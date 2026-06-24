Автоэксперт сказал, что спрашивать у ИИ при обращении в автосервис

Автоэксперт Баканов: Нейросеть ускоряет поиск решения, но не чинит машину

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для полноценной диагностики автомобиля требуется специальное контрольно-измерительное оборудование – сканеры, специнструмент для проверки прорыва газов и многое другое. Искусственный интеллект не заменит ни это оборудование, ни привычные инструменты механика (монтировку, руки, глаза)», – считает Баканов.



Речь, по его словам, идет не только об опыте и внимательности, но и о физических возможностях, ведь при выявлении причины поломки в автомобиле многое сначала нужно увидеть или услышать вживую. «Владелец сломанного авто обращается с проблемой, говоря, что в его машине стучит в передней части двигателя. Причин такого стука может быть масса, и да стук бывает разным, иногда и описать-то его сложно. Особенно, если не знаешь, какие еще бывают при других причинах поломки. Здесь я бы не доверял искусственному интеллекту полностью», – отмечает журналист.

Совсем иначе обстоит дело с поиском информации, продолжает собеседник. Нейросеть ускоряет процесс поиска верного решения на сто процентов. Если умело ей воспользоваться, то не нужно штудировать форумы, сайты, каталоги, ведь она выводит все это на поверхность в разы быстрее, дав плюс ко всему анализ рынка на момент покупки той или иной детали, например. Сейчас ИИ упростили жизнь и диагностам, и механикам, и просто автолюбителям и в части поиска запчастей, артикулов, идентификации деталей по фотографии.

«Плюс, это может быть отличный способ борьбы с недобросовестными автомеханниками, которые навязывают ненужные дополнительные услуги. У искусственного интеллекта есть экспертная составляющая, основанная на коллективном разуме и опыте, рассредоточенном на просторах интернета. Когда пользователь сомневается в действиях механика, он может спросить об этом ИИ, и это будет хорошим справочным материалом для принятия решений. В борьбе с нечистыми на руку механиками это действительно может помочь найти истину», – уверен журналист.

Вместе с тем он подчеркивает, что говорить о полноценной замене автосервиса не приходится. «Многое на бумаге делается легко, а на практике вы можете столкнуться с тем, что гайки прикипели или сорвалась резьба. Это уже совсем другая задача. Так что нейросеть станет очень хорошим подсказчиком, но не палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. И вряд ли она поможет тем, кто вообще ничего не смыслит в автомобилях. Потому что как бы подобно ИИ не описывала бы, куда и как подлезть, это не всегда срабатывает, особенно в старых машинах, да и перепутать так что-то легко, и сломать», – заключил Баканов.

С 15 июня 2026 года в России вступает в силу стандарт, обязывающий системы ИИ в автомобилях контролировать выбросы вредных веществ в реальном времени, сообщил Росстандарт. Стандарт разработан Сибирским автодорожным университетом и после апробации может получить статус ГОСТ Р.