиях, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом запросто уравняет в правах и каннибализм, и ещё много такого-всякого, о чем сразу и не подумаешь, а когда додумаешься, вздрагивать будет поздно.

Общим фоном всего просходящего можно считать пока негласное, но всё более ясное побуждение человечеству самоустраниться с населяемых им территорий, окончательно деградировав до степени неопределённого пола и более несуществующего потолка. Именно для этого извращается и устраняется из культурного кода понятие «гуманизм».

В ответ на пока ещё риторические (за неимением безоговорочных доказательств) вопросы, кому это нужно и почему оно так, многие склонные к изучению происходящего аналитики, летописцы и толкователи выделяют три основных возможных объяснения:

- обычная и закономерная деградация любой цивилизации, достигшей определённой степени комфорта, растерявшей по дороге былой иммунитет и более неспособной защищаться;

- загон ослабевшего от комфорта общества в ещё более жесткие рамки, где разделение на правящую элиту и её обслугу – рядовых потребителей, уже не будет принимать во внимание доселе сдерживающие элементы «гуманизмa», что позволит более свободное, без гуманистических заморочек движение финансовых потоков;

- третья, пока непонятная миру сила, желающая самоустранения человечества в его теперешнем значении с занимаемой им территории.

Выбирайте. Но помните, что атака пошла серьёзная и продуманная, судя по всему, на долгий срок.

А если вы считаете, что не стоит преувеличивать чью-то непонятную, но отнюдь не опасную фантасмагорию, прежде всего, перестаньте пить молоко.