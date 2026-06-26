И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Соцфонд сообщил об учете ухода за родственниками при оформлении пособия
С 21 июля присмотр за пожилыми близкими или инвалидами начнет считаться уважительной причиной для отсутствия заработка у родителей при оформлении социальной выплаты, сообщил Соцфонд.
Изменения в порядок оценки нуждаемости вступают в силу в середине лета, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение фонда.
Новые нормы касаются граждан, ухаживающих за нетрудоспособными членами семьи.
«Главное нововведение: теперь такой уход будет считаться объективной причиной для нулевого дохода у родителя, если он присматривал за близким родственником», – подчеркнули в ведомстве.
До вступления поправок в силу уважительной причиной отсутствия заработка признается помощь любому нуждающемуся, включая соседей или знакомых. После 21 июля подобное послабление сохранится исключительно для россиян, заботящихся о родственниках.
В мае Социальный фонд России приступил к беззаявительному пересмотру отказов в назначении единого пособия многодетным семьям.