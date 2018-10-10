Как филантроп Сорос освобождает европейские умы

Вопрос навскидку, на засыпку и даже ребром: что общего между такими понятиями, как «Европейский суд по правам человека» и «известный филантроп Джордж Сорос» (как западная пресса его представляет)?

Не видите ассоциaций? А они там...

Во вторник, 9 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы выбирала трех новых судей в тот самый Европейский суд по правам человека, решения которого столь серьезно влияют на основополагающую политику стран Евросоюза.

Именно это солидное учреждение в общем и целом узаконивает евросоюзный менталитет, поддерживает нужные направления и способствует внедрению «новоевpопейских» ценностей во всех областях. Будь то миграционные проблемы, однополые радости или разрешение на купaльную одежу буркини в общественных бассейнах.

Здесь следует отметить, что для избрания в самый справедливый суд в мире каждая страна обязана представить троих кандидатов, непременно разных полов (как минимум одна женщина из трех обязательнa!) на оценочное освидетельствование неким «экспертным комитетом», задача которого тщательно изучить претендентов и дать ассамблее рекомендации, кого выбирать.

Вчера рассматривались кандидаты Турции, Албании и Норвегии.

И вот тут не то чтобы внезапно, но скорее ожидаемо некоторые наблюдательные журналисты привлекли внимание публики к одной достаточно интересной детали. А именно: двое из предложенных Албанией кандидатов, Дариан Павли и Сокол Бербери, в свое время занимали достаточно высокие посты в хорошо известном на Западе фонде Open Society, основанном «великим финансистом и филантропом» Джорджем Соросом.

В западных журналистских кругах давно замeтили и озвучили, что г-н филантроп уделяет особое внимание «маленьким странам» и не скупится на весьма ощутимую финансовую «поддержку» для развития их демократии.

Маленькие страны, как известно, больше нуждаются (в демократии!), а потому радостнее встречают «поддержку» и в знак искренней благодарности, в свою очередь, охотнее работают на продвижение демократических идей благотворителя.

В данный момент самыми насущными идеями благотворителя, бесспорно, следует считать стирание последних европейских границ и препятствий для свободного движения миграционных и финансовых потоков. А попутно и стирание последних европейских идентичностей.

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Что же касается членства маленьких стран в международных организациях, то их голоса вполне себе полноправны и весомы ровно в той же степени, что и голоса европейских «мастодонтов».

А это, как легко догадаться, означает, что при голосовании за «благотворительские» идеи маленькие страны, клюющие демократию прямо с ладони филантропа, не преминут засвидетельствовать свою благодарность. Что и логично, и прилично (долг платежом красен, а стыд глаза не выест), и регулярно отмечается всеми обозревателями.

В состав Европейского суда по правам человека входят 47 судей (по количеству стран – членов Совета Европы), поделенных на пять секций таким образом, что каждое судебное дело рассматривается восемью представителями судейства.

В данный момент в Европейском суде по правам человека в должности судей принимают самое активное участие такие интересные люди, как Юлия Антоанелла Моток из Румынии, Йонко Грозев из Болгарии, Ксения Туркович из Хорватии – все трое выходцы из Open Society, достойно вскормленные человеком-филантропом, несущим демократию в отсталые миры.

Эти трое просто очень неосторожно засветились, но есть и другие, многие другие, они еще не на виду, но уже там. Есть и были (и будут есть...).

Напомню, как недавно отличился еще один воспитанник Open Society, представитель маленькой Латвии Нилс Муйжниекс: он на поле боя, в смысле, Евросуда, доказал свою верность присяге любимому филантропу, выразив крайнее неодобрение французским властям за продление сроков задержания нелегальных мигрантов.

И на пополнение к уже внедренным прибывают все новые «выпускники».

Сегодня, в среду, 10 октября, в рамках сессии Ассамблеи Совета Европы пройдет одна из конференций под захватывающим названием «Трибуналы важны! Улучшим миграционную политику посредством решений Европейского суда по правам человека!» (это не ирония, но цитата).

Здесь, конечно, явно не хватает привычного и несколько подзабытого за утекшие годы «выполним-перевыполним», «догоним-перегоним», «вся власть трибуналам» и «как вам не стыдно», etc., но в общем чувствуется нерв и боевая готовность тоже обозначена...

По мнению многих обозревателей, такое скромное влияние соровской «филантропии» на Европейский суд, несомненно, помогает продвигать законодательным путем прогрессивные идеи развития общества и убеждать Европу в том, что без свободной и неконтролируемой миграции счастья нет.

Однако, учитывая наглядные чисто практические «достижения» подобной «филантропии», послужившей прививкой и разбудившей у европейского населения все крепчающий иммунитет к откровенной демагогии, старания г-на Сороса начинают давать обратный результат.

Как с прискорбием констатируют все те же эксперты, оглашение подобной информации о массивном проникновении «филантропских» воззрений на европейское благополучие с некоторых пор ощутимо подрывает доверие к такой импозантной инстанции, как Суд по правам человека, и даже заставляет все чаще употреблять этот благородный термин в откровенно уничижительном смысле, использовать его как имя нарицательное и кропать на его счет анекдоты.

Ну, примерно как сегодня в России это происходит со словом и понятием «правозащитник»...

И это, пожалуй, самое важное на сегодняшний день «достижение» г-на Copoca в европейских умах: если народ смеется над морализатором, значит, освобождение началось.