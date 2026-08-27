CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО

Tекст: Мария Иванова

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично предупредил Москву о недопустимости атаки на страны НАТО, передает CBS News.

По данным издания, соответствующее сообщение он передал во время визита в Россию.

Поездка Рэтклиффа состоялась в рамках контактов между спецслужбами двух стран. Источники CBS News утверждают, что глава ЦРУ обозначил позицию Вашингтона предельно жестко, дав понять, что любые действия против членов альянса получат немедленный ответ.

Подробности содержания переговоров, а также реакция российской стороны на предупреждение американского разведчика не раскрываются. Издание отмечает, что визит проходил на фоне продолжающейся напряженности между Москвой и Западом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на военно-транспортном самолете во Внуково.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит связан с установлением контактов между спецслужбами. Позже Песков сообщил, что президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о состоявшихся контактах.